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Московский листок

На годовщину переизбрания Путина бензоцены рванут вверх за 50 рублей

Опубликовано 02.01.2019 в разделе комментариев 1

кризис нефть силовигархия бензин
На годовщину переизбрания Путина бензоцены рванут вверх за 50 рублей

Цены на бензин, рост которых в 2018 г. Правительство сдерживало в ручном режиме, в 2019-м снова пойдут вверх. Предпосылки создали сами власти, решив одновременно с увеличением ставки НДС вернуться к повышению акцизов. Кроме того, в марте следующего года заканчивается соглашение нефтяников о сдерживании цен. 

По данным Росстата, за январь-ноябрь 2018 г. потребительские цены на автомобильный бензин увеличились на 9,5%, в то время как общая инфляция составила 3,2%. В сравнении с показателями ноября 2019-го бензин подорожал на 11%. Дизельное топливо к середине декабря выросло в цене на 14,8%. Годовой рост цен на автомобильный бензин может достигнуть 9,6% – самые популярные марки топлива Аи-95 и Аи-92 дорожают более быстрыми темпами. 

Последние месяцы цифры на стелах АЗС большинства регионов не меняются, но средняя цена литра автомобильного бензина в 2018 г. увеличилась до 43,44 руб. Аи-98 уже перешагнул отметку в 50 руб. за литр, к 47 руб. приближается стоимость литра "дизеля". Аналитики не исключают, что после прекращения действия соглашения с нефтяными компаниями (договоренности о не повышении цен заключены до марта 2019 г.), цены на топливо в России приблизятся к 50 руб. за литр. 

Один из факторов – "налоговый маневр". Напомним, закон предусматривают постепенное снижение в течение шести лет экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля. Одновременно будет повышаться НДПИ, взимаемый при добыче. Для поддержки переработки и избежание роста цен на бензин внутри страны установлены отрицательные акцизы. Механизм введения демпфирующей компоненты и отрицательного акциза предусматривает возмещение, если средняя цена экспортной альтернативы превышает базовые цены, установленные федеральным законом. Такая система субсидий создает неравные и неконкурентные условия для развития бизнеса, так как нацелена на компенсации определенному сегменту рынка, об этом говорит исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.

Напомним, вместе с бензином с нового года уже порадовали дорогих россиян новшества: 

- Ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18 до 20 процентов. По подсчетам Минфина, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.

- На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ.

- Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.

- В России стартовала пенсионная "реформа" - повышение пенсионного возраста. В 2019 г. россияне выйдут на пенсию на год позже: мужчины в 61 год женщины - в 56 лет. В переходный период - 2019-2020 гг. - пенсионеры могут обратиться за пенсией на полгода раньше. К окончанию "реформы" в 2024 г. возраст выхода на пенсию повысится до 60 и 65 лет. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Банду Путина под суд!!!
Финни написал 02.01.2019 11:23
Все "скрепы" оказались обычным фуфлом.ОПГ"Путин" может только грабить многонациональный российский Народ и вывозить "непосильно нажитое" а панамские оффшоры.
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