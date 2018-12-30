Долгожитель Кремля не сдаётся

Российский народ особенно в глубинке практически не интересуется политикой. Из - за нищеты перестал выписывать газеты, многие даже не смотрят телевизор. Передач по радио сейчас не существует. У меня с времён Советского Союза остался приёмник "Сони". Не ловит ни одной станции. Брал приёмник с магазина проверить и продавец согласился. Включил в квартире и тоже не берёт ни одной программы. Слушаю иногда через тарелку по телевизору.

В верхах пошёл разговор о смене Конституции РФ. Президент разговаривал с лидерами фракций и там В.Володин намекнул, что пришло время разработать и принять Конституцию в новой редакции. Об этом говорил и лидер фракции КПРФ на подведении итогов года в Госдуме. К чему бы это? Теперь думаю, что всё это не случайно. Кремль начинает думать как продлить срок президентства действующему главе государства. Неточность в формулировки пребывания президента на должности два срока исчерпана на 150 процентов. Фактически В.Путин командовал страной 19 лет. Д.Медведев протолкнул увеличение срока на 2 года. Что позволило увеличить пребывание в Кремле на 4 года на последние два срока. И сам Дмитрий Анатольевич за это время засиделся в кресле премьера, что привело к кризису экономики страны и к ожидаемому обвалу в 2019 году. Д.Орешкин по этому поводу говорит так: "Начало года 2019 будет тяжёлым и даже шоковым в связи с тем, что до 20 % вырос НДС. Повысятся цены и услуги. Во вторую половину года полегчает. Не припомню, чтобы за 29 лет где - то падали цены. ВВП достигнет 1,3 %. Так думает министр экономического развития правительства, который уже доказал, что в 2018 году никакого роста нет. Не будет роста и в следующим. В.Сивков представитель министерства обороны говорит, что родного правительства нужно бояться больше, чем внешних врагов. Президент слушает, что говорят эксперты или он царь, бог и русский начальник? Думаю, что никого он вообще не слушает. Хотя проводит совещания с правительством, бывает в думе, собирает Государственный совет, Совет пор безопасности, однако страна валится и главное нет перспективы.

А Конституцию действительно могут поменять и никого об этом ни президент, ни парламент не спросят. Почему бы не сделать страну парламентской республикой. Президент по накатанной колее пересядет из Кремля в кресло премьер и будет и дальше командовать парадом до полного распада страны.

На днях президент собирал представителей бизнеса. Пришло 59 человек о чём говорили за пределами Кремля никто не знает. Читатель, вам не кажется странным? Может президент прощупывает почву на счёт продления срока полномочий. А может о передаче Японии двух островов или отмене полностью пенсий?

Мне понравилось высказывание А.Хинштейна. Ранее он был советником Золотова в Росгвардии, но потом вдруг оказался в думе. Его спросили почему он голосовал за принятие пенсионной реформы. И он ответил, что за реформу президент. Не мог не поддержать президента. Вот так в Госдуме принимаются законы. Можно вообще распустить думу и будет значительная экономия средств. Депутаты уходя на каникулы, устали от бестолковщины, хвалятся, что приняли 8 тысяч законов. Некоторые депутаты вообще не знают содержание многих законов, они их просто не читали. Зачем читать, у нас есть президент и премьер.

