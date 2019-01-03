Антикоммунистическая пропаганда патриарха Кирилла

«Ибо, вы люди разумные, терпите людей неразумных:

когда кто вас порабощает, когда кто вас объедает,

когда кто вас обирает, когда кто превозносится,

когда кто бьёт вас в лице».

Новый завет. Второе Послание святого апостола Павла

11 глава.19-20 стихи.

На телеканале «Россия-1» Патриарх Московской патриархии Кирилл (Гундяев) выступил с замшелой и зоологической антикоммунистической пропагандой и подтвердил тезис: христианство - самая организованная антикоммунистическая религия, а РПЦ МП – антикоммунистический отдел президентов Ельцина-Путина-Медведева. Кирилл (Гундяев) ратует за сохранение статус-кво, за власть международного капитала, осуществляемую в РФ Путиным и Медведевым. Патриарх Кирилл(Гундяев) выступил за сохранение капиталистического строя и для этого лгал, лгал, лгал о коммунистической России, о Советском Союзе. Впрочем, каждый христианин - антикоммунист, а каждый антикоммунист – фашист. « мы исчерпали лимит на революционную перестройку общества» - заявил Патриарх РПЦ МП и подтвердил свою заинтересованность в капиталистической системе и показал интеграцию РПЦ МП в капиталистическую систему. Попы РПЦ МП сейчас находятся в панике от возможности победы Зюганова на президентских выборах в марте 2012 года. У попов РПЦ МП по три-четыре коттеджа и дети устроены на доходные места в капиталистической России. Антикоммунизм имманентен для христианства. Прежде, чем стращать народ Октябрём 1917 года, Патриарху следовало бы назвать точную цифру проданных и забитых крепостных крестьян за 600 лет рабства, лицемерно названного крепостным правом и крепостное право РПЦ МП называет «Святой Русью», а коммунистический порядок для христианства органично невозможен и неприемлем по простой причине: коммунистическая идеология - идеология равенства в жизни, а не «перед Богом». РПЦ МП узаконила капиталистический строй в РФ своими морализаторскими проповедями и отвлекая верующих от реальной жизни. Главная заповедь христианства:

Бедным - небо!

Богатым - землю!

Бедным – воздушные замки!

Богатым – мраморные замки!

Иерархи РПЦ МП никогда не скажут правду о коммунизме, потому что христианство - самая организованная криминальная религия.(Смотреть четырёхтомный труд «Криминальная история христианства». автор – Карл – Хайнц Дешнер.).

В Германии изданы четыре тома книги «Криминальная история христианства» Карла – Хайнца Дешнера. В «свободной» России изданы всего два тома и под давлением РПЦ МП 3 и 4 том запрещены к изданию, а издательство в «свободной» России под давлением РПЦ МП прекратило издание 3 и 4 томов книги «Криминальная история христианства» Карла – Хайнца Дешнера.

Патриарх Кирилл (Гундяев) в интервью 07.01.2012 года телеканалу «Россия 1» заявил на голубом глазу: «Сегодня моё особое слово к нашему народу: помнить, что мы исчерпали лимит конфронтации, что мы исчерпали всякую возможность осуществлять революционную перестройку жизни общества. Наш путь – это спокойное революционное развитие, в том числе, когда внешнее выражение протеста, но, таким образом, чтобы не сотрясались основы государственной жизни, чтобы не останавливалась экономика, чтобы не разрушались культура, искусство, образование, спорт, наука – всё то, что мы разрушили в 90-е, а ещё к этому добавим, армии. Власть и общество должны научиться жить по Божьей правде, то есть, мы не должны лгать друг другу. Ложь должна уходить из нашей жизни, из политической, экономической, социальной жизни. В советское время у людей не было реального права выражать своё мнение, в том числе несогласие с действиями власти. В 1962 году в Новочеркасске советские власти расстреляли протестующих рабочих. В результате революции был реализован лозунг: «Грабь награбленное!», и новая элита кое-что получила, а народ не стал жить лучше, Если бы не кровавая революция 1917 года и не братоубийственная гражданская война, то сегодня Россия имела бы более 300 миллионов человек и была бы по уровню экономического уровня либо такой, как США, либо даже превысила страну»,

