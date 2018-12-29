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Московский листок

Народ за "Цимлянское", а государство - за Moёt & Chandon

Опубликовано 29.12.2018 в разделе комментариев 2

шампанское новый год
Народ за "Цимлянское", а государство - за Moёt & Chandon

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу выпивки.

Лучшим шампанским, представленным на российском рынке, признано французкое Moёt & Chandon, худшим — игристое вино, выпускаемое под брендом «Советское шампанское». В середине рейтинга «Цимлянское», «Новый Свет» и «Абрау-Дюрсо». Такие данные содержатся в предновогоднем исследовании Росконтроля.

Известие о том, что в офисах и складах крупнейшего алкогольного ритейлера «Красное & Белое» проводятся обыски, а, значит, его магазины шаговой доступности могут закрыть, закономерно привело к ажиотажному спросу. Остаться за новогодним столом без шампанского мало кто хочет. 

Антураж и масштаб следственных действий не сулит «К&В» ничего хорошего. Выемки проводили в центральном офисе в Челябинске, а также в Москве, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Воронеже. Сотрудников головного подразделения буквально заперли в офисе, а водителей корпоративных грузовиков заставили сидеть в кабинах целый день.

Руководили процессом сотрудники ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии, налоговиков и представителей Росалкогольрегулирования. Какие именно претензии государство имеет к ритейлеру точно неизвестно, но в «К&В» заявили, что их подозревают в обороте контрафакта и неуплате налогов.

— Когда перед Новым годом силовики проводят проверку сети алкогольных напитков, это всегда дурно пахнет, — считает главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Ну представьте себе в СССР очереди за шампанским, и тут какой-то шустрый милиционер закрывает лавочку под предлогом проверки… Летел бы из органов раньше собственного визга! Закончится праздник, и проверяй, сколько влезет.

Но в советское время МВД, не говоря о КГБ, за рынки не боролось, и в коммерческих разборках не участвовало. Да и вообще тогда коммерсанты назывались спекулянтами, и общались с милицией по-иному.

Согласитесь, что за дело ФСБ до винной лавки? Там что, госбезопасность подрывают? Не хватает только ФСО и ГРУ. А что? Но самое удивительное, что никто не смущается и даже не думает оправдываться! Ну да, проверили, ничего не нашли, да и что искали, непонятно. Может, там террористы водкой торгуют? Или шпионы какие из Мозамбика? Хотелось бы знать, вот лично от товарища Бортникова, какую измену искали его сотрудники в винном магазине?

***

И что в комментарий не вошло - о качестве шампанского.

На прошлый Новой год у меня на столе как раз стояли Moёt и «Цимлянское», которое в середине рейтинга. Я всегда на Новый год покупаю либо "Цимлянское", либо мускатное Севастопольского завода. Традиция.

Но на том раз Натали Уварофф принесла Moёt - ну француженка же. И вот имели мы возможность сравнить, и сравнение было однозначно в пользу "Цимлянского" - и вкус богаче, и букет насыщенный, и вообще...

Но я рад, что Росконтроль не отстает от ФСБ в деле влияния на рынок спиртного в РФ, просто у каждого свои возможности...



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
yurassilin написал 29.12.2018 11:20
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ----- http://shortly.be/moipres
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(без названия)
киргуду написал 29.12.2018 11:12
да ну нааааа.....бражка чуток не добродившая ,ешо играшчая,вот шампанское....а если бражка выходившая ,ее через сифон И... ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ....
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