Странная получается картина в стране. Э.Петров ведёт передачу "Журналистское расследование". Рассказал о том, как на Дальнем Востоке О.Кан, имея рыболовецкий флот, открыто вылавливает краба и продаёт в другие государства. Правоохранительным органам деваться некуда взялись за расследование. Взялись только тогда когда "крабовый король" слинял на своём самолёте. Долго чесали затылки и вспомнили, что у короля есть зам - депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашев. Он тоже убёг. Решили допросить жену Пашева. В России всегда так. Когда у преступника есть серьёзные средства, то силовики медлят до того времени пока он не убежит. Потом помурыжат уголовное дело несколько месяцев и тихонечко под сукно. И никто о нём и не вспоминает. Так с Каном было и в 2010 году. Он организовал убийство своего конкурента В.Пхиденко. Преступник не стал дожидаться полицию и улетел из России. Силовики его объявили в международный розыск. Всё получилось как всегда. Помните, граждане, когда президент говорил с экрана, что директор "Черкизона" объявлен в розыск. И прошло несколько лет и он здоровается с ним на строительстве Олимпиады. Поэтому объявили в розыск Кана или нет народу не известно. Однако через некоторое время он объявился на Сахалине и снова занялся привычным делом. И никто его не арестовывал и не потребовал этого от полиции, в том числе и бывший губернатор О. Кожемяко. И вот появился журналист Э.Петров. Правильно говорят, что в России есть четвёртая власть. Оказалось, что не четвёртая, а первая. Утёрла нос и полиции, и губернатору, и следственному комитету. Сейчас бы самое время возбудить уголовное дело на тех кто его крышевал. Без крыши он не мог дважды убегать и тем более находясь в розыске вернуться в Россию, и открыто заниматься выловом крабов. За этим деликатесом "следаков" много находится. Группа, которая должна была задержать "короля" зашла в его "домик". Не каждый музей так оборудован. Король действительно жил по королевски. И нет сомнений, что все об этом знали, но доллар в России правит бал и сдаваться не спешит. Не хуже домик и его сына. В некоторых случаях сыновья живут даже у преступников гораздо богаче.

29 - го декабря телевидение показало положение в России в рыбной отрасли. Десять преступных кланов на старых советских кораблях делают миллиарды. Сами живут за границей и физиономии их говорят об удавшейся жизни. Они контролируют вылов морских ресурсов от Дальнего Востока и до Калининграда. И работа поставлена на должном уровне. Продают рыбу, крабов почти всегда в море. Их пасут специальные суда Японии и Северной Корее всегда готовые принять любой улов. В районе Балтики рыбу сдают в Норвегию примерно по 50 рублей за кило. Переработанная для продажи возвращается на прилавки российских магазинов уже по 350 рублей. Вот такая рыночная экономика у нас. Квоты полученные на торгах преступным путём используются для прикрытия. При проверке бумага есть а сколько выловили и кому продали установить нет возможности, да и нет в этом необходимости. Проверяющие тоже хотят иметь такие же дворцы по всему мирку.

Года два назад на такой же пресс-конференции, которая была 20 - го декабря, в зал проник директор рыбокомбината из Мурманска и ему предоставили слово. Он обрисовал истинное положение в стране и президент сказал, что соберёт заседание с заинтересованными лицами и пригласит директора. Было такое совещание и что решили мне не известно. Однако судя по тому что было показано стало ещё хуже. Тысячи тонн ценного ресурса бесследно для государства исчезают у наших врагов. Не думаю, что наша власть способна исправить положение. Сегодня нет таких людей на которых бы власть могла опереться. Почему Кана не арестовали если в 2010 году ему было предъявлено обвинение в организации убийства? Выходит, что вся силовая структура куплена с потрохами. Вот нищая старушка, которая украла в магазине продуктов на 60 рублей возбудили уголовное дело и год условно. Старушке есть нечего ей 80 лет. Охрана, полиция, прокуратура, следственный комитет готовы маму родную на нары если украдёт буханку хлеба. Им то ничего от этого не перепадёт. А вот если ворюга засветился на краже миллионов можно закрыть глаза и открыть карман. И всё это идёт из Кремля и правительства. Сегодня вряд ли кто - то возразит.

Подобная тема случилась в Томске с Медведевым. Ему задали вопрос на счёт нелегального вывоза леса в Китай. Ответ поражает бестолковщиной и он ведь даже не краснеет. "Мы самая крупная в мире лесная держава и обязаны сохранить лес нашим потомкам. Скоро будет изменено законодательство, и за каждый вырубленный гектар надо будет посадить столько же. Будем маркировать и следить". И когда это будет? Никто не знает, в том числе и сам премьер. А лес как воровали так и продолжают воровать. В Китай вывозят составами. Они уже в лесу не работают, они сидят с мешками денег на станциях и скупают за копейки деловую древесину. Ворью ведь нет времени торговаться, сколь дали столь и взял. В лесу работают чёрные лесорубы и после них остаётся такой бардак, что и на технике не всегда можно проехать.

Писатель В.Бушин очень хорошо отслеживал разговор премьера. Ему журналист говорит, Дмитрий Анатольевич, страну захлестнула коррупция. Что сейчас главное в борьбе с ней? - Главное, надо срочно создать законодательную базу и пресечь коррупцию. А кроме того, надо учиться на уроках истории.

