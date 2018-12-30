Праздник на зоне

Вплоть до 8 января в Москве ограничивают продажу алкоголя, а также соков и газировки в стеклянной таре. Эти напитки нельзя продавать в магазинах, расположенных неподалеку от мест проведения праздничных мероприятий – концертов, фестивалей и тому подобного.
Также в новогодние дни в центре Москвы действует особый режим досмотра посетителей массовых гуляний – на Тверской, Варварке, на Манежной площади, Красной площади и площади Революции, в парке "Зарядье". С 31 декабря по 2 января там будут созданы 25 досмотровых зон с металлодетекторами – 9 основных и 16 вспомогательных.
***
Немного прояснилось, чем будет заниматься на праздники 50-тысячная армия, немного превышающая по численности войска вторжения, вошедшие в Афганистан в 1979 году, и которую ввели в Москву для поддержания порядка на праздники.
Москва куда опасней, чем Афганистан
В свое время размещение армии на постой даже в мирное время было сущим бедствием - всю эту ораву нужно было где-то разместить, кормить ее, обслуживать всячески. Ну разве что дети потом хорошенькие рождались у местных мещанок - и кто б мог подумать, муж такой невзрачный, а дети у него хоть сейчас в гренадеры.
Ну что нельзя ничего продавать в стеклянной таре в местах массовых гуляний, то понятно - хочешь дать кому-нибудь по голове бутылкой, будь добр приготовься заранее. Купи на районе.
Опять же надо думать и о безопасности "армии вторжения" - за каждую царапину блюстителю придется платить компенсацию из бюджета, лечить его в военном госпитале, как-будто ему не пузырем по башке накатили, а и правда какие моджахеды поранили.
Но вот "особый режим досмотра посетителей массовых гуляний" - это не совсем понятно. То есть в нашей свободной и демократической стране существует некий обычный режим досмотра посетителей массовых гуляний, а на праздники - особый? Обычно так, через рамку прошел, карманы вывернул - и гуляй! Свободен! А тут, надо думать, и в задницу залезут посмотреть, не проносишь ли чего запрещенного? Ну, бутылку, например... Хотя практика показывает, что бутылки в заднем проходе появляются чаще в ходе досмотра, а не до него.
Еще меня на массовых мероприятиях собачки радуют, овчарки. Я вообще очень люблю собачек, овчарок особенно. У меня у самого овчарка - лапочка просто, умница. Но если, допустим, запустить ее в толпу, то рождаемость заметно понизится, пропорционально оторванным яйцам. А на массовые мероприятия приглашают обычно не одну собачку, а десятками завозят. Кинологи обычно очень милые девушки. Но вот я свою овчарку, если что, удержать могу, но с трудом. А девушка?
И главное - зачем травить людей собаками, когда Росгвардии и полиции завезли 50 тысяч? Ну тогда закупите в Индии еще боевых слонов, нарядите в валенки и пусть людям будет праздник.
Вообще радостные гуляния будут, праздничные. Ахтунг! Руки за голову! Аусвайс! Всем гуляйт и веселятца!
Крамольник написал 30.12.2018 12:08
La Terrible написал 30.12.2018 12:04
Все так и есть. А уж какие злые будут "досмотряльщики", что их заставили в праздники работать...
действует особый режим написал 30.12.2018 11:56
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - ЭТО СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОВ С ОЛИГАРХАМИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА СТРАН G-7(8)...
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html и https://planejj.livejournal.com/263.html
Путандрий Пропердышев написал 30.12.2018 11:50
хахаха написал 30.12.2018 11:45
Финни написал 30.12.2018 11:40