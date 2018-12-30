Ленинградские метростроевцы сумели выбить зарплаты только забастовкой и голодовкой

По состоянию на 29 декабря сотрудникам субподрядных организаций ОАО «Метрострой» выплатили 245 миллионов рублей для погашения задолженности предприятия по заработной плате за несколько месяцев. Об этом сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Напомним, в среду, 26 декабря, работники объявили забастовку, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. В вопрос вмешался город: по поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова в тот же день прибыли вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко и председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Они обсудили с метростроевцами решение этой ситуации и сроки перечисления денег.

Проблемы с переводом зарплаты сотрудникам подрядных организаций «Метростроя» начались еще весной, как раз когда строились «Новокрестовская» и «Беговая». Тогда рабочие уже бастовали дважды, с ситуацией обещал разобраться бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, еще занимавший на тот момент свою должность. Рабочие поверили, однако все это осталось лишь на словах, и ситуация продолжала усугубляться. При этом Албин тогда уверял общественность, что город выполнил все обязательства перед «Метростроем», а предприятие, в свою очередь, объясняло задержки зарплат задолженностями КРТИ.

Вопрос выплаты заработной платы, которую предприятие не выплачивало метростроевцам несколько месяцев, сейчас взяли в городе под особый контроль. Как оказалось, у него набралось долгов на 23 миллиарда — не только сотрудникам, но и банкам, и другим компаниям. Ситуацию вокруг «Метростроя» врио губернатора Александр Беглов назвал «непростым гордиевым узлом», который власти теперь нужно развязать. По его словам, в ней есть много юридических и технических вопросов, которые важно решать всем вместе за столом переговоров.

Провели общее совещание представителей прокуратуры, органов государственной власти, предварительного расследования, налогового органа, службы судебных приставов, руководителей ОАО «Метрострой» и субподрядных организаций, на котором все вместе выработали эффективные способы погашения задолженности по оплате труда.

В результате оперативных действий органов прокуратуры города, при активном участии Правительства Санкт-Петербурга, УФНС России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Санкт-Петербургу и иных государственных органов на счета сотрудников перевели четверть миллиарда рублей.

Отметим, что и в Москве на хлебокомбинате Черкизовском, где пекут модные батоны "Настюша", рабочим удалось выбить малую часть задолженности по зарплате лишь голодовкой.

Работникам московского хлебокомбината "Черкизово", ранее объявившим голодовку, начали выплачивать зарплату. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"18 декабря ООО "Торговый дом "Настюша", аффилированным предприятием которого является ОАО "Черкизово", осуществил выплаты по имеющейся задолженности перед работниками на общую сумму 600 тыс. рублей", - сообщила представитель прокуратуры Москвы.

В конце прошлой недели 105 работников хлебокомбината объявили голодовку. Хлебозавод является дочерним предприятием компании "Настюша" Игоря Пинкевича, с лета прошлого года находящегося под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков.

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