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Московский листок

В Магнитогорске взорвался дом, под завалами 79 человек

Опубликовано 31.12.2018 в разделе комментариев 4

В Магнитогорске взорвался дом, под завалами 79 человек

Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до трех, неизвестна судьба 79 человек, из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Все погибшие — взрослые. Трое пострадавших доставлены в больницу, среди них один ребенок.

Около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.



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Всего комментариев к статье: 4
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Ника нет, но похоже началось. Внутреннее мочилово
Нет ника написал 31.12.2018 12:05
Государствообразующий нихренанеобразующий добровольно и с удовольствием выбрал гунявого с перекошеной злобной мордочкой, затем молил об претворении своих хотелок - от спора хозяйствующих субъектов до Крымнаш.
В 2007 году прошел съезд победителей, нацисты победили, Четвертый Рим и Четвертый Рейх были построены в одной стране в одно время. Два в одном. Далее дорога в низ, в ад , в ничто, в унитаз истории, ибо главная аххилесова пята всех нацистов всех времен - полная экономическая несостоятельность.
2015 год нацистская Путинская рашка стояла у черты, и если бы не подвернувшаяся на халяву Украина.....
2019 год за чертой и только война, мировой хаос, тотальные репрессии внутри продлят жизнь этой разлагающейся биологической массы.
Что выберет пахан?
С Новым 2019 годом дорогие россияне. Улыбок, счастья, море роз и тюльпанов.
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Два высера ниже от скакломайданутых обосцаных бандерлогов. Редакция,удали это,пжлст.
Иван Калита написал 31.12.2018 11:59
Советская Россия против путиных и их прихвостней. Но,бандерлоговские мрази ничем не лучше...
Редакция и форумачане с новым годом.
Но,только безмозглые бандерлоги способны делать высеры,когда у людей горе.
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(без названия)
ооой, да это фейк от врагов нашой вяликой Расые! написал 31.12.2018 11:32
Не раскрыта тема " а чо там у хохлов", в смысле,шо хунта замышляет, как хохлы все змерзли и тд. Вота у артемки шейнина, педрилы вашего оплеванного хорошо получается вместе с яго проблядью стрижоновой. Вам бы поучиться бы у них бы..штоле... :)
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(без названия)
народная версия написал 31.12.2018 11:31
ополченец вернулся в войны против народа Украины
и привез с собой боеприпасы
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