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Московский листок

Российские олигархи обеднели почти на $6 млрд в 2018 году

Опубликовано 02.01.2019 в разделе комментариев 1

Российские олигархи обеднели почти на $6 млрд в 2018 году

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-декабрь 2018 г. уменьшилось на $5,915 млрд, подсчитало РИА "Новости" на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него вошли 25 человек. Увеличить свое состояние за минувший год удалось девяти из них, остальные 16 понесли потери.

Так, состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за год увеличилось на 687 миллиардов долларов - до 19,6 миллиарда. По итогам года он стал самым состоятельным из российских миллиардеров. Следом идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который в 2018-м стал богаче на 2,77 миллиарда долларов (до 19,4 миллиарда).

Третью строчку рейтинга занял Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. В 2018 году он потерял 146 миллионов долларов, а его капитал сократился до 17,9 миллиарда.

Дальше по списку идут владелец «Северстали» Алексей Мордашов (17,4 миллиарда долларов, минус 2,33 миллиарда), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (16 миллиардов долларов, плюс 3,45 миллиарда).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Так беднеют они или богатеют?
-Что это? написал 02.01.2019 14:02
То,что,-то одно пишут(...те), то другое...
Банки богатеют ,дык,это -точно.
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