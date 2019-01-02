В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека погибли

Вечером 1 января в Магнитогорске на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, три человека погибли, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в своем Telegram-канале. Все жертвы – взрослые мужчины. По данным регионального управления МВД, причиной взрыва автомобиля стала неисправность газового оборудования.

В свою очередь, портал 74.ru сообщает, что маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов, причастных к взрыву в многоэтажке на проспекте Карла Маркса. По словам очевидцев, силовики стреляли по "Газели»".

Издание отмечает, что один из предполагаемых террористов снимал квартиру на третьем этаже дома, в котором 31 декабря обрушился подъезд. Силовики также не исключают, что он с соучастниками планировал теракт в одном из торговых центров.

В настоящее время центр Магнитогорска полностью перекрыт. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорск произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушились 25 квартир. По официальной информации жертвами трагедии стали шестнадцать человек. В Следственном комитете основной версией считают взрыв бытового газа.