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Московский листок

Факельное шествие бандеровцев в Киеве насторожило Бундестаг

Опубликовано 02.01.2019 в разделе комментариев 1

евросоюз неонацизм укронацизм бандеровцы бундестаг
Факельное шествие бандеровцев в Киеве насторожило Бундестаг

В Бундестаге раскритиковали и назвали прославлением нацизма прошедшее накануне в Киеве факельное шествие в честь экстремиста Степана Бандеры. Президент Чехии Милош Земан призвал чешское руководство выразить протест против «возвеличивания военных преступников» на Украине. Ранее президент Украины Петр Порошенко приравнял экстремистов ОУН-УПА, воевавших на стороне войск Третьего рейха, к украинским ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся на стороне СССР.

Депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон жестко раскритиковал прошедшее накануне в Киеве факельное шествие в честь националиста Степана Бандеры (возглавлял Организацию украинских националистов — Украинскую повстанческую армию (организация запрещена в России), которая признана экстремистской организацией и чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации). 

«Думаю, это большая проблема украинского правительства — прославление нацистского приспешника. Чудовищные преступления нацистов в ходе Второй мировой войны подлежат осуждению и не должны забываться. Любой, кто восхваляет и празднует подобные деяния, попирает память миллионов жертв нацизма», — приводит ФАН слова немецкого политика.

Напомним, день рождения лидера украинских националистов Степана Бандерыв конце 2018-го года был объявлен на Украине официальным праздником. Это следует из постановления Верховной рады о памятных датах в 2019 году, сообщает УНИАН. За постановление проголосовали 232 народных депутата из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

Также отмечаться будет 1000-летие с начала правления Великого князя Киевского Ярослава Мудрого, 400 лет со времени выхода «Грамматики» Мелетия Смотрицкого — первого полного издания церковнославянского языка в украинской редакции. Еще один праздник, проведение которого должен обеспечить кабмин, это 360 лет со времени Конотопской битвы, в которой Россия потерпела поражение от украинско-татарских отрядов гетмана Ивана Выговского. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Со скотиной я ябуcь, как и вся Святая Русь! Сдавайтесь укропы!!!!!!!!!!!
Светлана Святорусская-Скотоложница, гадско русская написал 02.01.2019 11:08
Сдавайтеся украинцы!
Сдавайтеся немедленно!
Сдавайтеся русским прямо сейчас!
А не то - мы применим против вас наше мощное, не имеющее аналогов в мире российское оружие - пи3дяную вонь русских женщин!
Пи3дяная вонь русских женщин обладает мощным лакримационным и общеядовитым действием!
Мы вас удушим!
Мы вас отравим!
Вам придет пи3дец от русской пи3ды!
Вы узнаете что такое настоящий пи3дяной Русский Дух!
Познаете крепкую пи3дяную вонь Русскага Мира!
Сдавайтеся укропы!
Сдавайтеся пока не поздно!
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