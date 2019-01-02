План ограбления Белоруссии

БАТЬКА, КРЕМЛЁВСКАЯ БАНДА И ПУТИН-ХОККЕИСТ

Накануне Нового года Лукашенко дважды прилетал в Москву и имел встречи в Кремле. Говорить, что Лукашенко говорил с путиным – не правильно, поскольку батька с этим артистом только целовался и выслушивал приветственное слово, а говорил он, судя по всему, с той бандой, которая приводит артиста, играющего Путина, на такие встречи. Что хотела кремлёвская банда, вызывая Лукашенко «на стрелку», для меня осталось непонятным.

По слухам, поступившим из Москвы, банда, якобы, выдвинула Лукашенко ультиматум – или Белоруссия входит в состав Рашки с образованием единого государства, или Белоруссия возвращает Рашке сэкономленную пошлину от покупки нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов по цене без вывозной российской пошлины. Но при таком положении дел, Белоруссия будет покупать у Рашки нефть по некой «мировой» цене, что для торговли Рашки с Белоруссией является идиотизмом с точки зрения нормальной экономики.

В нормальной экономике эта «мировая» цена существует только на бумаге, а реальный покупатели покупают по договорным ценам, на которые влияет масса обстоятельств – от наличия конкурентов до близости покупателя. Поэтому, утверждать, что Белоруссия является «иждивенцем» и сидит на шее России, может только человек с интеллектом журналиста.

Ну представим, что Рашка отказалась продавать нефть Белоруссии. А что – у Кремля уже выстроилась очередь, кричащая «Мне продай нефть! Мне!!»? А Белоруссии уже не у кого купить нефть в условиях падения спроса на нефть?? А Азербайджан нефть уже не качает? А Казахстан? От Тюмени до Минска расстояние больше, чем от Баку, и чуть меньше, чем от Жанаозена. Да откажись Кремль продавать нефть Минску, то казахи или азербайджанцы с удовольствием дадут Белоруссии на нефть ещё и большую скидку – лишь бы Белоруссия у них купила!

Но эта элементарная экономика интересна для государственных деятелей – для тех, кто думает о народе, как о своей семье. Но где в Кремле эти государственные деятели? А зачем нужны клопу в этой семье эти рассуждения о ценах? Клопу важно удобнее пить кровь семьи, и ему плевать на то, что там выгодно или не выгодно всей семье, в данном случае – всей Рашке.

Потом, какую выгоду получила бы Кремль, если бы Лукшенко повёл Белоруссию в единое с Рашкой государство? Кремль получила бы пошлину с нефти, проходящей переработку в Белоруссии? Ну так ведь Батька не ворует и тратит эту пошлину на народ Белоруссии, и Москве хотя бы сначала придётся так поступать. Так где материальная выгода для Кремля?

Получается, что Кремль реально требует у Лукшенко отдать Кремлю белорусов. Но зачем Кремлю это?

Политическая выгода? Путин опять «Вовка I, «Присоединитель»»? Ну так ведь Крым уже присоединил – в чём выгода? Присоединит Белоруссию любым, самым законным путём, а Запад на этот путь плюнет и только усилит вой и санкции. Крым присоединили референдумом, а что толку с точки зрения политической выгоды?

Хотя в команде банды Кремля на стрелке с Лукашенко участвовал и Лавров, считающийся самым умным, но отсутствие в Рашке государственных деятелей сказалось в полной мере – судя по всему, банда в Кремле действительно хочет включить Белоруссию в состав Рашки и получить её в распоряжение Кремля. Повторю: зачем??

Мне не понятно произошедшее.

У меня одна версия – эти уроды в Рашке – ФСБ, СК и прокуратура - уже не знают, кого и ограбить. По словам путина и Уполномоченного при президенте по правам предпринимателей Титова, каждый год эти уроды разоряли по 200 тысяч предпринимателей. Сколько же можно? Кто-то уже в тюрьме, кто-то выехал за границу, кто-то закрыл бизнес. А уродам хапать-то хочется! А тут хоть и маленькая, но ещё не разграбленная страна! Лакомый кусок для кремлёвских тварей!

И Лукашенко можно понять. Дело ведь не только в нефти, у Белоруссии ведь основной рынок сбыта в Рашке, а банда в Кремле без колебаний делает любую пакость народу Рашки, посему, запросто закроет рынок для товаров из Белоруссии – начиная от БелАЗов и тракторов до картошки и сметаны.

Вот и получилось, что Батька выехал из Москвы, огрызнувшись, что «союзное государство России и Белоруссии состоялось», а в Белоруссии собрал министров и объявил, что в Кремле больше нет братьев. Ну, а в новогоднем обращении к народу не только не поздравил братский русский народ (что он раньше делал обязательно), но и вообще не упомянул ни Россию, ни союз с ней.

Зато пообещал белорусам в 2019 году много тяжёлой работы.

В хоккей играют «настоящие» мужчины?

Банда в Кремле уже и не знает, как того путина и пиарить. Перед Новым годом СМИ горячо обсуждали, как и кого из мировых лидеров путин поздравил с Новым годом. Но я нигде не увидел сообщения, кто же из мировых лидеров поздравил самого путина? Кто не побрезговал?

И вот во второй приезд Лукашенко в Москву, в субботу 29 декабря на Красной площади прошел пиар-спектакль под названием «Товарищеский хоккейный матч «Ночная лига»». Правда, в очень жидком составе «товарищей». Ну, очень жидком. Мало этого, на появившихся в прессе фото, на лицах практически всех участников матча легко угадывалось откровенное отвращение к этому спектаклю.

Итак, на лед вышли только артист, играющий Путина, Как бы Шойгу, глава «Норникеля» Потанин, а также ветераны хоккея, зарабатывающие на этом мтче — Фетисов, Буре и Касатонов. Всё! Как видите, хватало едва на один состав одной команды «товарищей». Кто были остальные «товарищи», даже не сообщается. Что интересно, но похоже, что и Шойгу выпустил вместо себя «шойгака». По крайней мере, увидев это фото -

https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/8/24/755461080102248.jpg

- я решил, что это какой-то ветеран-хоккеист, поскольку он уж как-то сильно не похож на того Шойгу, которого мы знаем, как Шойгу:

https://vpk.name/file/img/sergei_shoigu-s6s83h7a-1537783826.jpg

Но оказалось, что в этом «товарищеском матче» это как раз и есть «товарищ Шойгу».

Так вот, у Кремлёвской банды хватило ума и Лукашенко позвать сыграть в эдаком «товарищеском» матче! Для Батьки, само собой, такое приглашение было оскорблением – он реальный государственный деятель, а не комедиант! Батька послал банду по известному маршруту и уехал в Минск.

А меня, кстати, не только этот «шойгак» удивил, хотя «шойгак» - это что-то новенькое. Удивился я, когда увидел следующее фото, по недоразумению попавшее в интернет:

https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/9/53/755461080102539.jpg

В спешке я быстро его просмотрел, решив, что и это или ветеран-хоккеист, или кто-то из «товарищей», о ком забыли сообщить. Но потом вернулся и прочёл подпись. Оказалось – нет! Это и есть тот самый путин, который играет в хоккей.





P.S. По теме второй части статьи рекомендую факты, собранные в короткий фильм нашим товарищем по мотивам моей старой работы.

https://www.youtube.com/watch?v=RK3g19vLnig