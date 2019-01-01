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Московский листок

Подарок "жителям Донбасса" от президента... и премьера

Опубликовано 01.01.2019 в разделе комментариев 0

украина война киев
Подарок "жителям Донбасса" от президента... и премьера

Жителям Донецкой и Луганской областей Украины разрешили находиться в России с 90 до 180 дней. Постановление правительства подписал Медведев. Текст документа опубликован на сайте Официального интернет-портала правовой информации в понедельник, 31 декабря.

Срок непрерывного пребывания жителей Донбасса на территории России с даты каждого въезда увеличен в соответствии с федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

20 декабря Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь жителям Донбасса.

***

Спасибо, конечно, от всех граждан ДНР и ЛНР, а также сочувствующих. Однако ж кто это такие, "жители Донбасса"?

На память приходит только оскорбительная частушка времен Януковича: "Спасибо жителям Донбасса за президента ..."

А что ж не признать реально существующие ДНР и ЛНР, а там уж и заключать с ними соглашения о пребывании граждан на территории РФ - хоть полгода, хоть год.

Иначе некрасиво получается. Средней зарплаты в ЛНР хватит разве что дня на три пребывания в России, да и то едва не впроголодь. Какое-то двусмысленное благодеяние выходит...

А.Б.



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