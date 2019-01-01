Не было пенсионного референдума, не будет и курильского

Никаких референдумов или опросов на территории Курильских островов по вопросу присоединения к Японии проводить никто не будет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу "Асахи" заявил, что Япония претендует на южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу с РФ не предполагает выселения россиян, проживающих там.

"У Российской Федерации очень четка позиция по вопросу Курильских островов. Этот территориальный вопрос не рассматривался. Мы предлагали японской стороне заключить мирный договор безо всяких условий. Если они не пойдут на это, то это их выбор. Но никаких референдумов и опросов на территории Курильских островов никто проводить не будет", - сказал Морозов РИА Новости.

В этом месяце Абэ собирается посетить Россию. Ориентировочной датой называется 21 января. Предыдущая встреча японского премьера и президента России состоялась 14 ноября в Сингапуре. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил сделать Южные Курильские острова символом японско-российского сотрудничества. По его мнению, это станет возможно, если в отношениях двух стран установится стабильность.

"Каким будет мир, когда между Японией и Россией установится постоянная стабильность? Острова, являвшиеся причиной противостояния, превратятся в символ японо-российского сотрудничества, открыв новые возможности в качестве логистического опорного пункта", - отметил он (цитата по ТАСС).

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