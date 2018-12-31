Подарки, которые мы получаем Новогодняя программа о подарках, которые постоянно дарят нам власти (увеличение пенсионного возраста, рост НДС, штрафов и всего остального и др.) и которые нам совершенно не нужны. Можно ли отказаться от этих даров?



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