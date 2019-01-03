Дорогу до Крымского моста надо назвать именем Путина

Режиссер Карен Шахназаров на правах великого гуру похвалил Крымский мост: "Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Это, конечно, огромное достижение наших инженеров и рабочих".

За инженеров и рабочих ничего не скажу, наверно, молодцы. 2 числа проехал по этому мосту. Ну что... Понравилось. Вот в Дании мост в Швецию - не понравился, страшно на нем как-то. А наш сделан солидно, основательно. Едешь по нему, и спокоен. Солидное сооружение.

Но вот касательно тех, кто готовил проект и тех, кто его финансировал - большие вопросы. Это ж надо, потратить на мост 6 миллиардов долларов, и не подготовить к нему подъездные пути - ни трассу "Таврида" в Крыму, ни дорогу от Краснодара, от М-4.

Понимаете, если вы едете от магистрали 200 верст по обычной деревенской дороге, то прелести действительно прекрасного моста для вас - ноль! А если после моста вы съезжаете на трассу "Таврида", которая "сдана" только наполовину, то есть одна полоса в одну сторону и одна в другую, до проехав еще 200 километров до Симферополя, вы успеваете все прелести моста позабыть, особенно если в сезон будете ползти гуськом эти двести километров часов восемь...

Нет, ну как это, построить мост за 6 миллиардов без дорог к нему... Может, назвать этот кривой проселок именем Путина? Тогда быстрей проложат что-нибудь более похожее на трассу?

А.Б.