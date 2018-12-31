Новогодний обсёр

Сразу несколько детских садов на юго-востоке Москвы пережили дизентерию. Причиной стал некачественный липецкий творог, который поставлялся в дошкольные учреждения, малыши получили инфекцию после употребления в пищу творога, произведенного на комбинате в Чаплыгине.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, результаты эпидемиологического расследования показали, что у 19% сотрудников предприятия были обнаружены специфические маркеры в крови, что говорит об инфицировании.

Ну, понятно, тут же свое мнение высказал Онищенко. Мол, при производстве продукта была нарушена технология приготовления. В итоге в дошкольные учреждения попал некачественный товар. При этом, добавил Онищенко, на заводах с большим объемом производства сотрудники не всегда могут вычислить заражение, так как они не проверяют каждую упаковку.

***

Мне вот интересно, а какая же особая, видимо, высокая технология используется при изготовлении творога? Наверно, космическую промышленность подключают и академию наук. Наверняка. Вот Онищенко же академик! Значит, подключают.

Это хорошо, что Москва к Новому году наряжена как елка в приюте для умственно неполноценных. Кругом всего много, в основном ненужного. А вот что рано или поздно мегаполис начнет страдать от эпидемий, я писал давным-давно, когда слово "Онищенко" еще мало кто знал.

Это, в общем, почти неизбежно - скученность населения, когда буквально через несколько узких мест в танспортной инфраструктуре ежедневно сталкиваются миллионы людей. Кашляют, чихают, трутся друг об друга разными местами. Это все знают на примере гриппа - если он появился где, то практически весь город переболеет.

А где 99% горожан цепляют этот самый грипп? А в метро!

В советское время, кстати, в метро осуществлялось только 50% всех пассажироперевозок в столице. А теперь, наверно, если с учетом МЦК и прочего, то все 90 процентов. Добавим сюда еще сознательную политику столичных вастей на выдавливание личного транспорта из центра города - это значит, что если раньше автомобилист избегал инфицирования в метро, то теперь, даже выехав из дома на авто, он все равно где-то его оставляет и часть пути едет под землей. То есть регулярно посещает общий очаг инфицирования.

Ну и пищевым инфекциям тоже созданы все условия! Гипермаркеты, оптовые базы - все продукты питания поступают к потребителю, по сути, из ограниченного числа источников. И если, допустим, в торговую сеть поступил некачественный творог из Чаплыгина, то будьте спокойны - целый район, который обслуживается данной крупнооптовой сетью, обдрищется. В нашем случае - уже, просто в детском саду за детьми хоть как-то следят, и понос выявляют, а в быту - ну посидел раз пять-шесть на толчке, и ладно. В больничку обращаются в таких случаях, когда уж совсем плохо. В нашем случае, к счастью, банальная дизентерия, сама проходит.

Кстати, в советское время, во времена "тотального дефицита" и кефир, и творог производили сами, на месте, а не возили за 400 километров. В каждой больнице, в каждом детском саду была своя культура кефирного грибка - и кефир у детей был всегда отменного качества и без перебоев. И творог изготавливался из того же кефира, при помощи термической обработки - инфекции не оставалось ни одного шанса.

Естественно, и санитарные врачи работали по специальности, а не вымогали взятки за "закрытые глаза".

***

А теперь - о страшном.

Представим себе, что в столичном метро гуляет не грипп, а какая-то особо опасная инфекция, распространяющаяся воздушно-капельным путем. К примеру, оспа, которая официально на планете Земля больше не существует. Та самая, от эпидемий которой вымирало до половины населения европейских стран.

Сейчас ее как бы нет, и у детей теперь нет характерных "оспин" - рубцов на местах прививок. И иммунитета нет. Не прививают больше. А кто-то даст гарантию, что где-нибудь в секретной лаборатории нет этой инфекции "на развод"?

Еще есть чума, тоже Европа в свое время вымирала. Много чего есть.

Как вы думаете, посещая гипермаркет, где ежедневно паркуется по 20 тысяч машин, в замкнутом помещении размером с небольшой городок, вы ничем не рискуете?

Ну и индустриальный метод производства продуктов питания - сотни тысяч людей едят, по сути, из одного чана! А вот недосмотрели местные онищенки, интервью давали популярному каналу в Youtube - и попала в чан спора особо опасной инфекции. Возможно, сознательно попала, преднамеренно. А может и сама по себе.

И что?

Во многих европейских городах стоят красивые колонны с разными фигурами - как та, что на картинке. Это "чумные столбы" - их воздвигали в честь избавления от эпидемии. То есть когда полгорода вымерло, оставшая часть благодарит господа, что оказалась в нужной половине. Много таких в Европе, почитай везде.

Таким манером и у нас скоро появятся.