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Московский листок

Ущерб буржуа от выступлений "жёлтых жилетов" перевалил за 200 миллионов евро

Опубликовано 31.12.2018 в разделе комментариев 0

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Ущерб буржуа от выступлений "жёлтых жилетов" перевалил за 200 миллионов евро

Размер компенсации для владельцев среднего и малого бизнеса во Франции, чьё имущество пострадало при протестах «жёлтых жилетов», оценили в €150–200 млн. Данные цифры приводит газета Journal du Dimache. 

Член исполнительного комитета страховой компании Allianz Франсуа Неда рассказал, что пока рано оценивать эксплуатационные потери владельцев магазинов и ресторанов. 

Представители страховых компаний сообщили, что сотрудники Министерства экономики и финансов Франции им предложили принять исключительные меры для возмещения ущерба, например, отказаться от франшиз. 

Ранее News.ru писал, что участники протестного движения «желтых жилетов» в Руане подожгли вход в здание банка, поместив туда предварительно несколько мусорных баков. В результате поджога ворота были повреждены. По данным префектуры, во второй половине дня в Руане протестуют от 800 до тысячи человек.

Парижская полиция существенно усилит меры безопасности в столице Франции в преддверии Нового года, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. 

Дополнительные меры безопасности будут введены вечером 31 декабря. Речь идет о размещении дополнительных сотрудников полиции вдоль одной из центральных улиц Парижа - Елисейских полей, а также усилении контроля над безопасностью в общественном транспорте. 

Отмечается, что такие меры, помимо прочего, продиктованы запланированными на новогоднюю ночь акциями протеста "желтых жилетов". Ранее сообщалось, что "желтые жилеты" намерены провести очередную акцию протеста в ночь на 1 января в Париже. Ожидается, что демонстрации пройдут на Елисейских полях. Они начнутся в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) и продолжатся всю ночь.  

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