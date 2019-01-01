Страна "лишних людей" обречена

ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ

Осмысливая нынешнюю Вторую Холодную войну, понимаешь – быть беде. Как там переводится название африканской Буркина-Фасо? «Страна честных людей»? Росфедерацию вполне можно назвать Страной Лишних Людей.

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Самая страшная проблема Беловежской Московии (РФ) – то, что отчаянно не хватает рабочих мест. И не абы каких, а квалифицированных и достойно оплачиваемых. Да еще и с перспективой роста. В Советском Союзе они имелись. А вот в Эрэф – нет. Люди сходят с ума или впадают в слепую ненависть к власти и даже к окружающим из-за полной беспросветности жизни. Сколько бы ты ни учился, как бы ни грыз гранит науки и ни старался – в РФ что подавальщик в «Макдональдсе», что научный сотрудник получают примерно одинаково. Ну, сорок тысяч россияно-рублей в месяц. Это если в Москве, а не в регионах. Чтобы получить сотню тысяч, надо из кожи вон вылезти. А дальше – пропасть. Или нет, дальше – отвесная скала, и облака заволакивают вершину. Там, наверху, свой мир. Там все места заняты чадами богатых и облеченных властью. Туда, наверх, пути просто нет. Завести свое дело, свой бизнес? Но в РФ кредиты архидороги. Любого предпринимателя замучат проверками и кипами бесплодной писанины. Чуть поднимешься – жди налетов мародеров в погонах, они все отнять могут и на нарах сгноить. Брать ссуды в госбанках опасно – они потом могут отобрать у тебя бизнес. Да и что делать, коль рынок страны наводняет дешевый импорт? Конкурировать с китайцами или с западными корпорациями? Так они производят благодаря дешевым кредитам, они все пользуются налоговыми льготами у себя дома, а то и субсидиями государства. Поди-ка с ними потягайся! Выходить на внешний рынок, как поют Путин с Медведевым? Те, кто реально занимается производством в стране, саркастически усмехаются. Ага, на экспорт! А вы сами пробовали? На внешнем рынке вас ждут те, кто подчас работает тут веками. Там все уже занято и переделено, русских тут не ждут. Наши марки-брэнды неизвестны, нам тут и палки в колеса вставляют. Реальность такова, что выход на экспорт – это огромные затраты, на внутреннем рынке работать выгоднее. Начальство же и его дети сели на сырьевую «трубу» и получают миллиарды практически без усилий…

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В общем, и по линии частной инициативы в РФ простому человеку не подняться. Почти за тридцать лет без СССР те, кто предприимчив, вынуждены не делом заниматься, а составлением кучи бумаг и попытками отбиться от монстра мафиозного квазигосударства. Миллионы нормальных, работящих людей предпочитают просто махнуть рукой и не идти в предпринимательство…

Вот почему вузы РФ ежегодно выпускают тысячи инженеров, физиков, химиков, биологов - но они не нужны! Им негде себя применить в сырьевом паханате. Да, есть какие-то вакансии, но с мизерными зарплатами и ужасающими условиями работы. Здесь, в РФ, ты должен потратить для получения гранта столько же сил и нервов, как и на Западе, но грант этот – в несколько раз меньше. Потому талантливые уезжают за границу. Да, там зарплаты не очень большие, зато есть все возможности для работы. Там – отлично оснащенные лаборатории, результаты коих жадно поглощаются индустриями США, ЕС, Китая. А в РФ промышленности – с Гулькин нос, и ей ничего не нужно. За границей нет недостатка ни в расходных материалах для опытов, ни в мощных суперкомпьютерах. А в РФ – обветшавшие академические институты, расходники – на вес золота, нужного приходится ждать месяцами.

Не хватает в стране достойных рабочих мест, катастрофически их недостает! Причина одна – экономика сырьевая, деиндустриализованная. Ей нужны только низкооплачиваемые малоквалифицированные дебилы. РФ – страна лишних, никому не нужных, людей. Здесь – кладбище разбитых надежд, и никакой «крымнаш» с Сирией от этого не спасли. А над всем этим возвышается наглая чиновничья морда. Морда казнокрада. Орда вычерпывающих тварей…

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Возвращаясь с Сахалина, читал в полете статью в журнале «Огонек». О любопытном нижегородском эксперименте. В том славном городе работает «Банк времени», некое модернизированное продолжение структур безденежной экономики – биржи обмена трудом Роберта Оуэна или магазина анархиста Джозайи (Исайи) Уоррена (в нем надо было платить купонами – обязательствами отработать определенное время). В общем, в «Банке времени» ты можешь оказать кому-то услугу. Постричь, провести уборку, что-то починить. Получаешь столько-то трудовых часов. Имея их, ты можешь расплатиться ими с тем, кто окажет нужную услугу тебе.

