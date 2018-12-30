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Московский листок

Британцы решили дать организму встряску и целый месяц не пить

Опубликовано 30.12.2018 в разделе комментариев 1

алкоголь ученые
Британцы решили дать организму встряску и целый месяц не пить

Исследователи из британского Университета Сассекса подвели итоги конкурса "Сухой январь", в котором участники на месяц отказывались от употребления спиртных напитков. В акции участвовали 800 человек.

В течение года после "сухого января" ученые опрашивали участников об их самочувствии, взвешивали их и изучали изменения в пищевых привычках.

Результаты исследования показали, что месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма, улучшению состояния кожи, а также приводит к дальнейшему сокращению употребления спиртного. Так, количество "алкогольных дней" у участников флешмоба в среднем сократилось с 4,3 до 3,3 в неделю, объем выпитого уменьшился с 8,6 до 7,1 условного "стакана", а количество дней, когда испытуемые сильно напивались, снизилось до 2,1 в месяц.

Кроме того, отказ от выпивки позволил 88% участников сэкономить денег. По итогам "сухого января" британцы также сообщиали о "переосмыслении отношениях к алкоголю" (82%), повышению самоконтроля при возлияниях (80%), улучшению сна (71%), снижению веса (58%), улучшению концентрации внимания (57%).

***

Даже страшно подумать, что стало бы, если б исследователи решили воздерживаться от спиртного не один, а целых два месяца!? Но, видимо, такие опыты - это уже вивисекция. Эдак кто вздумает и три месяца воздержаться...

Я вот думаю, есть же такие монстры, что вообще от алкоголя воздерживаются! Наверно, здоровые - страсть. Спят как младенцы, стройные все, и кожа у них хорошая. 

Хотя перед Рождеством и Новым годом такие эксперименты надо признать бесчеловечными. Хорошо, что у нас с этим строго.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1496 написал 30.12.2018 00:59
прогнивший режим сортирного Карлика боится детей потому, что дети не пьют и видят все мерзость режима?
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