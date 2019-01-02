Факельное шествие бандеровцев в Киеве насторожило Бундестаг

В Бундестаге раскритиковали и назвали прославлением нацизма прошедшее накануне в Киеве факельное шествие в честь экстремиста Степана Бандеры. Президент Чехии Милош Земан призвал чешское руководство выразить протест против «возвеличивания военных преступников» на Украине. Ранее президент Украины Петр Порошенко приравнял экстремистов ОУН-УПА, воевавших на стороне войск Третьего рейха, к украинским ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся на стороне СССР.

Депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон жестко раскритиковал прошедшее накануне в Киеве факельное шествие в честь националиста Степана Бандеры (возглавлял Организацию украинских националистов — Украинскую повстанческую армию (организация запрещена в России), которая признана экстремистской организацией и чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации).

«Думаю, это большая проблема украинского правительства — прославление нацистского приспешника. Чудовищные преступления нацистов в ходе Второй мировой войны подлежат осуждению и не должны забываться. Любой, кто восхваляет и празднует подобные деяния, попирает память миллионов жертв нацизма», — приводит ФАН слова немецкого политика.

Напомним, день рождения лидера украинских националистов Степана Бандерыв конце 2018-го года был объявлен на Украине официальным праздником. Это следует из постановления Верховной рады о памятных датах в 2019 году, сообщает УНИАН. За постановление проголосовали 232 народных депутата из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

Также отмечаться будет 1000-летие с начала правления Великого князя Киевского Ярослава Мудрого, 400 лет со времени выхода «Грамматики» Мелетия Смотрицкого — первого полного издания церковнославянского языка в украинской редакции. Еще один праздник, проведение которого должен обеспечить кабмин, это 360 лет со времени Конотопской битвы, в которой Россия потерпела поражение от украинско-татарских отрядов гетмана Ивана Выговского.

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