Северодвинск, боевые товарищи и полпред ЛНР простились с Валерием Ивановым

Сегодня в городе Северодвинске, Архангельская область, состоялась церемония прощания с убитым в львовской колонии добровольцем Валерием Ивановым.

Валерия Иванова убили 9 декабря - охранники львовской колонии избили его до смерти и бросили в карцер, умирать. Украина более двух недель отказывалась возвращать тело погибшего. Однако, в результате переговоров с российскими дипломатами, тело согласилась передать на границу с Белоруссией.

В ночь на 27 декабря его встретили представители Союза добровольцев Донбасса, член Правления, руководитель медико-социального отдела СДД Ольга Кулыгина и руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа. Они сопроводили тело на территорию Российской Федерации и вчера, 28 декабря, передали тело родственникам в Северодвинск. Архангельское отделение СДД на месте помогало с организацией похорон.

Панихида по погибшему прошла сегодня в полдень, в зале для траурных церемоний одного из городских моргов. Проститься с погибшим пришли родные и близкие Валерия, члены Союза добровольцев Донбасса, казаки, бывшие сослуживцы, боевые товарищи из ЛНР и обычные граждане Северодвинска.

На церемонии прощания выступил Уполномоченный представитель ЛНР в Минской контактной группе Владислав Дайнего, который вручил семье погибшего орден ЛНР «За доблесть» I степени, посмертно.

Член Правления Союза добровольцев Донбасса, руководитель медико-социального отдела СДД Ольга Кулыгина выразила соболезнования семье и близким погибшего.

«Мы обещали доставить тело нашего товарища-добровольца – и выполнили своё обещание. Надеемся на лучшую работу переговорщиков в будущем. Хочется, чтобы подобные трагедии в будущем больше не повторялись».

Ольга Кулыгина вручила семье погибшего нагрудный знак Крест «Доброволец Донбасса» посмертно и передала письмо от Руководства СДД.

После церемонии прощания, траурная процессия отправилась на Северодвинское городское кладбище. Защитника мирного населения ЛНР похоронили с воинскими почестями.

Вечная память и вечная слава Валерию Иванову!

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