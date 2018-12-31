Ущерб буржуа от выступлений "жёлтых жилетов" перевалил за 200 миллионов евро

Размер компенсации для владельцев среднего и малого бизнеса во Франции, чьё имущество пострадало при протестах «жёлтых жилетов», оценили в €150–200 млн. Данные цифры приводит газета Journal du Dimache.

Член исполнительного комитета страховой компании Allianz Франсуа Неда рассказал, что пока рано оценивать эксплуатационные потери владельцев магазинов и ресторанов.

Представители страховых компаний сообщили, что сотрудники Министерства экономики и финансов Франции им предложили принять исключительные меры для возмещения ущерба, например, отказаться от франшиз.

Ранее News.ru писал, что участники протестного движения «желтых жилетов» в Руане подожгли вход в здание банка, поместив туда предварительно несколько мусорных баков. В результате поджога ворота были повреждены. По данным префектуры, во второй половине дня в Руане протестуют от 800 до тысячи человек.

Парижская полиция существенно усилит меры безопасности в столице Франции в преддверии Нового года, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Дополнительные меры безопасности будут введены вечером 31 декабря. Речь идет о размещении дополнительных сотрудников полиции вдоль одной из центральных улиц Парижа - Елисейских полей, а также усилении контроля над безопасностью в общественном транспорте.

Отмечается, что такие меры, помимо прочего, продиктованы запланированными на новогоднюю ночь акциями протеста "желтых жилетов". Ранее сообщалось, что "желтые жилеты" намерены провести очередную акцию протеста в ночь на 1 января в Париже. Ожидается, что демонстрации пройдут на Елисейских полях. Они начнутся в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) и продолжатся всю ночь.

Новости по теме:

Власти в Париже отметят Новый год не "сноуболами", а "флэшболами": битве быть

Французские полицаи закупают резиновые пули для усмирения "жёлтых жилетов"

"Жёлтые жилеты" не жалеют защитников несправедливого, грабительского капстроя

Трудовая Франция поддерживает протест "жёлтых жилетов", ситуация почти революционная

"Жёлтые жилеты" не останавливаются, полицейский профсоюз примкнул к революционным массам