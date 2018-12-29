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Московский листок

Нафтогаз найдёт инвесторов и в США и в ЕС назло Газпрому

Опубликовано 29.12.2018 в разделе комментариев 0

газпром силовигархия нафтогаз
Нафтогаз найдёт инвесторов и в США и в ЕС назло Газпрому

Компания «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с рядом иностранных компаний об инвестировании в газотранспортную систему (ГТС) страны. Среди заинтересованных представителей бизнеса есть американцы. Об этом в эфире радиостанции «Новое время» заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. 

«Есть большие западные компании, которые могли бы заинтересоваться нашей ГТС. Я сейчас веду переговоры с несколькими из них, и они заинтересованы, и они реально хотят это делать», — сказал он. Коболев уточнил, что одна из американских компаний рассматривает возможность инвестировать миллиарды долларов, передает РБК. Топ-менеджер отметил, что на данный момент украинское законодательство позволяет иметь иностранным компаниям 49% акций ГТС. Ранее он рассказывал, что газотранспортная система страны оценивается в 14 млрд долларов, однако европейские компании не хотят ее покупать по такой цене. 

Ранее сообщалось о снижении на 7% объемов транзита через украинскую газотранспортную систему за девять месяцев 2018 года. Причиной стал рост поставок топлива из России через «Северный поток», передает RT. Из-за этого между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» идут судебные разбирательства — на кону миллиарды долларов.

Напомним, "успехи" внешней политики правящего в РФ класса, силовигархии - исчисляются уж десятками миллионов долларов, которые в начале уходящего года отсудил Нафтогаз у Газпрома. Характерно, что как и сами менеджеребцы Газпрома эти огромные суммы поделили между собой десятки "сотрудников" (там они не зовутся менеджерами почему-то) Нафтогаза. Примерно по миллиону долларов на каждого - там этих менеджеребцов оказалось как раз 41 штука.

А это, чтобы вы понимали порядок сумм - 46,3 млн долларов. 28 февраля 2018-го года СМИ сообщили, что арбитраж Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и тем самым обязал «Газпром» выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа Украине по договору. До этого тот же суд обязал «Нафтогаза» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже осуществлённые поставки и проценты за рассрочку. В итоге «Газпром» остался должен украинской компании около 2,6 млрд долларов.

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