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Московский листок

Первый подарок Национального Лидера вступил в силу - пенсионная реформа

Опубликовано 01.01.2019 в разделе комментариев 3

либералы силовигархия классоваяненависть пенсионеры реформы пфр
Первый подарок Национального Лидера вступил в силу - пенсионная реформа

В России стартовала пенсионная "реформа" - повышение пенсионного возраста. В 2019 г. россияне выйдут на пенсию на год позже: мужчины в 61 год женщины - в 56 лет. В переходный период - 2019-2020 гг. - пенсионеры могут обратиться за пенсией на полгода раньше. 

К окончанию "реформы" в 2024 г. возраст выхода на пенсию повысится до 60 и 65 лет. 

Правила выхода на пенсию остаются неизменными для "списочников", кроме того льготы предусмотрены для многодетных матерей.

Еще до выборов президента на многочисленных совещаниях обсуждался пакет реформ, который правительству предстояло реализовать в новом политическом цикле, рассказывает один из федеральных чиновников. В обсуждении повышения пенсионного возраста участвовали Дмитрий Медведев, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, возглавлявший в то время Центр стратегических разработок Алексей Кудрин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Андрей Белоусов. Социальный блок, которым в прежнем правительстве руководила Ольга Голодец, в этом не участвовал. 

В ведомствах эту информацию не прокомментировали. С объявлением о реформе решили повременить до выборов и последующей смены правительства. Новый кабинет министров Путин представил 18 мая. Ответственной за социальные вопросы стала бывший председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, поэтому основной груз проблем, связанных с реформой, лег на ее плечи. 

Кто был автором

Шум вокруг реформы не утихал все лето. Депутаты в Госдуме спорили до хрипоты, Антон Силуанов дал подробное интервью Владимиру Познеру и пытался объяснить на пальцах зрителям «Первого канала», почему они должны будут выходить на пенсию позже. 

Люди искали виновных и строили догадки. Одна из популярных версий: на реформу Путина уговорили Кудрин и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. А в авторы текста законопроекта о пенсионной реформе народная молва записала молодого экономиста Владимира Назарова, который работает в Институте Гайдара и возглавляет финансовый НИИ при Минфине. 

Писал документ, конечно, не Назаров, хотя проблемами пенсионной системы он занимается уже 10 лет и прямолинейно поддерживает повышение пенсионного возраста. «Вынужден развеять этот миф, — смеется попавший под удар экономист. — Автор реформы — правительство, оно подготовило законопроект и внесло его в Думу». 

«Человека, конкретное лицо, которое отвечало за эту реформу, мы за все лето так и не увидели. Но понятно, что ответственность несут первые лица [страны]», — считает заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. 

Конкретного лица за реформой не видно, но очевидно одно: впервые о повышении пенсионного возраста объявили в самом жестком из всех обсуждавшихся вариантов — 63 года для женщин и 65 лет для мужчин, и это была идея Минфина, который формально не имел отношения к подготовке законопроекта. Чиновник, знакомый с ходом подготовки закона, подтвердил, что на гораздо более мягком сценарии настаивала Татьяна Голикова — взять паузу и посвятить какое-то время адаптации населения. И тем не менее именно ее блоку пришлось подготовить текст закона в жестком варианте — этим занимались специалисты из Минтруда и Пенсионного фонда. 

Подарок от Путина

Президент глубоко вздыхает и проникновенно смотрит в камеру: «Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием». В своем обращении к народу по поводу повышения пенсионного возраста Путин поведал о неотвратимости реформы, но пообещал смягчить ее. Срок выхода на пенсию женщин снижен до 60 лет, многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно, а те, кого реформа должна коснуться в ближайшие два года, могут выйти на пенсию на полгода позже. Также президент ввел понятие предпенсионного возраста (пять лет до возраста выхода на пенсию), указал на необходимость ввести уголовную и административную ответственность бизнеса за увольнение предпенсионеров, обещал предпенсионерам специальную систему повышения квалификации и два дня бесплатной диспансеризации в год с сохранением зарплаты. По данным компании Mediascope, телетрансляцию, которую показали по федеральным каналам 29 августа, смотрели почти 7 млн человек. 

