В Магнитогорске взорвался дом, под завалами 79 человек

Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до трех, неизвестна судьба 79 человек, из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Все погибшие — взрослые. Трое пострадавших доставлены в больницу, среди них один ребенок.

Около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.