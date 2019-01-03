Китай впервые - первый в космосе

Китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Это первый космический аппарат, прилунившийся на обратной стороне спутника Земли. Связь с ним поддерживается через орбитальный ретранслятор "Цюэцяо". На борту станции находится луноход, который обследует место посадки, проведет геологические и астрофизические эксперименты, опыты по выращиванию живых организмов в условиях малой силы тяжести.

Южный полюс Луна давно привлекает ученых. Космические аппараты для посадки туда разрабатывали с конца 1990-х и у нас, и в США. Но коммунистический Китай в своем догоняющем развитии всех опередил. Это важно, поскольку впервые КНР не повторяет достижения других великих космических держав, а делает свой шаг первой.