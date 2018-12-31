Политолог Погребинский считает что санкции РФ погребут украинскую экономику

Расширение российских санкций в отношении Украины грозит Киеву миллиардным убытком, а также потерей тысячами украинцев своих рабочих мест, такие данные в своем Facebook привел украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, в грядущем, 2019 году, следует ожидать резкого общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, а потери украинской экономики в совокупности составят 1 млрд долларов.

«Многие украинские товары, по которым наложено эмбарго со стороны РФ, не найдут нового сбыта. В итоге, – еще десятки разорившихся украинских предприятий и новые десятки тысяч безработных у нас в стране», - написал Погребинский. Вместе с тем политолог отметил, что из-за новых российских санкций ограничатся возможности Украины выпускать продукцию машиностроения, что еще больше ослабит отраслевую структуру экономики страны.

Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционный список против Украины, в него попали более чем 200 лиц и организаций. Под вторую волну ограничений попали такие деятели, как начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба, мэр Одессы Геннадий Труханов, депутат Рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, замглавы национальной полиции Вадим Троян, глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал и другие.

Тем временем компания «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с рядом иностранных компаний об инвестировании в газотранспортную систему (ГТС) страны. Среди заинтересованных представителей бизнеса есть американцы. Об этом в эфире радиостанции «Новое время» заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Есть большие западные компании, которые могли бы заинтересоваться нашей ГТС. Я сейчас веду переговоры с несколькими из них, и они заинтересованы, и они реально хотят это делать», — сказал он. Коболев уточнил, что одна из американских компаний рассматривает возможность инвестировать миллиарды долларов, передает РБК. Топ-менеджер отметил, что на данный момент украинское законодательство позволяет иметь иностранным компаниям 49% акций ГТС.

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