Знаете, что меня тут поразило? Судьбы тех, кто работает в этом банке безденежной экономики. Татьяна оказывает услуги по продвижению в социальных сетях и подвозит людей на машине. При том, что она закончила радиофакультет Политеха. И ни дня не работала по специальности. Вот Дарья Голицына, которая сперва выучилась на агрохимика в Нижегородской сельхозакадемии, а потом – на пиарщицу в Политехе. А в результате работает парикмахером. Нужен ли более наглядный пример? Не нужны в этом порядке люди с высшим техническим образованием. Не вписываются они в сырьевой феодализм. Все, что им остается – ремонт делать, макияж, волосы стричь другим. Вся эта безденежная экономика только и призвана, чтобы дать лишним людям иллюзии их нужности…

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Штудирую работу Михаила Абрамова. Что мы имеем в РФ по состоянию на конец 2018-го? По сравнению с 1990 годом на 93,9% упало производство металлорежущих станков. Тракторов теперь делают всего 3,4% от советских времен, экскаваторов – 6,3%, бульдозеров – 4,3%. Это мы не с СССР сравниваем – с РСФСР! Кузнечно-прессовых машин – 9,1% от того, что выпускали в девяностом году. Грузовиков – всего 24,4%. Троллейбусов – 11,2%. Мотоциклов – 1,7%. Шерстяных тканей РФ выпускает лишь 2,3% от РСФСР, хлопчатобумажных – 20,1%. Льняные ткани – 3,8%. Кожаная обувь – 10,3%. Трикотажа – 13,8%. За 1991-2017 годы в стране убито 78 тысяч заводов и фабрик. В частности, уже при путинском правлении – 35 тысяч (с 2005 по 2017-й). При том, что в великую Отечественную мы потеряли 32 тысячи заводов и фабрик…

Если же залезть в сравнения по части производства электроники и промышленных роботов, вообще с тоски умереть можно.

Вы понимаете теперь, где корень зла, исток всех проблем? И почему РФ превращается в пустыню с нищими и сумасшедшими людьми, коим показывают картинки гиперзвукового «вундерваффе»?

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Всем должно быть понятна железобетонная, грубая истина: нация, отказавшаяся от своего производства, не просто позорно проиграет Вторую Холодную – она превратится в сонмище никчемных, психически ненормальных существ. Причем на осколках уже не СССР, а Российской Федерации. Если хочешь выиграть Холодную схватку – нужно прежде всего дать нашему народу достойную работу! То есть, прежде всего не сириями маяться, а поднять в стране новую индустрию. Свое производство всего, что только можно. А это, господа незадачливые правители, немыслимо без сознательного строительства Футуроссии, цивилизации грядущего. Что, как вы уже знаете, невозможно без экономического национализма – протекционизма, без соединения частной инициативы с планом и сильными элементами социализма!

Не в бесплодных песках Сирии, не в бесконечном словоблудии Кремля кроются наша победа и национальное выживание – в смелом творчестве, в дерзости создавать то или иное первым в мире. Однако для Кремля и всей расейской «элиты» мы, производственники и творцы – враждебная форма жизни. Вместе с нашими мечтами. Судьба ректора Сахалинского университета Игоря Минервина – как и многих других! – тому порукой. Вы учинили тут мертвую топь, ваша мертвящая стабильность куплена ценой превращения моего народа в нищих неврастеников, теряющих разум!

(Продолжение следует)

Начало:

Паразиты против университета

На наших глазах произошло съеживание режима

Судьба мира зависит, по большому счету, от повышения учетной ставки ФРС

Надежды на просвет впереди нет

Мышки на вулкане

Кремль упорно сохраняет открытость экономики настежь

Полюс должен притягивать других

Футуромосковия в осаде



