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Московский листок

Дорогим россиянам взамен пенсий уже дают бесплатный валежник - налетай!

Опубликовано 01.01.2019 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть
Дорогим россиянам взамен пенсий уже дают бесплатный валежник - налетай!

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в законе, согласно которым теперь россияне могут собирать в лесу валежник бесплатно для личных нужд.  

Изменения в Лесной кодекс позволит гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд.

Ранее сбор валежника был приравнен к незаконной заготовке древесины, а на получение разрешения для этих действий требовалось до 120 дней. За сбор валежника россиянам грозил штраф.

Ну вот же! А ещё говорят, что власть обнаглела и прямо заявляет подвластным, что ничего им не должна. Повысили тарифы на ЖКУ, на проезд в москвском транспорте, бензин подорожал, а вот пенсии, напротив, отдалились от нашего поколения на столько лет, что дожить светит не многим. Зато теперь валежник, который и до этого для маленьких костерков соирали мы свободно - можем вполне законно подбирать.

Сказка про вершки и корешки вспомнилась: только в нашем случае по приватизации нынешняя буржуазия получила заводы, нефть и газ, всё, что было в социалистической собственности, а мы получили валежник. Вполне справедливо - и ничто теперь не мешает нам слиться в едином порыве и прорыве с правящим классом, с владельцами яхт, дворцов, футбольных команд и паспортов государств-санкционеров...

Что ж - надо и тому радоваться, что господа дают, пока они добрые-с. Выпили, закусили - ну, и за валежником, дорогие россияне!

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