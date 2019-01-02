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Московский листок

В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека погибли

Опубликовано 02.01.2019 в разделе комментариев 4

Вечером 1 января в Магнитогорске на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, три человека погибли, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в своем Telegram-канале. Все жертвы – взрослые мужчины. По данным регионального управления МВД, причиной взрыва автомобиля стала неисправность газового оборудования.

В свою очередь, портал 74.ru сообщает, что маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов, причастных к взрыву в многоэтажке на проспекте Карла Маркса. По словам очевидцев, силовики стреляли по "Газели»".

Издание отмечает, что один из предполагаемых террористов снимал квартиру на третьем этаже дома, в котором 31 декабря обрушился подъезд. Силовики также не исключают, что он с соучастниками планировал теракт в одном из торговых центров.

В настоящее время центр Магнитогорска полностью перекрыт. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорск произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушились 25 квартир. По официальной информации жертвами трагедии стали шестнадцать человек. В Следственном комитете основной версией считают взрыв бытового газа.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Re: КОГО "выбрали" 18.03.2018г.?! Вот Вам и результат!
ппьо написал 02.01.2019 12:54
В той же статье Росбалт пишут - "Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что при взрыве и загорании маршрутной &#171;Газели&#187; вечером 1 января погибли три человека. Издание же называет их возможными боевиками, отмечая, что есть еще четвертый, который отстреливается.
&#171;Взрыв &#8222;Газели&#8220; произошел при задержании предполагаемых террористов, взорвавших дом&#187;, &#8212; информирует 74.ru.
По его данным, квартиру на 3-м этаже десятиэтажки снял уроженец одной из стран Средней Азии. По версии правоохранителей, он мог с сообщниками планировать террористическую атаку на торговый центр. Утверждается, что он складировал дома взрывчатые вещества.
Или уберите статью или закройте Росбалт или сообщайте народу реальную информацию Ведь такое может где-то еще подготавливаться. Надо же людей предупреждать?
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Re: КОГО "выбрали" 18.03.2018г.?! Вот Вам и результат!
ппьо написал 02.01.2019 12:50
В Росбалт серьезной питерской газете написали "Взрыв дома и маршрутки в Магнитогорске связаны &#8212; теракт, три боевика ликвидированы". А Путин_ТВ молчит уже 3 дня, а только про спасение ребенка и попугая из завала с сумашедшем немцем сбившего прохожих из-за засилья мигрантов в германии? И что же на самом деле произошло? Почему население не информируют? Как с Чернобылем - чтобы не было паники и негатива в отношении к такжикам или узбекам, которые заполонили россию.
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(без названия)
Стас Б. написал 02.01.2019 12:40
Хач из таджикистана взорвал дом. Кто бы мог подумать!
Тут некоторые говорят, они приезжают на нашу землю, чтобы нам помогать, вот и помогают... умирать. Как ни удивительно, но "страна мигрантов" Америка сдерживает наплыв хачей, а "суровая" Германия на глазах совершает самоубийство. Поверишь тут в заговор рептилоидов! Зачем это правительствам?
Ладно, сын шлюхи дегенерат Нагульнов мечтал, чтобы на России не было русских, а жили смуглые мулаты, но в Германии то леваки успешно сдерживались.
Может, попробовать смешать все топливо на заправках, и продавать один сорт "бензина"? Перемешать все продукты, и продавать "еду"?
Может, лучше перенять Израильский опыт? Неужели проклятый савок атрофировал мозги даже у постсавкового поколения? Позор ведь, среди молодежи находятся любители рябого сухорукого хачя, палача русского народа!
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(без названия)
стоик1523 написал 02.01.2019 12:05
понаплодили миллионы полицаев, чекистов, ветухаев, а как ненавидели сортирного Карлика , так и ненавидят все русские люди?
Трусы и воры типа Золотова и Сердюкова должны сидеть в тюрьме или болтаться на виселице?
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