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Московский листок

В Белграде продолжаются антиправительственные выступления

Опубликовано 30.12.2018 в разделе комментариев 1

протест сербия
В Белграде продолжаются антиправительственные выступления

Несколько тысяч человек приняли участие в четвертом по счету антиправительственном шествии по центру Белграда. Как сообщает в субботу корреспондент ТАСС с места событий, протестующие, многие из которых пришли на акцию в желтых жилетах, выступили против изменений пенсионного законодательства. 

Демонстрация под лозунгами "Хотим реформу и контроль пенсионного фонда" и "Грабеж пенсионеров - это не реформа" стартовала у философского факультета Белградского университета. Затем колонна протестующих двинулась по улицам города. На акции протеста не было видно полиции или жандармерии в форме, на перекрестках дежурили машины автоинспекции, останавливая движение автомобилей по маршруту следования колонны. МВД Сербии пока не сообщало данных о численности протестующих. 

Сообщается, что люди в колонне свистели в раздаваемые им организаторами свистки, группы молодежи били в барабаны. Параллельно звукоусилители транслировали нарезку новостей национального канала РТС с упоминанием имени президента Александара Вучича. Кроме того, толпа по команде людей с мегафонами скандировала антиправительственные лозунги. 

Организаторы заявили, что следующая демонстрация пройдет 6 января. Самая массовая акция протеста намечена на 16 января - в годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича.

Россия тоже не дремлет: около 120 человек приняли участие в акции «Социальный марш за права молодежи», которая состоялась в Самаре 15 декабря. Шествие прошло от пересечения улиц Краснодонской и Свободы - до сквера «Родина».

Помимо активистов ЛКСМ РФ и Левого Фронта акцию поддержали активисты "Бессрочного протеста" и гражданские активисты, а также местные жители. Ещё десятки горожан, которые прогуливались по скверу, стали очевидцами акции протеста. 

Участники шествия собрались, развернули красные флаги и растяжки с логотипами участников акции с лозунгами «Одно решение-сопротивление!»; «Лишь борьба дает права!».  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1497 написал 30.12.2018 11:58
Падает очередной ГУЛАГ, теперь в Сербии, созданный сионистами?
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