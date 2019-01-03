Китай впервые - первый в космосе

Китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Это первый космический аппарат, прилунившийся на обратной стороне спутника Земли. Связь с ним поддерживается через орбитальный ретранслятор "Цюэцяо". На борту станции находится луноход, который обследует место посадки, проведет геологические и астрофизические эксперименты, опыты по выращиванию живых организмов в условиях малой силы тяжести.
Южный полюс Луна давно привлекает ученых. Космические аппараты для посадки туда разрабатывали с конца 1990-х и у нас, и в США. Но коммунистический Китай в своем догоняющем развитии всех опередил. Это важно, поскольку впервые КНР не повторяет достижения других великих космических держав, а делает свой шаг первой.
P.S написал 03.01.2019 12:27
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года. это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 20% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% за акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные... Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
ПУШКА ИНФРАЗВУКОВАЯ
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ С ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
Подробности читайте: https://varfolomejj.livejournal.com/369.html и https://planejj.livejournal.com/263.html
потный русский написал 03.01.2019 12:10
Гоминьдан написал 03.01.2019 12:06
стоик1541 написал 03.01.2019 11:58
В Китае нет колониального режима?
⬜️ написал 03.01.2019 11:24
Финни написал 03.01.2019 11:18
Георгий Победоносец , а можно Гошка- написал 03.01.2019 11:14
А вы?
Отвратительно.
Человек начал захватническую войну рискуя своей жизнью, ради возрождения нормального государства. Это ведь очевидно, импортозамещение ввести - нужен повод, а какой повод кроме войны?
Путин принес России Крым и импортозамещение, как маневр для рывка, ну и куда вы рванули???
Вам русским дана полная свобода, раскрыт зонтик от конкурентов, ценой неимоверных усилий и рискуя самым дорогим.
С 2014 года по 2019 год полностью провалено импортозамещение, потому как неполноценные, если даже в тепличных условиях!! Толко это - дай, дай, дай, дай, дай. Еще и бесплатно.
Но Владимир Владимирович Путин крепкий орешек, не с вами, так с вашими детьми. С настоящими православными патриотами Великая Россия импорт заместит, каждый уголок России будет сад, и никто нас не обидит - армия, флот, ФСБ, ГРУ, РПЦ монолит на миллионы лет.
Truzadrottttt написал 03.01.2019 11:10
старый написал 03.01.2019 11:09
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 03.01.2019 11:07
` ` ` ` ` ` ` `
Вот ОНИ - Достижения!
Потому,что Там НЕТ - ДЕБИЛьного,
РЕЛИГИОЗНОГО "окормления"!
* Там ПОПЫ - ракеты "святОЙ"
водОЙ НЕ поливают!Вот Те Ракеты,
в итоге - и Летают!И "изделия"
на Луну Доставляют!
` ` ` ` ` ` ` ` `
Ну а в России ЧТО?
а то,что ГУНДЯЕВщина продолжает
народ ДУРИТЬ-и-ДЕБИЛизировать!
Ну НЕ кому в России С Т А Л О...
"Изделия" Создавать!
` ` ` ` `
Пора России ЭТО Осознать И...
религиозного МОНСТРА - от
государства Отделять!Пора Россию,
Бывшую ведущею Космическою
Державою - от Оккупантта =
религии - Освобождать!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 03-01-19.
` ` ` ` `
P.S. Ну а ЧТО сам Vova...?
--> ГОВОРЯТ...что Он,узнав Эту
Новость - ПЕРЕКРЕСТИЛСЯ снова...