Буржуй Рогов не дожил до нового года, частный вертолёт подвёл

Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ при заходе на посадку, передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным местных СМИ, на борту находился бизнесмен Сергей Рогов, являющийся владельцем крупнейшего местного торгового центра People's Park. По те же данным, вертолет также принадлежал ему. "Мы не комментируем информацию по персоналиям", - отметили в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"30 декабря, осуществляя полет по маршруту Березовка (г. Улан-Удэ) - Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вертолет разбился при взлете в районе Верхняя Березовка в Улан-Удэ. В результате погибли четыре человека - все, кто был на борту. На земле пострадавших нет. После падения воздушное судно загорелось, и было потушено пожарными.

Бурятской транспортной прокуратурой проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц).

Отметим, что комфорт и независимость, связанные с частными вертолётами - частенько оборачиваются иной стороной для правящего класса. Так было и более десяти лет назад, в 2007-м. Как выяснилось, во время крушения вертолета в удмуртском Воткинске, на борту находилось руководство фракции "Единой России" в республиканском парламенте. Всего 5 человек - пилот и четверо пассажиров, двое из которых дети, погибли при падении частного вертолета Robinson-44 в Удмуртии. Среди погибших оказались депутаты республиканского госсовета: руководитель фракции "Единой России" Данил Белоголовкин и председатель постоянной комиссии по экономической политике, вопросам собственности и инвестиций Алексей Титов.

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