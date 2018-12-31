Выборы в бангладешский парламент перешли в битву партий, погибло не менее 19 человек

В Бангладеш в день выборов произошли столкновения сторонников двух противоборствующих политических партий, передает "Интерфакс". Жертвами столкновения стали минимум 19 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших.

"Нам поступила информация о 17 погибших сегодня в результате проявления насилия в связи с выборами. Среди жертв также есть сотрудники правоохранительных органов", - сообщил источник в полиции. Еще два человека погибли в ночь с субботы на воскресенье.

После закрытия избирательных участков стала поступать предварительная информация о результатах голосования. Местные СМИ сообщают, что пока на выборах с большим отрывом лидирует партия "Авами лиг" премьер-министра Шейх Хасины. Оппозиция с результатами не согласна и требует новых выборов.

Для обеспечения безопасности на выборах власти Бангладеш задействовали порядка 600 тыс. сотрудников органов правопорядка. Такие меры связаны с тем, что ожесточенные столкновения между сторонниками правящей и оппозиционной партий случались и во время предвыборной кампании.

Кроме того, в целях безопасности власти Бангладеш решили в день выборов отключить мобильные сети.

За большинство в парламенте Бангладеш в воскресенье боролись партия премьер-министра страны Шейх Хасины "Авами лиг", которую считают фаворитом на голосовании, а также оппозиционная партия "Националистическая партия Бангладеш" политика Халеды Зиа, находящейся в тюремном заключении.

"Авами лиг" уже обвинила в сложившейся обстановке оппозицию, заявив, что она "организованно создает хаос по всей стране". Избирательные участки в Бангладеш закрылись в воскресенье в 16:00 по местному времени (13:00 по Москве). В выборах могли принять участие 104 млн граждан страны, они отдавали голоса за кандидатов в однопалатную Национальную ассамблею Бангладеш.

Отметим, что аналогичные столкновения были недавно в Грузии. Столкновения сторонников партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и грузинской полиции произошли 16 декабря на перекрытой правоохранительными органами трассе, соединяющей Тбилиси и Телави, где в воскресенье состоится инаугурация президента Саломе Зурабишвили. Как сообщила телекомпания "Пирвели", конфликт произошел неподалеку от села Велисцихе Гурджаанского муниципалитета Грузии, передает "Интерфакс".

Сторонники ЕНД следовали по магистрали из Тбилиси в Телави для участия в намеченных там акциях протеста. Часть оппозиционеров, достигнув заблокированного участка, отказалась выбирать пути объезда и попыталась своими силами сдвинуть перекрывающий движение автотранспорт полиции.

Новости по теме:

Участники акции протеста вступили в бой с полицией в Грузии

В Белграде продолжаются антиправительственные выступления

Французские полицаи закупают резиновые пули для усмирения "жёлтых жилетов"

Власти в Париже отметят Новый год не "сноуболами", а "флэшболами": битве быть

Ленинградцы выступили против турецкой оккупации Сирии, а курды уступили Манбидж Асаду

Предсказатели "Болотной" видят в массах рост революционных настроений, но не видят лидеров