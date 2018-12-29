Силовигархия устами Пескова подтвердила, что ей нужен лишь фиктивный брак с Белоруссией

Речь о присоединении Белоруссии к России не идет, договор о Союзном государстве предполагает надгосударственные преобразования, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РБК в субботу, 29 декабря.

Песков уточнил, что в рамках соглашения от 1999 года страны создают «надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством».

Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, есть ли у Москвы планы по воссоединению с Белоруссией.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает важнейшее:

- Мы-то видели самое начало этого процесса - так называемой интеграции. Управляемый из Кремля, но имеющий самые низовые подпитки, "канализирующий" советские, воссоединительные настроения, процесс сей был заранее отдан в надёжные руки - тому самому Пал Палычу Бородину, который сделал состояние на "реставрации" Кремля, а точнее - всего монархического золочёного, дореволюционного великолепия, которое служит великолепным фоном путинизму уже десятки лет. "Съезд народов России и Белоруссии" 2004-го года проводился на деньги ещё одного надёжного кадра, имеющего к убийству СССР если не первостепенную, то уж точно второстепенную привязанность - Коржакова. Характерно, что до этого, в 2001-м году проводился аналогичный съезд, но с участием Украины. То есть после первого Майдана кремлёвские "интеграторы" легко утёрлись и продолжили эту клоунаду без одной из "трёх ветвей славянских народов". Официально эти съезды проходили под опекой НПСР и Пал Палыч особенно не напрягал своих извилин в дирижировании процессом - хватало усилий массовки, в которой мгновенно первейший имитатор, господин Зюганов стал быстро "ключевой фигурой". Дарили сабельки казачьи, пели славянские гимны - в общем хорошо развлекали укрепляющую свою власть буржуазию, а тогда силовигархия только складывалася как правящий клан, как именно направялющая политическая сила. И вот, когда "совковые" настроения уже перестали беспокоить напрямую тех, кто семимильными шагами, реформами и приватзацией как раз-таки уводил советский народ (во всех его фракциях) от подлинного единства, экономического, - тогда-то и возникло как очередной симулякр Союзное государство. Это был пик государственнических настроений - и оболваненная массовка ликовала. Вот же - без революций, без большевиков, без национализации легко идёт реинтеграция, и не сегодня-завтра великий Путин въедет на белом коне в Белоруссию, а сам батько Лукашенко приподнесёт ему ключи от Минска. Но вот выступил батько с жалобами на нежелание Путинской России выставить адекватный ядерный щит в Союзном государстве (причём Белоруссия готова была оплатить все С-400), который бы сильно испортил отношения ЕС и правящего в РФ класса - ведь вопросы поставок газа и нефти были тут важнейшими. А потом и тот же самый вентиль, который для заполучивей Газпром силовигархии стал главным политическим механизмом ваимодействия в рамках "интеграции", стал заменять начавшие было стираться между РФ и Белоруссией границы. Всё те же "газовые войны" вышли на повестку дня "внутри" Союзного государства. Как и с зависшим проектом "Новороссия", как и с полной потерей взаимопонимания с Украиной, силовигархия не имела в диалоге с Белоруссией других "музыкальных" инструментов, кроме своей государствообразующей Трубы - и дула в неё всё сильнее. Батько недавно поймал нужную для диалога тональность, - кусок этой беседы с Путиным, одесную которого восседал Силуанов, случано попал в Сеть. Батько намекнул, что в Великой Отечественной Белоруссия понесла не меньшие, а даже сперва большие потери, так почему ей надо сейчас покупать газ в РФ и терпеть диктат силовигархии в вопросе цен? Батько, увы, начал сильно издалека, поскольку надо было сразу ставить вопрос о совместном строительстве в СССР газопроводов, где права изначально БССР равны правам РСФСР... Но силовигарх номер один лукаво предложил батьке обсудить вопрос без телекамер, по-пацански. Вот так у них всё и "интегрируется" - поскольку классовый интерес (сверхприбыли) силовигархии - как раз в том, чтобы все постсоветские границы не просто существовали, а укреплялись - тогда можно и цены заламывать повыше, и на 36 менеджеребцов "госкорпораций" (всё тех же акционерных обществ) делить в качестве бонусов целые региональные бюджеты. Зачем делить такое счастье с "совками"-соседями? Если батько будет "возникать" - к нему опять приедет московский десант либералов помайданить, с Яшиным или без, - и "интеграция" продолжится в прежнем русле. Вот такая "славянская народо-интеграция" без революции и без большевиков - она может ещё годами с тем же успехом продолжаться, пока газ остаётся в руках российских паразитов, пока запрос на национализацию того что и было прежде общим и советским сам не перейдёт в политическую плоскость и не обретёт классово жизненноважный статус для рабочего класса, которому границы вообще не нужны, уж точно в пределах СССР, а там и дальше пойти можно...

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