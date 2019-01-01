Новогодние пожары начали свою регулярную жатву: в Орске сгорела многодетная семья

В одном из жилых домов Орска Оренбургской области утром 1 января произошел пожар. Погибли семь человек, среди них двое маленьких детей и один младенец. Прокуратура ведет проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Все погибшие, предположительно, отравились угарным газом, сообщается на сайте областной прокуратуры. Прокуроры в ходе проверки оценят, как исполняли свои обязанности сотрудники служб, ответственных за проведение профилактической работы с населением.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится на сайте регионального управления СК РФ. По данным следователей, возгорание произошло около восьми часов утра по местному времени (5:57 по Москве) в доме по улице Салтыкова-Щедрина. Обнаружены тела хозяина дома, его супруги, и их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев. Кроме того, погибли двое гостей - мужчина и женщина, которые пришли отмечать Новый год.

Как сообщает МЧС, в 08:34 возгорание было ликвидировано. Пожар начался в помещении кухни-веранды. Дом одноэтажный, стены - глинонабивные, перекрытия деревянные. В результате оказались повреждены внутренняя отделка помещения кухни-веранды, перекрытие, кровля на общей площади 20 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара от МЧС России по Оренбургской области привлекалось 20 человек и шесть единиц техники.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электрооборудования.

На место случившегося выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг, сообщается на сайте обладминистрации. Также в Орск прибыли начальник Главного Управления МЧС по области Александр Зенов и представители местного департамента пожарной безопасности и гражданской защиты. Они планируют провести выездное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин находится на дежурстве в штабе регионального МЧС.

От редакции: Вот уж, казалось бы, сугубо антропогенный наступает период происшествий, стабильно приводящих к летальным исходам дорогих россиян. Устроили господа неделю каникул, чтобы самим по заграницам разлететься, там отметить Новый год в комфорте и безопасности, ну а управялемые, "руководимые" ими дорогие, но менее богатые, бедные россияне - пьют в своих лачугах, и как у них заведено, сгорают. Ниже даём статистику - вот аж с 2010-го года наши наблюдения.

Новогодние пожары, как спровоцированные властью инциденты стабильно забирают от десятков до двух сотен жизней за эту проклятую неделю. Я уж не говорю своё традиционное "в СССР такого быть не могло" - там тоже были ЧП, но не в таких масштабах, и население в нём стабильно прибавлялось, а не убавлялось. И вот мы, собственно, и видим, как это происходит - если даже Москва стала по смертности превосходить рождаемость, что говорить о нищей глубинке - которую Путин всё зовёт куда-то что-т модернизировать, рывок совершать. Ну, они и совершают, как умеют - рванули поллитру по стопочкам, и теперь тлеют, по вине родителей гибнут даже дети, некуда дальше ехать... Стабильность, чёрт бы её побрал!

Д.Ч.

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