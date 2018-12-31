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Московский листок

Оказывается, у нас состоялось Союзное государство

Опубликовано 31.12.2018 в разделе комментариев 2

белоруссия лукашенко
Оказывается, у нас состоялось Союзное государство

Лукашенко объявил Союзное государство России и Белоруссии состоявшимся. Что он имел при этом в виду - загадка.

Вроде как в будущем году будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства. А с другой - нет ведь никакого единого государства? есть лишь таможенный союз и безвизовый режим. С таким же успехом можно считать союзным государством Германию и Польшу.

А так - единой валюты нет, хоть и собирались вводить, да уж позабыли, когда. Выборы всех уровней проходят в каждом из государств сами по себе. Никакого единого правительства, хоть бы даже "квази" и близко нет. Конституции, армии, законы - все у каждого свое.

Ну и понятно, президент в каждой стране свой, персональный.

Россия в Сирии воюет? а Белоруссия нет. Россия вводит санкции против Украины, а Белоруссия торгует, как ни в чем не бывало.

Так что там у них состоялось?

А.Б.   



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
чучундр написал 31.12.2018 02:18
так что, белорусьнаш?
если будут рыпаться - вспомним как блядорусы прислуживали фашистам, что всегда ненавидели россию и что вообще не славяне! и что белорусский язык создан в прусском генштабе, белорусской культуры никогда не было и т.п.
Пусть лижут русские сапоги!
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(без названия)
LAM написал 31.12.2018 01:40
Лукашенко объявил Союзное государство России и Белоруссии состоявшимся.
Это значит, что создавать какие-то новые институты, вроде Президента Союзного государства нет необходимости
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