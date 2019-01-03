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Московский листок

Дорогу до Крымского моста надо назвать именем Путина

Опубликовано 03.01.2019 в разделе комментариев 3

путин крым мост
Дорогу до Крымского моста надо назвать именем Путина

Режиссер Карен Шахназаров на правах великого гуру похвалил Крымский мост: "Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Это, конечно, огромное достижение наших инженеров и рабочих".

За инженеров и рабочих ничего не скажу, наверно, молодцы. 2 числа проехал по этому мосту. Ну что... Понравилось. Вот в Дании мост в Швецию - не понравился, страшно на нем как-то. А наш сделан солидно, основательно. Едешь по нему, и спокоен. Солидное сооружение.

Но вот касательно тех, кто готовил проект и тех, кто его финансировал - большие вопросы. Это ж надо, потратить на мост 6 миллиардов долларов, и не подготовить к нему подъездные пути - ни трассу "Таврида" в Крыму, ни дорогу от Краснодара, от М-4.

Понимаете, если вы едете от магистрали 200 верст по обычной деревенской дороге, то прелести действительно прекрасного моста для вас - ноль! А если после моста вы съезжаете на трассу "Таврида", которая "сдана" только наполовину, то есть одна полоса в одну сторону и одна в другую, до проехав еще 200 километров до Симферополя, вы успеваете все прелести моста позабыть, особенно если в сезон будете ползти гуськом эти двести километров часов восемь...

Нет, ну как это, построить мост за 6 миллиардов без дорог к нему... Может, назвать этот кривой проселок именем Путина? Тогда быстрей проложат что-нибудь более похожее на трассу?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик1531 написал 03.01.2019 00:53
прогнивший режим сортирного Карлика не способен созидать, а только воровать?
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(без названия)
христос написал 03.01.2019 00:31
Хосподи! Этот Шахназаров - обычная путенская сocка, обслуживающая воров. Вне зависимости от того, хвалит эта cocкa что-либо или клеймит. Главное, что говорит народ! Где узнать мнение народа?
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Курильские острова назвать Путинскими островами
все равно отдаст написал 03.01.2019 00:08
Путин отдаст Путинские острова.
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