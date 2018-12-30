Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Буржуй Рогов не дожил до нового года, частный вертолёт подвёл

Опубликовано 30.12.2018 в разделе комментариев 1

Буржуй Рогов не дожил до нового года, частный вертолёт подвёл

Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ при заходе на посадку, передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 

По данным местных СМИ, на борту находился бизнесмен Сергей Рогов, являющийся владельцем крупнейшего местного торгового центра People's Park. По те же данным, вертолет также принадлежал ему. "Мы не комментируем информацию по персоналиям", - отметили в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. 

"30 декабря, осуществляя полет по маршруту Березовка (г. Улан-Удэ) - Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что вертолет разбился при взлете в районе Верхняя Березовка в Улан-Удэ. В результате погибли четыре человека - все, кто был на борту. На земле пострадавших нет. После падения воздушное судно загорелось, и было потушено пожарными. 

Бурятской транспортной прокуратурой проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц).

Отметим, что комфорт и независимость, связанные с частными вертолётами - частенько оборачиваются иной стороной для правящего класса. Так было и более десяти лет назад, в 2007-м. Как выяснилось, во время крушения вертолета в удмуртском Воткинске, на борту находилось руководство фракции "Единой России" в республиканском парламенте. Всего 5 человек - пилот и четверо пассажиров, двое из которых дети, погибли при падении частного вертолета Robinson-44 в Удмуртии. Среди погибших оказались депутаты республиканского госсовета: руководитель фракции "Единой России" Данил Белоголовкин и председатель постоянной комиссии по экономической политике, вопросам собственности и инвестиций Алексей Титов.  

Новости по теме:

Замгенпрокурора разбился во время вип-рейса

Крушение вертолета обезглавило "Единую Россию" в Удмуртии



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Очень приятная предновогодняя новость
Желаю представителям любой "ветви" власти написал 30.12.2018 17:57
почаще летать на любых летательных аппаратах,и в Кремле тоже.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можете ли вы прожить на 11 тысяч в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Силовигарх Пригожин спровоцировал эпидемию дизентерии в детсадах Москвы
Силовигарх Пригожин спровоцировал эпидемию дизенте...
29.12.2018
Димитриос Пателис: Я сознательно выбрал свой путь
Димитриос Пателис: Я сознательно выбрал свой путь
26.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Буржуй Рогов не дожил до нового года, частный вертолёт подвёл (1)
Ленинградские метростроевцы сумели выбить зарплаты только забастовкой и голодовкой (0)
Праздник на зоне (25)
Анатолий Баранов: санкции с Украиной - это все равно, что в наказание правой руки отрезать себе палец на левой (17)
Долгожитель Кремля не сдаётся (25)
В Белграде продолжаются антиправительственные выступления (1)
Рубль за год подешевел к доллару на 21% (2)
Британцы решили дать организму встряску и целый месяц не пить (17)
Путину и Медведеву нельзя вчинять иски о моральном вреде, они же "при исполнении" (13)
Северодвинск, боевые товарищи и полпред ЛНР простились с Валерием Ивановым (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Радостные гуляния будут, праздничные. Ахтунг! Руки за голову!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Чуждая национальным интересам система
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Для отвода глаз
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: А что, остроумно
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Воображения не хватает?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss