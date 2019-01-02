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Московский листок

Правительство лезет в твой карман

Опубликовано 02.01.2019 в разделе комментариев 1

деньги налог
Правительство лезет в твой карман

С 1 января 2019 года в силу вступают сразу несколько законов, которые касаются тарифов и налогов:

- Ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18 до 20 процентов. По подсчетам Минфина, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.

- На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ.

- Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.

Арифметика тут несложная.

Рост НДС даст в бюджет 620 млрд. Интересно, из чьего кармана, если не из нашего? Нас 145 миллионов, считать легко - по 4 тысячи рублей с носа. Не очень много, но как-то обидно. Они ж бюджет пилят сами, с намими не согласовывают. А наполнять бюджет - это с нас.

Тарифы ЖКХ на 1,7 процента вроде бы немного, почти незаметно. Рубликов по 150 каждый месяц, то есть еще почти 2 тысячи с носа.

Ну и 10 процентов с табачных изделий. У нас примерно 40 миллионов курильщиков. Считай в каждой семье. Вот из каждого семейного бюджета еще по 10 процентов на табачные расходы.

Вот так по чуть-чуть, а неплохо набегает. К сожалению не нам, а с нас.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1519 написал 02.01.2019 02:31
преступная авантюра в Сирии не только оплачивается русскими , но и омывается русской кровью?
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