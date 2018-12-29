Анатолий Баранов: Россия имеет преимущество сражающегося за свою жизнь

Дал комментарий "Свободной прессе".

Военные «сигналы» Запада в ответ на «агрессивные действия» России в Черном море оказались сомнительными. Такое мнение опубликовало американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest.

Среди прочих моментов, был выделен заход через три дня после керченского инцидента в порт Одессы британского корабля «Эхо». Тогда глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон назвал присутствие корабля в Черном море предупреждением для России и знаком того, что Украина может рассчитывать на надежного партнера в лице Великобритании.

Однако «Эхо» — это многоцелевой гидрографический корабль, который может лишь выполнять научные задачи, в частности составлять и уточнять карты морского дна. Все его вооружение — две 20-миллиметровые пушки и несколько пулеметов. Как отмечает NI, корабль вооружен даже легче, чем украинские катера, арестованные российскими пограничниками, и его способность противостоять массированной атаке представляется сомнительной.

— То, что послали разведывательный корабль, а не ударный ракетоносец— это вовсе не смешно, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Если Запад усиливает разведывательную деятельность в бассейне Черного моря, это совсем не смешно.

Ударный авианосец нельзя провести через Босфор по доктрине Монро. Но он там и не нужен. А вот подготовка к военной операции, в том числе гидрографическая, радиоразведка и т. п. имеет смысл, и это неприятно. Если случится военный конфликт, то удар все равно будет наноситься с воздуха, а ракетный удар из бассейна Средиземного моря. Хотя, надеюсь, до этого не дойдет.

— Зачем американцам эти показушные маневры возле наших территориальных вод?

— Я думаю, американцы делают это из соображений внутриполитических. Конгресс испугается, и увеличит расходы на ВПК. А вот этого уже и следует пугаться.

— При этом британское Минобороны намерено поддерживать Украину и дальше и направить туда в 2019 году военных для помощи в подготовке украинских войск. Насколько серьезной может быть эта помощь? Может ли Запад подготовить Украину для более серьезных действий, чем провокация в проливе.

— Подготовка украинских войск — это подготовка к войне, и ясно с кем. Как бы посмотрели в Лондоне, если бы Петров и Боширов начали у них готовить боевиков ИРА или талибов в Афганистане? Сегодня Киев — это такие же террористы, если не хуже.

— Запад всерьез рассматривает Черное море как арену противостояния с Россией? Они не понимают, что пока там ЧФ РФ, они бессильны?

— Само по себе Черное море при современных методах ведения войны — это ловушка. Но вот Причерноморье — это богатый и перспективный регион, и выдавить оттуда Россию попытаются. Русские шли сюда почти тысячу лет, и закрепились исторически недавно, 250 лет назад.

Может показаться, что вытеснить Россию из Причерноморья — это вполне решаемая задача. Но для нас это жизненная необходимость, и Россия должна держаться за этот регион до последнего. У Запада больше сил и ресурсов, но Россия имеет преимущество сражающегося за свою жизнь. Так что посмотрим.