Рубль за год подешевел к доллару на 21%

С начала 2018 года рубль подешевел к доллару на 21,1% и 15,5% - к евро. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Мосбиржи, по итогам последних в этом году торгов 29 декабря курс доллара составлял 69,8 руб., курс евро - 79,99 руб. Начинался год для рубля с других уровней - 57,6 руб./долл. и 69,2 руб./евро.

В 2017 году рубль укрепился к доллару на 6,3%, а годом ранее на 16,5%. По отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%), в 2017 году рубль просел к европейской валюте на 7,2%.

Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре - до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро.

Нефть марки Brent за 12 месяцев подешевела на 21,6% - до 53,03 доллара.