В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека погибли

Вечером 1 января в Магнитогорске на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, три человека погибли, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в своем Telegram-канале. Все жертвы – взрослые мужчины. По данным регионального управления МВД, причиной взрыва автомобиля стала неисправность газового оборудования.
В свою очередь, портал 74.ru сообщает, что маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов, причастных к взрыву в многоэтажке на проспекте Карла Маркса. По словам очевидцев, силовики стреляли по "Газели»".
Издание отмечает, что один из предполагаемых террористов снимал квартиру на третьем этаже дома, в котором 31 декабря обрушился подъезд. Силовики также не исключают, что он с соучастниками планировал теракт в одном из торговых центров.
В настоящее время центр Магнитогорска полностью перекрыт. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорск произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушились 25 квартир. По официальной информации жертвами трагедии стали шестнадцать человек. В Следственном комитете основной версией считают взрыв бытового газа.
ппьо написал 02.01.2019 12:54
«Взрыв „Газели“ произошел при задержании предполагаемых террористов, взорвавших дом», — информирует 74.ru.
По его данным, квартиру на 3-м этаже десятиэтажки снял уроженец одной из стран Средней Азии. По версии правоохранителей, он мог с сообщниками планировать террористическую атаку на торговый центр. Утверждается, что он складировал дома взрывчатые вещества.
Или уберите статью или закройте Росбалт или сообщайте народу реальную информацию Ведь такое может где-то еще подготавливаться. Надо же людей предупреждать?
ппьо написал 02.01.2019 12:50
Стас Б. написал 02.01.2019 12:40
Тут некоторые говорят, они приезжают на нашу землю, чтобы нам помогать, вот и помогают... умирать. Как ни удивительно, но "страна мигрантов" Америка сдерживает наплыв хачей, а "суровая" Германия на глазах совершает самоубийство. Поверишь тут в заговор рептилоидов! Зачем это правительствам?
Ладно, сын шлюхи дегенерат Нагульнов мечтал, чтобы на России не было русских, а жили смуглые мулаты, но в Германии то леваки успешно сдерживались.
Может, попробовать смешать все топливо на заправках, и продавать один сорт "бензина"? Перемешать все продукты, и продавать "еду"?
Может, лучше перенять Израильский опыт? Неужели проклятый савок атрофировал мозги даже у постсавкового поколения? Позор ведь, среди молодежи находятся любители рябого сухорукого хачя, палача русского народа!
стоик1523 написал 02.01.2019 12:05
Трусы и воры типа Золотова и Сердюкова должны сидеть в тюрьме или болтаться на виселице?