Хозяин дорог, или всё могут короли!

Подмосковный Чехов в очередной раз оказался в центре скандала и вновь, громкое событие связано с именем первого заместителя Главы администрации городского округа Чехов Дмитрием Фришем.

Дмитрий Фриш отвечает в администрации за так называемую «внутреннюю политику» и взаимодействие с силовыми органами, и именно он, в случае протестных событий, пишет заявления в МВД с требованием заведения уголовных дел на неугодных ему людей. И, наверное, именно по этой причине этот муниципальный чиновник чувствует себя абсолютно безнаказанным в городском округе Чехов, полагая, что сможет решить любую проблему.

Однако в этот раз Дмитрий Фриш сам оказался фигурантом дела с участием правоохранительных органов.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль служебный автомобиль, принадлежащий администрации городского округа, за рулём которой сидел Дмитрий Фриш. От чиновника, который возвращался с корпоратива, исходил сильный запах алкоголя, и, как говорит источник в правоохранительных органах, Дмитрий Фриш сперва попытался «порешать» вопрос, продемонстрировав служебное удостоверение и назвав несколько громких имён, после, пообещал устроить проблемы сотрудникам ГИБДД, а потом и вовсе намекнул на неформальное решение проблемы, которое выражалось в весьма крупной сумме!

Несмотря на все это, чиновник все же был доставлен в больницу, поскольку отказался пройти обследование на месте, и алкотест подтвердил, что Дмитрий Фриш был – нетрезв!

Чиновник постарался замять скандал, однако история все же просочилась в СМИ, после чего, как сообщает источник близкий к правоохранительным органам, Дмитрий Фриш попытался решить проблему, задействовав все свои связи, чтобы сохранить свою должность.

А жители Чехова продолжают с недоумением задаваться вопросом: как долго этот муниципальный чиновник сможет удерживаться на плаву, и, неужели на него не найдется управы?