Дмитрий Анатольевич, в Киргизии беспорядки, гибнут люди, в том числе русские. Что делать?

- Главное, необходимо немедленно прекратить беспорядки и создать законодательную базу, исключающую их. А кроме того, надо учиться на уроках истории.

Дмитрий Анатольевич, в Сибири и в Архангельской области ужасное наводнение. Как быть?

- Главное, мы должны спешно ликвидировать наводнение и создать законодательную базу, исключающую подобный экологический дискомфорт. А кроме того, надо учиться на уроках истории. И никто ничему не учится и не создают законодательные базы, потому что они не всегда нужны и их никто при этой власти исполнять не будет и не исполняет. Премьер с натяжкой тянет на посредственного преподавателя загородного института и не более того.

Почему же народ не пошлёт наше правительство куда подальше. Но это же не правительство, а комедийная пародия. Если бы это не отражалось на экономике страны и народа, то бог с ним. Однако и другие чиновники правительства не блещут умом. Во Владивостоке на форуме министр здравоохранения В.Скворцова молвила на аудиторию: "Противно думать, что только уровень зарплат должен мотивировать будущих и нынешних медработников. В первую очередь надо думать о самореализации и самосовершенствовании". Оказывается зарплата на втором месте. Вероника, попробуйте самореализоваться на 15 - 25 тысяч рублей. Поживите месяцев 5 - 6 на такой зарплате. Забудете даже думать о реализации своих возможностей. Будете думать как с голоду не подохнуть. Вот такое у нас правительство.

Но ведь и не только такое правительство. Депутаты ещё чище вытворяют. Говорит Г.Зюганов. "Президент страны оторвался от жизни простого народа, поэтому пошёл на пенсионную реформу". А Зюганов живёт среди народа. Заикнулся провести протестные митинги, однако народ не пришёл, его люди просто ненавидят. За 26 лет ничего не сделал для народа, кроме говорильни. На это он мастак. И как у него совести хватает делать такие выводы. Да, президент далёк от народа, но не дальше чем Зюганов.

Жириновский на радио подвёл итог работы думы. Всё хорошо, экономика помаленьку развивается, народ живёт лучше, открыли новый университет, приглашаем всех, в том числе из - за рубежа. Зюганов недоволен бюджетом, но с оптимизмом говорит, что в стране открываются народные предприятия, и в некоторых зарплата более ста тысяч рублей. Они провели совещание в Иркутске, пригласив заинтересованных в развитии экономики, делились опытом. Губернатор от партии КПРФ, засветился на запрещённой охоте, убивали спящего медведя. Возбуждено уголовное дело. Зюганов наверное снова побежит к президенту спасать Левченко. Коммунист ведь тоже человек и живёт вместе с либеральным правительством при бандитски - воровском капитализме. В стране общих правил поведения чиновников нет хотя говорят, что принимали какой - то Кодекс. Кто его видел и кто его соблюдает? Нет идеологии, поэтому не может быть и никакого Кодекса. А если принимать Кодекс, то надо принимать для каждой группы, сословия отдельно. В Кодексе же не будешь писать, что чиновникам, олигархам запрещено воровать, они ведь всё равно грабят страну и народ. И главное нет последствий.

Президент нашёл достойного губернатора на Приморье. Идёт разговор о том, что О.Кожемяко - избранный губернатор не против объединить Сахалин с Приморьем. Интересно зачем ему такая обуза. Оказывается дело в другом. Оказывается на Сахалине остался его рыбокомбинат на котором его сын Никита заработал 846 миллионов рублей, в Москве приобрёл квартиру за 300 миллионов рублей. Супруга губернатора Ирина Герасименко имеет 180 миллионов долларов. И вообще их родственники не бедствуют и все при деле. А мы считаем копейки и как сказал экономист Никита Кричевский: "Я голосовал за Путина и все за него голосовали". Страна разобщена на отдельные группы, сословия по толщине карманов. Пора бы эти группы объединить в общество. И это под силу только народу, который по Конституции РФ является единственным источником власти. Надо торопиться, если изменят Конституцию то такой статьи уже не будет.