Подарок "жителям Донбасса" от президента... и премьера

Жителям Донецкой и Луганской областей Украины разрешили находиться в России с 90 до 180 дней. Постановление правительства подписал Медведев. Текст документа опубликован на сайте Официального интернет-портала правовой информации в понедельник, 31 декабря.
Срок непрерывного пребывания жителей Донбасса на территории России с даты каждого въезда увеличен в соответствии с федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
20 декабря Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь жителям Донбасса.
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Спасибо, конечно, от всех граждан ДНР и ЛНР, а также сочувствующих. Однако ж кто это такие, "жители Донбасса"?
На память приходит только оскорбительная частушка времен Януковича: "Спасибо жителям Донбасса за президента ..."
А что ж не признать реально существующие ДНР и ЛНР, а там уж и заключать с ними соглашения о пребывании граждан на территории РФ - хоть полгода, хоть год.
Иначе некрасиво получается. Средней зарплаты в ЛНР хватит разве что дня на три пребывания в России, да и то едва не впроголодь. Какое-то двусмысленное благодеяние выходит...
А.Б.