Президент долго хранил молчание и не вмешивался. Вся ответственность за реформу легла на плечи правительства. Впервые о реформе президент высказался лишь через месяц после объявления правительства. На встрече с волонтерами ЧМ в Калининграде Путин уверял, что ни один из вариантов повышения пенсионного возраста ему не нравится и что окончательного решения по этому вопросу еще нет. Но ему все же пришлось поставить точку в этом вопросе. В правительстве, разумеется, ожидали бурной реакции общественности, но рейтинг президента падал просто сокрушительно. Через три дня после объявления реформы уровень одобрения работы Путина, по данным ФОМ, упал до 69% — абсолютный минимум за последние пять лет, но телеобращение ситуацию не спасло: к ноябрю рейтинг одобрения составлял уже 61%. 

В том, как Путин отечески успокаивал нацию с экранов телевизоров и предложил смягченный вариант реформы, вновь заподозрили подвох — якобы и это тоже было срежиссировано заранее. В интервью радио «Коммерсантъ FM» эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов предполагал, что такой сценарий мог быть продуман в общих чертах как вариант отступления при слишком негативной реакции общества. Но два источника Forbes в правительстве говорят, что как минимум для Минфина, продвигавшего жесткий сценарий, смягчение стало неожиданностью. Чиновник, знакомый с ходом подготовки закона, подтверждает, что Голикова обсуждала с Путиным варианты смягчения. Именно поэтому после обращения Путина она стала официальным представителем президента по этому законопроекту и защищала поправки к нему в Госдуме и в Совете Федерации.

От редакции: Я вот всё ждал вчера - как эта говорящая голова, стоя "на" Кремлёвском дворце съездов, на фоне снесённого по её повелению 14-го ленинского корпуса, заметафоризирует пенсионную реформу в новогоднем спиче? Когда прозвучало нечто бессвязное про миллионы, которые должны сплотиться вокруг семейных ценностей - вот оно и проглянуло, самодовольство успешного либерал-реформатора. "Обогащайтесь", ага... Только вот материальная база этих ценностей испытывает нападки со стороны правящего класса настолько часто, что желать нового года только что ограбленным теоретически, а с 1 января и практически - это, конечно, цинизм на грани иронии. Вы там празднуйте - пока есть, на что, а уж коли до пенсии доживёте, ну так мы вас опять поздравим...

"Закончить начатое" - это, видимо, добить все социальные гарантии, оставшиеся даже при Ельцине в конституции, как неизбежный компромисс в наступлении на социалистические завоевания в инфраструктуре, наступление это в 1993-м только начиналось в экономике. Ну, зато теперь и нефть уже частная, и газ - в руках всё той же силовигархии, ну, а пенсии, котрыми (тоже из Пенсионного фонда) оплачивали едва ли не каждый танковый выстрел в 1993-м - теперь тоже переведены в капиталистическое русло, и "работают" на стабильность антинародного режима, а отнюдь не на тех, кто вынужден елать отчисления в ПФР миллиардеру Дроздову. Ну-с, теперь начинайте на практике ощущать "государеву заботу", господа дорогие россияне - в марте вы выбирали именно это будущее...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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Твари будут сдыхать
Гаденыш написал 01.01.2019 16:54
в Аду.
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Re: В России даже куда-то испарилось государственное чувство у народа
125263 написал 01.01.2019 16:30
Ходил на митинги осенью. Конечно позор, что на них несколько сотен было. Народ запросто отдал самое главное достижение страны социализма. Власти 30 лет боялись гробануть стариков 60-летних, боясь последствий. Готовили органы и армии, но так все прошло со свистом. Во европе бунты и повышают по несколько месяцев в год, в никарагуа отменили повышение и т.п. Осталось плохое мнение о российском народе что не защитили старых своих родичей от "пенсионного геноцида или освенцима".
Правду говорят "каждый народ заслуживает то правительство, которое в итоге его имеет потом". А дальше встречайте новые поборы и издевательства раз такое прошло. И будет рост самоубийств, нищеты, безработицы, одиночества, а страна покатиться в пропасть в итоге.
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(без названия)
стоик1518 написал 01.01.2019 16:18
пусть моральный урод сортирный Карлик сдох мучительно и сегодня?
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