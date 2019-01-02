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Московский листок

Дерипаска отыграется на поставках двигателей ВСУ за отобранный "Русский алюминий"

Опубликовано 02.01.2019 в разделе комментариев 1

украина газ дерипаска всу
Дерипаска отыграется на поставках двигателей ВСУ за отобранный "Русский алюминий"

Предприятие Группы ГАЗ Олега Дерипаски продолжает поставлять на Харьковский танковый завод детали двигателей для украинских танков. 

Харьковский завод имени Малышева увеличил производство танков «Булат» благодаря бесперебойным поставкам дизелей с Ярославского завода дизель-аппаратуры. 

Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) даже в условиях нынешнего военного противостояния украинских властей с ополченцами юго-востока продолжает поставки агрегатов (дизельных групп) для двигателей танков, которые производятся на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. 

Как неоднократно сообщалось ранее, харьковский танковый завод получил заказ от Минобороны Украины на кратное увеличение производства танков серии «Булат», что связано с активизацией так называемой Антитеррористической операции (АТО). Между тем, то, что харьковские танки с ярославскими дизелями стреляли и продолжают стрелять по мирным жителям юго-восточных областей Украины — неоспоримый факт.

От редакции: Как не вспомнить тут крылатое паратовское из "Бесприданницы" Островского: "На одном проиграем, на другом выиграем, тётушка!"? Под этим лозунгом живёт класс-локомотив, тот самый Предприниматель и его величество Собственник, которому мы должны по настоянию Чубайса бить земные поклоны. Недавно у Дерипаски санкциями "отжали" его алюминиевый бизнес - ну так вот, нашлось направление, на котором он вполне имеет возможность отыграться и ещё остаться в выигрыше. То, что танки с его двигателями пойдут на ДНР и ЛНР - не вопросы для бизнесмена, его задача, как выразился всё тот же Чубайс, - выплачивать зарплаты.

И то, что зарплаты эти на "дерипаскиных" заводах (на самом деле - на советском ГАЗе, доставшемся задаром околоельцинским гадам) заранее заляпаны кровью соотечественников - тоже не должно беспокоить бизнесменов. Они же "развивают экономику" - как выразился уже Медведев, который Тосканский. Забавно, что точно так же и Порошенко, который главный "враг" (но не классовый) кремлядей - в ноябре минувшего года преспокойно вывез с арестованного в Липецке своего шоколадного завода всё оборудование, а наши доблестные блюстители законов и границ - ФСБ и прочие структуры, - сделали вид, что ничего и не заметили. Ну, что-то мимо провезли - так это же не личные враги Путина были, не Леонид Развозжаев, например, которого некогда, в 2012-м точно так же, но с украинской территории ввозили в РФ, и они опять "не заметили"...   

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1525 написал 02.01.2019 12:34
Дерибаска- сионист, Порошенок-сионист.... сионист сиониста не обидет, вместе будут продолжать уничтожать славян, как завещал животное-сионист Троцкий?
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