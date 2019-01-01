Слушавшие водителя "катка реформ" рухнули вместе с мостом на каток в Парке Горького

При обрушении деревянного моста над катком в московском Парке Горького пострадали 13 человек. Это случилось в первые секунды нового 2019-го года.

Обрушилась конструкция пешеходного перехода через каток, сообщает сайт столичной мэрии. Это произошло сразу после боя курантов во время исполнения гимна России, и на мосту было много народу. Все они свалились вниз, но с относительно небольшой высоты.

Часть катка была повреждена, ее территорию огородили. На остальном пространстве посетители парка продолжили кататься на коньках.

По предварительным данным, причиной обрушения стала техническая неисправность моста.

Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь, тяжелых пострадавших нет. Как уточняет РИА "Новости", на место происшествия прибыли около десяти экипажей скорой помощи и несколько пожарных расчетов. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения агентству сообщили, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы их жизням нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил сочувствие пострадавшим и пообещал разобраться с причинами случившегося.

В администрации парка сообщили, что по техническим причинам произошло нарушение целостности секции деревянного пешеходного перехода. "Мы приносим свои извинения всем гостям, для которых сценарий праздника изменился в связи с событиями", - сообщает администрация парка.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный не удивлён:

- Символическое, характерное для Путинской России событие, как и там, куда президент всех россиян успел слетать. Как говорится, как год (президентский, после "выигранных" выборов) начнёшь - так его и закончишь. Пиар-симулякр живёт по законам пиара и только пиара: сгорит "Зимняя вишня" (там же, поблизости), разъярится народ, выйдет на бессрочный митинг, затрещат "скрепы", - и вот он уже кладёт к мягким игрушкам родителей, у которых капитализм украл детей, дежурный букетик, такой же как к памятнику Солженицыну. Территорию (что возле Солженицына, что возле народного мемориала) предварительно зачищают на два квартала - ибо настолько президент в своей стране неприкасаемое лицо, что правящему классу он нужен только отдельно от народа даже в момент "снисхождения к народу". Вроде как вопрос с негодованием масс в Кемерово, где за всё поплатился Тулеев - решили, а тут - вот ещё какая неождианность в Магнитогорске, городе героического социалистического труда, где Магнитка стала частной собственностью большого друга Путина, Медведева и семьи Дворковичей - Рашникова. Проклятые, сопровождающие все сроки Путина взрывы домов - чем начал на улице Гурьянова, с тем всё расстаться не может... Но чем Москва - не Магнитогорск? Раззявившие рты и слушающие про то, как надобно нации сплотиться чтобы и медицину, образование, науку дореформировать до капиталистических стандартов (то есть доразвалить социалистическое наследие) - рухнули. А чего ещё ждать, слушая путинские намерения рушить нашу страну? Хорошо ещё легко отделались ушибами, вот сейчас им как раз оптимизированная Собяниным медицина-то и поможет...

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