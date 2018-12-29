Путину и Медведеву нельзя вчинять иски о моральном вреде, они же "при исполнении"

Сегодня, 29 декабря, координатор Левого Фронта Сергей Удальцов получил по почте определение судьи Тверского районного суда Москвы Молитвиной Т.А., в котором содержится отказ в принятии искового заявления Удальцова к президенту Владимиру Путину, главе правительства Дмитрию Медведеву и Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда, причиненного повышением пенсионного возраста, в размере 1 миллиона рублей.

Отказ суда мотивирован тем, что «статья 91 Конституции Российской Федерации закрепляет неприкосновенность Президента Российской Федерации» (то есть, по мнению суда, подать иск к президенту невозможно). В то же время, суд посчитал, что и главе Правительства тоже нельзя предъявить иск, так как его назначает президент, а значит это «прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую деятельность Президента России, обладающего неприкосновенностью».

«Хорошо устроились! Принимать антинародные законы им можно, а вот подать на них в суд за это – нельзя. Настоящая демократия, ничего не скажешь», - так прокомментировал Удальцов определение суда. По его мнению, определение суда является надуманным и будет обжаловано в Мосгорсуде в течение 10 рабочих дней. Также готовится и жалоба в Конституционный суд России.

Напомним, что 26 ноября Сергей Удальцов направил в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву – о взыскании морального вреда, причиненного повышением пенсионного возраста. Сумма иска 1 миллион рублей. Как заявил Удальцов, повышение пенсионного возраста – это оскорбление всех граждан России, поэтому необходимо обращаться в суды и добиваться компенсации морального вреда.

От редакции: Отдельный вопрос, можно ли столь ощутимую именно экономически кражу у миллионов граждан РФ пенсий (которые не доживут до "нового срока" по путинскому замыслу) - переводить в русло морального вреда. Я вот думаю, что это сильное и проигрышное сужение темы - и перевод её в умозрительную, духовную какую-то область, где и начинают действовать законы "басманного" и прочего правосудия. Но нам сейчас важен принцип: Путин (или точнее - путин, не человек, а исторически сложившаяся должность при правящем классе) настолько неприкасаем, что ему нельзя вчинять подобные и вообще какие-либо иски? Вот это очень интересно! Он, значит, может злоупотреблять своим положением - а остальные сограждане обязаны терпеть это насилие? Очень-очень интересно...

И очень конституционно - он что, имеет над прочими гражданами РФ какие-то преимущества, привилегии? Неподсуден? Неприкасаем? Каста? Вот если даже эти скомные практические вопросы в ходе прецедентной этой тяжбы удастся детально прояснить товарищу Удальцову - уже будет хорошо... А про мораль при власти буржуазии - увы, приходится говорить на её языке, и дискурс этот заведомо пролетариату чужд, морально же убыточен. Надо навязывать свой язык, свои понятия - как наследники советского пенсионного возраста мы имеем все права у класса-вора спрашивать на своём языке, без финтифлюшек буржуазного правосудия. Правда, не в судах спрашивать надо такое, а с трибун многотысячных митингов...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП