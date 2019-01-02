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Московский листок

Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 18

Опубликовано 02.01.2019 в разделе комментариев 0

Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 18

В МЧС России сообщили, что число жертв при обрушении подъезда жилой многоэтажки в Магнитогорске достигло 18, передает Интерфакс. Днем 2 января спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек. Один из погибших - мужчина, второе тело принадлежит трехлетней девочке. Ранее сообщалось о 16 жертвах. Более 20 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По предварительной версии правоохранителей, причиной стал взрыв бытового газа. Вместе с тем, издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на источники сообщают, что причиной обрушения части жилой многоэтажки мог стать теракт. По их данным, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, которую буквально за день до случившегося снял приезжий из Таджикистана. Как утверждают источники издания, на месте трагедии силовики обнаружили следы взрывчатки. А позднее недалеко от обрушившегося дома взорвался автомобиль "Газель", в котором было трое предполагаемых террористов. Они пытались отстреливаться от правоохранителей. Одному из них удалось скрыться, сейчас его разыскивают.

 



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