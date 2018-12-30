Анатолий Баранов: санкции с Украиной - это все равно, что в наказание правой руки отрезать себе палец на левой

Дал комментарий "Свободной прессе".

Импорт в Россию украинских товаров, попавших под последний запрет, за 2018 год предварительно оценивается в 510 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

Ранее правительство расширило список запрещенных к ввозу на территорию России украинских товаров. В числе продовольственных — сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.

Из промышленных под запрет попали гравий, щебень, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, некоторые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти и многое другое.

- Почему это сделано только сейчас? Ведь Киев давно вводит против нас санкции…

- На самом деле запрет на украинские товары происходит постепенно, - прокомментировал событие главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - как кошке отрубают хвост по частям. Зачем, не очень понятно. Украинская промышленность «заточена» под работу с российской – это, по сути, просто части одного производственного комплекса, который создавался с середины 19-го века. Порошенко и его американским кураторам совершенно наплевать на украинский и тем более российский народнохозяйсвенный комплекс. Но нам-то не наплевать! Это все, по сути, наше, и рано или поздно не нам, так нашим детям придется все это восстанавливать. И взаимные санкции с Украиной – это все равно, что в наказание правой руки отрезать себе палец на левой.

Если подумать, когда Украина поставляет нам детали для автомобилей или подсолнечное масло, то она отдает нам реальные результаты труда, а мы взамен – резаную зеленую бумагу. Но мы в свое время тоже за эту бумагу отдавали вполне реальные вещи – нефть, газ, палладий. Казалось бы – чего проще? Перейти с Украиной в одностороннем порядке на расчеты в рублях! Не надо ограничивать поставки украинских товаров, это ведь бьет в равной степени и по нашему производству. Но пусть берут в оплату своих товаров резаную бумагу нашего производства! Мы им сколько хочешь нарежем!

- 510 миллионов долларов это много для товарооборота наших стран?

- Для Украины это огромная сумма, экономика этой страны доведена до такого состояния, что если не получит очередного миллиарда долларов от МВФ, то просто рухнет. А тут – полмиллиарда! Но для нас такая сумма, понятно, не критична. Однако ж если подумать, то полмиллиарда долларов в рублевом эквиваленте, которые мы могли бы получать от Украины, весьма благотворно сказались бы на курсе нашей национальной валюты, который сейчас падает.

- Данная мера как-то реально ударит по украинской власти? А на простых украинцах не отразится?

- Эта мера, конечно, отразится на рядовых украинцах, особенно тех, кто трудится в реальном секторе и остается, по сути, без денег и с грудой нереализованных товаров. Но уровень жизни украинцев падает катастрофически с 2014 года, а они вроде, довольны. И что-то не видно «желтых жилетов» на улицах Киева… Хотя при Януковиче, которого с таким восторгом изгнали, жили не в пример сытнее и богаче. Я бы, конечно, задумался о природе украинского протеста – вот Янукович был такой плохой, что невозможно было вытерпеть, и миллион киевлян вывалили на улицы. А то, что с тех пор у них горячей воды нет, мэр идиот и кроме сосиски в тесте денег ни на что нет – это нормально, и никаких социальных протестов не вызывает…

- А в России как-то почувствуют отсутствие данных товаров?

- Рядовые граждане навряд ли почувствуют отсутствие гравия или котлов с турбинами, тем более, что все эти товары, как правило, производятся и в России, а также поставляются из других стран. Но изменится логистика – скажем, тот же гравий где-то возят за несколько километров через украинскую границу, а теперь будут транспортировать за сотни километров. Дороже это, и бизнес, понятно, почувствует. Кое какая продукция украинского машиностроения, особенно комплектующих, тоже может быть заменена, но хуже и дороже. По существу, мы наказываем собственных граждан, разве что не очень сильно.

- Насколько вообще эффективна санкционная война с украинской властью? Или это просто зеркальный ответ? Помимо собственно экономической составляющей имеет ли он иную? Может, идеологическую?

- Сказать по совести, большого смысла я не вижу. И вкус украинского подсолнечного масла от такого же с Кубани не отличаю. Как я уже сказал выше, гораздо эффективней было бы закупать украинские товары даже больше, чем раньше, но с одним железным условием – только за российские рубли! Тогда даже бумагу для печатания российских рублей можно было бы покупать на Украине – вот это было бы идеологически верно! Вы нам вагон бумаги, а мы вам обратно горсточку той же бумаги, но с типографской краской.