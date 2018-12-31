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Московский листок

Выборы в бангладешский парламент перешли в битву партий, погибло не менее 19 человек

Опубликовано 31.12.2018 в разделе комментариев 0

выборы бангладеш
Выборы в бангладешский парламент перешли в битву партий, погибло не менее 19 человек

В Бангладеш в день выборов произошли столкновения сторонников двух противоборствующих политических партий, передает "Интерфакс". Жертвами столкновения стали минимум 19 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших. 

"Нам поступила информация о 17 погибших сегодня в результате проявления насилия в связи с выборами. Среди жертв также есть сотрудники правоохранительных органов", - сообщил источник в полиции. Еще два человека погибли в ночь с субботы на воскресенье. 

После закрытия избирательных участков стала поступать предварительная информация о результатах голосования. Местные СМИ сообщают, что пока на выборах с большим отрывом лидирует партия "Авами лиг" премьер-министра Шейх Хасины. Оппозиция с результатами не согласна и требует новых выборов. 

Для обеспечения безопасности на выборах власти Бангладеш задействовали порядка 600 тыс. сотрудников органов правопорядка. Такие меры связаны с тем, что ожесточенные столкновения между сторонниками правящей и оппозиционной партий случались и во время предвыборной кампании. 

Кроме того, в целях безопасности власти Бангладеш решили в день выборов отключить мобильные сети. 

За большинство в парламенте Бангладеш в воскресенье боролись партия премьер-министра страны Шейх Хасины "Авами лиг", которую считают фаворитом на голосовании, а также оппозиционная партия "Националистическая партия Бангладеш" политика Халеды Зиа, находящейся в тюремном заключении. 

"Авами лиг" уже обвинила в сложившейся обстановке оппозицию, заявив, что она "организованно создает хаос по всей стране". Избирательные участки в Бангладеш закрылись в воскресенье в 16:00 по местному времени (13:00 по Москве). В выборах могли принять участие 104 млн граждан страны, они отдавали голоса за кандидатов в однопалатную Национальную ассамблею Бангладеш.

Отметим, что аналогичные столкновения были недавно в Грузии. Столкновения сторонников партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и грузинской полиции произошли 16 декабря на перекрытой правоохранительными органами трассе, соединяющей Тбилиси и Телави, где в воскресенье состоится инаугурация президента Саломе Зурабишвили. Как сообщила телекомпания "Пирвели", конфликт произошел неподалеку от села Велисцихе Гурджаанского муниципалитета Грузии, передает "Интерфакс". 

Сторонники ЕНД следовали по магистрали из Тбилиси в Телави для участия в намеченных там акциях протеста. Часть оппозиционеров, достигнув заблокированного участка, отказалась выбирать пути объезда и попыталась своими силами сдвинуть перекрывающий движение автотранспорт полиции. 

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