Патриарх Кирилл (Гундяев) в интервью телеканалу «Россия1» показал образец антикоммунистической агитации и пропаганды, абсолютно всё выступление Кирилла (Гундяева)извращало исторические факты после революции 1917 года. Начиная с того, что «народ ничего не получил», а бесплатное образование – лучшее в мире, бесплатная медицинская помощь. организацию советской системы здравоохранения Англия скопировала и до сих пор в Англии действует система здравоохранения, скопированная с советской системы здравоохранения, бесплатное жильё, отсутствие безработицы, лучшая в мире советская наука. непобедимая и легендарная Красная Армия! Патриарх Кирилл (Гундяев) продемонстрировал для своих подчинённых, что для пропаганды антикоммунизма необходимо использовать методы Геббельса: «Ложь, ложь, ложь, чем больше ложь, в неё верят, как в правду». Патриарх Кирилл (Гундяев) подтвердил тезис лауреата Нобелевской премии, писателя. философа Жана-Поля Сартра: «Всякий антикоммунист – сволочь!». По переписи 1989 года население Советского Союза было 294 миллиона человек, с ежегодным увеличением на 1 миллион человек. При таком темпе роста население СССР в 2012 году составило бы 320 миллионов человек. Экономика СССР составляла 60% экономики США и занимала второе место в мире по технологическим показателям. Рост ВВП в Советском Союзе в 1990 году составил 4%. «Говорить правду» о коммунистической России церковники не будут никогда, потому что при власти коммунистов попы не занимали привилегированного статуса, как в антикоммунистической России и попы РПЦ МП не имели шикарных иномарок, фешенебельных дворцов и число попов в СССР было вполне достаточно для верующих, а в антикоммунистической России(РФ) число попов, сотрудников храмов составляет 3,5 миллиона человек. Выступление Патриарха Кирилла(Гундяева) другим наука и в рождественском интервью телеканалу «Россия1» открыл избирательную кампанию в 2012 году против коммунистического кандидата Геннадия Андреевича Зюганова. в пользу капиталистов, в пользу международного капитала за сохранение статус-кво – за антикоммунистическую капиталистическую Россию!

Патриарх Кирилл (Гундяев) ни слова не сказал, что в 1992-2012 годах коммунистическая и общенародная собственность была разграблена, а он всё причитает про 1917 год, сваливая с больной головы на здоровую. Как ортодоксальный христианин, я нахожусь в смущении, что Патриарх РПЦ МП так бесстыдно лжёт о истории нашей Родины и о величайшем периоде в истории человечества – с 1917 года в России было построено коммунистическое общество без бедняков, без миллиардеров, бездомных в коммунистическом СССР не было, с бесплатным образованием, с бесплатной медицинской помощью, без массовой безработицы.

Патриарх Кирилл (Гундяев) сказал. что он обращается к «нашему народу» и объявил, что «мы разрушили в 90-е годы культуру. искусство, образование, спорт, науку, армию» - знаменательное признание высшего иерарха РПЦ МП.

О цели разрушения Кирилл промолчал, но часто более важно то, о чём молчит Кирилл. Цель разрушения науки, образования, спорта, армии, промышленности Советского Союза: массовое обнищание и обогащение православных олигархов : Пугачёв, братья Ананьевы. Прохоров – кавалер высшего ордена РПЦ МП – ордена Даниила Московского 1V степени, создание антикоммунистического общества неравенства, что так мило сердцу Патриарху Кириллу (Гундяеву) и всем христианам.

Патриарх Кирилл (Гундяев) показал пример христианам, что ложь является необходимым качеством для христианина, если это выгодно для собственной власти, для собственного материального благополучия. Патриарх Кирилл (Гундяев) оказался латентным марксистом, так как К. Маркс сказал: «Бытие определяет сознание». Бытие Патриарха Кирилла (Гундяева) определяет сознание: искажать и извращать величайший эксперимент в истории человечества – построение коммунистического общества на 1/6 части Земли в течение 70 лет. Россия уникальна в истории именно созданием коммунистического общества, а до 1917 года - жандарм Европы и колония Германии, Англии, а после 1991 года Россия стала заурядной капиталистической страной со всеми язвами капитализма. «Не суди, да не судим будешь!» - учат попы покорных христиан. «Отец лжи –дьявол. Отец лжи дьявол, а вы хотите исполнять похоти отца вашего». Новый Завет. Иоанн. глава 8.стих 44. Библия ясно и чётко говорит, что всякий лжец служит дьяволу. Возникает сомнение, а кому служат иерархи РПЦ МП – Дьяволу или Богу? Если так бессовестно лжёт высший иерарх русской церкви, то все остальные попы некритически будут вдалбливать в головы своих прихожан.

Геббельсовская антикоммунистическая пропаганда Патриарха Кирилла(Гундяева) показала абсолютно полную лояльность и симпатию к капиталистической системе, созданной в капиталистической Российской Федерации и таким образом РПЦ МП признала на весь мир, что для христиан РПЦ МП лучше капитализм, чем коммунизм!

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Использованные материалы:

1.Интервью Патриарха Кирилла (Гундяева) 07.01.2012 года.

2.Карл-Хайнц Дешнер. «Криминальная история христианства».

3.В.И.Кашин. «Шаг к победе».

4.А.А.Зиновьев. «Русская трагедия».