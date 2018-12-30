Праздник на зоне

Вплоть до 8 января в Москве ограничивают продажу алкоголя, а также соков и газировки в стеклянной таре. Эти напитки нельзя продавать в магазинах, расположенных неподалеку от мест проведения праздничных мероприятий – концертов, фестивалей и тому подобного.

Также в новогодние дни в центре Москвы действует особый режим досмотра посетителей массовых гуляний – на Тверской, Варварке, на Манежной площади, Красной площади и площади Революции, в парке "Зарядье". С 31 декабря по 2 января там будут созданы 25 досмотровых зон с металлодетекторами – 9 основных и 16 вспомогательных.

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Немного прояснилось, чем будет заниматься на праздники 50-тысячная армия, немного превышающая по численности войска вторжения, вошедшие в Афганистан в 1979 году, и которую ввели в Москву для поддержания порядка на праздники.

Москва куда опасней, чем Афганистан

В свое время размещение армии на постой даже в мирное время было сущим бедствием - всю эту ораву нужно было где-то разместить, кормить ее, обслуживать всячески. Ну разве что дети потом хорошенькие рождались у местных мещанок - и кто б мог подумать, муж такой невзрачный, а дети у него хоть сейчас в гренадеры.

Ну что нельзя ничего продавать в стеклянной таре в местах массовых гуляний, то понятно - хочешь дать кому-нибудь по голове бутылкой, будь добр приготовься заранее. Купи на районе.

Опять же надо думать и о безопасности "армии вторжения" - за каждую царапину блюстителю придется платить компенсацию из бюджета, лечить его в военном госпитале, как-будто ему не пузырем по башке накатили, а и правда какие моджахеды поранили.

Но вот "особый режим досмотра посетителей массовых гуляний" - это не совсем понятно. То есть в нашей свободной и демократической стране существует некий обычный режим досмотра посетителей массовых гуляний, а на праздники - особый? Обычно так, через рамку прошел, карманы вывернул - и гуляй! Свободен! А тут, надо думать, и в задницу залезут посмотреть, не проносишь ли чего запрещенного? Ну, бутылку, например... Хотя практика показывает, что бутылки в заднем проходе появляются чаще в ходе досмотра, а не до него.

Еще меня на массовых мероприятиях собачки радуют, овчарки. Я вообще очень люблю собачек, овчарок особенно. У меня у самого овчарка - лапочка просто, умница. Но если, допустим, запустить ее в толпу, то рождаемость заметно понизится, пропорционально оторванным яйцам. А на массовые мероприятия приглашают обычно не одну собачку, а десятками завозят. Кинологи обычно очень милые девушки. Но вот я свою овчарку, если что, удержать могу, но с трудом. А девушка?

И главное - зачем травить людей собаками, когда Росгвардии и полиции завезли 50 тысяч? Ну тогда закупите в Индии еще боевых слонов, нарядите в валенки и пусть людям будет праздник.

Вообще радостные гуляния будут, праздничные. Ахтунг! Руки за голову! Аусвайс! Всем гуляйт и веселятца!