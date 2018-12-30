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Московский листок

Анатолий Баранов: санкции с Украиной - это все равно, что в наказание правой руки отрезать себе палец на левой

Опубликовано 30.12.2018 в разделе комментариев 2

украина война киев
Анатолий Баранов: санкции с Украиной - это все равно, что в наказание правой руки отрезать себе палец на левой

Дал комментарий "Свободной прессе".

Импорт в Россию украинских товаров, попавших под последний запрет, за 2018 год предварительно оценивается в 510 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

Ранее правительство расширило список запрещенных к ввозу на территорию России украинских товаров. В числе продовольственных — сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.

Из промышленных под запрет попали гравий, щебень, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, некоторые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти и многое другое.

- Почему это сделано только сейчас? Ведь Киев давно вводит против нас санкции…

- На самом деле запрет на украинские товары происходит постепенно, - прокомментировал событие главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - как кошке отрубают хвост по частям. Зачем, не очень понятно. Украинская промышленность «заточена» под работу с российской – это, по сути, просто части одного производственного комплекса, который создавался с середины 19-го века. Порошенко и его американским кураторам совершенно наплевать на украинский и тем более российский народнохозяйсвенный комплекс. Но нам-то не наплевать! Это все, по сути, наше, и рано или поздно не нам, так нашим детям придется все это восстанавливать. И взаимные санкции с Украиной – это все равно, что в наказание правой руки отрезать себе палец на левой.

Если подумать, когда Украина поставляет нам детали для автомобилей или подсолнечное масло, то она отдает нам реальные результаты труда, а мы взамен – резаную зеленую бумагу. Но мы в свое время тоже за эту бумагу отдавали вполне реальные вещи – нефть, газ, палладий. Казалось бы – чего проще? Перейти с Украиной в одностороннем порядке на расчеты в рублях! Не надо ограничивать поставки украинских товаров, это ведь бьет в равной степени и по нашему производству. Но пусть берут в оплату своих товаров резаную бумагу нашего производства! Мы им сколько хочешь нарежем!

- 510 миллионов долларов это много для товарооборота наших стран?

- Для Украины это огромная сумма, экономика этой страны доведена до такого состояния, что если не получит очередного миллиарда долларов от МВФ, то просто рухнет. А тут – полмиллиарда! Но для нас такая сумма, понятно, не критична. Однако ж если подумать, то полмиллиарда долларов в рублевом эквиваленте, которые мы могли бы получать от Украины, весьма благотворно сказались бы на курсе нашей национальной валюты, который сейчас падает.

- Данная мера как-то реально ударит по украинской власти? А на простых украинцах не отразится?

- Эта мера, конечно, отразится на рядовых украинцах, особенно тех, кто трудится в реальном секторе и остается, по сути, без денег и с грудой нереализованных товаров. Но уровень жизни украинцев падает катастрофически с 2014 года, а они вроде, довольны. И что-то не видно «желтых жилетов» на улицах Киева… Хотя при Януковиче, которого с таким восторгом изгнали, жили не в пример сытнее и богаче. Я бы, конечно, задумался о природе украинского протеста – вот Янукович был такой плохой, что невозможно было вытерпеть, и миллион киевлян вывалили на улицы. А то, что с тех пор у них горячей воды нет, мэр идиот и кроме сосиски в тесте денег ни на что нет – это нормально, и никаких социальных протестов не вызывает…

- А в России как-то почувствуют отсутствие данных товаров?

- Рядовые граждане навряд ли почувствуют отсутствие гравия или котлов с турбинами, тем более, что все эти товары, как правило, производятся и в России, а также поставляются из других стран. Но изменится логистика – скажем, тот же гравий где-то возят за несколько километров через украинскую границу, а теперь будут транспортировать за сотни километров. Дороже это, и бизнес, понятно, почувствует. Кое какая продукция украинского машиностроения, особенно комплектующих, тоже может быть заменена, но хуже и дороже. По существу, мы наказываем собственных граждан, разве что не очень сильно.

- Насколько вообще эффективна санкционная война с украинской властью? Или это просто зеркальный ответ? Помимо собственно экономической составляющей имеет ли он иную? Может, идеологическую?

- Сказать по совести, большого смысла я не вижу. И вкус украинского подсолнечного масла от такого же с Кубани не отличаю. Как я уже сказал выше, гораздо эффективней было бы закупать украинские товары даже больше, чем раньше, но с одним железным условием – только за российские рубли! Тогда даже бумагу для печатания российских рублей можно было бы покупать на Украине – вот это было бы идеологически верно! Вы нам вагон бумаги, а мы вам обратно горсточку той же бумаги, но с типографской краской.



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Всего комментариев к статье: 2
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Рядовые граждане навряд ли почувствуют отсутствие
Почему это сделано только сейчас? написал 30.12.2018 12:00
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://varfolomejj.livejournal.com/369.html
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
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Конечно,с Украиной накосячили не в 2014,а в 1991 году.
-Что это? написал 30.12.2018 11:48
Пришли к власти,в итоге ,оккупанты и там,и там...Точнее,их завуалированные ставленники.
Спецом раз'единяли.
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