Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Китай впервые - первый в космосе

Опубликовано 03.01.2019 в разделе комментариев 10

космос китай
Китай впервые - первый в космосе

Китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Это первый космический аппарат, прилунившийся на обратной стороне спутника Земли. Связь с ним поддерживается через орбитальный ретранслятор "Цюэцяо". На борту станции находится луноход, который обследует место посадки, проведет геологические и астрофизические эксперименты, опыты по выращиванию живых организмов в условиях малой силы тяжести.

Южный полюс Луна давно привлекает ученых. Космические аппараты для посадки туда разрабатывали с конца 1990-х и у нас, и в США. Но коммунистический Китай в своем догоняющем развитии всех опередил. Это важно, поскольку впервые КНР не повторяет достижения других великих космических держав, а делает свой шаг первой.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 10
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ПУТЕН И ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА ФСБ - ВРАГИ НАРОДА И ЭКСТРЕМИСТЫ ???
P.S написал 03.01.2019 12:27
ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА С ЧИНОВНИКАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ РЕАЛЬНЕЕ
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года. это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 20% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% за акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные... Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
ПУШКА ИНФРАЗВУКОВАЯ
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ С ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
Подробности читайте: https://varfolomejj.livejournal.com/369.html и https://planejj.livejournal.com/263.html
Ответить
(без названия)
потный русский написал 03.01.2019 12:10
Фигня это все! Обман! Луна - плоская и полететь на нее невозможно! Это доказал русссский академик Мухин!
Ответить
Сюрпис
Гоминьдан написал 03.01.2019 12:06
Публика упал до 72 за доллар. Нежданчик. Набиулинну расстреляют или к Улюкаеву. Это ж она подделывала отчетность, типа все хорошо, а Путин не в курсе вообще.
Ответить
(без названия)
стоик1541 написал 03.01.2019 11:58
прогнивший колониальный режим сортирного Карлика ненавидит русских, заставляет сыновей обворованных пенсионеров погибать в Сирии за интересы Израиля, преступно защищает сионистов-олигархов от виселицы?
В Китае нет колониального режима?
Ответить
рашке ж...а ?
&#11036;&#65039; написал 03.01.2019 11:24
ага, ж...а рашке .
Ответить
(без названия)
Финни написал 03.01.2019 11:18
А что здесь такого "коммунистического"? Цифровой ГУЛАГ под названием Китай,в котором партийная элита ради сохранения своего статус-кво готова утилизировать 90% своего населения,совершил нечто невероятное? Возьмите "Амазон".Аналог фашистского концлагеря.Сверх-низкие зарплаты и привлечение нацистских группировок для тотального контроля почти бесплатных рабов.
Ответить
Временно это. Китай шмитай, европа попа , америка пельменика. РОССИЯ НАВЕКА!!!
Георгий Победоносец , а можно Гошка- написал 03.01.2019 11:14
Возможно, повторяю возможно Путин жил не очень праведно, но он же осознал. И потом обстоятельства вынуждали бороться, возможно не всегда честно. Так вот, человек осознал и кардинально сменил вектор своей жизни, стал служить русским людям, русской вере и Русскому Миру.
А вы?
Отвратительно.
Человек начал захватническую войну рискуя своей жизнью, ради возрождения нормального государства. Это ведь очевидно, импортозамещение ввести - нужен повод, а какой повод кроме войны?
Путин принес России Крым и импортозамещение, как маневр для рывка, ну и куда вы рванули???
Вам русским дана полная свобода, раскрыт зонтик от конкурентов, ценой неимоверных усилий и рискуя самым дорогим.
С 2014 года по 2019 год полностью провалено импортозамещение, потому как неполноценные, если даже в тепличных условиях!! Толко это - дай, дай, дай, дай, дай. Еще и бесплатно.
Но Владимир Владимирович Путин крепкий орешек, не с вами, так с вашими детьми. С настоящими православными патриотами Великая Россия импорт заместит, каждый уголок России будет сад, и никто нас не обидит - армия, флот, ФСБ, ГРУ, РПЦ монолит на миллионы лет.
Ответить
Re:Это первый космический аппарат, прилунившийся на обратной стороне спутника Земли
Truzadrottttt написал 03.01.2019 11:10
Ну, я понимаю, пиндосы всех обманули. А как же советские луноходы? Их тоже не было?
Ответить
(без названия)
старый написал 03.01.2019 11:09
В СССР так и было.В начале делали-потом говорили.Молодцы китаезы.Верным путем идете.
Ответить
Молодцы китай,цы !
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 03.01.2019 11:07
,,,Здравия Вам,,,
` ` ` ` ` ` ` `
Вот ОНИ - Достижения!
Потому,что Там НЕТ - ДЕБИЛьного,
РЕЛИГИОЗНОГО "окормления"!
* Там ПОПЫ - ракеты "святОЙ"
водОЙ НЕ поливают!Вот Те Ракеты,
в итоге - и Летают!И "изделия"
на Луну Доставляют!
` ` ` ` ` ` ` ` `
Ну а в России ЧТО?
а то,что ГУНДЯЕВщина продолжает
народ ДУРИТЬ-и-ДЕБИЛизировать!
Ну НЕ кому в России С Т А Л О...
"Изделия" Создавать!
` ` ` ` `
Пора России ЭТО Осознать И...
религиозного МОНСТРА - от
государства Отделять!Пора Россию,
Бывшую ведущею Космическою
Державою - от Оккупантта =
религии - Освобождать!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 03-01-19.
` ` ` ` `
P.S. Ну а ЧТО сам Vova...?
--> ГОВОРЯТ...что Он,узнав Эту
Новость - ПЕРЕКРЕСТИЛСЯ снова...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можете ли вы прожить на 11 тысяч в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека погибли
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека...
02.01.2019
Максим Калашников сердечно поздравляет зрителей и говорит о 2019-м
Максим Калашников сердечно поздравляет зрителей и ...
31.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Братва в погонах обиделась на замначальника первого курса Карагандинской академии МВД (0)
Погибших на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске насчитывают всё больше (0)
Декриминализация проституции в КНР и аннексия Тайваня - шаги в одном направлении (0)
Китай впервые - первый в космосе (10)
Антикоммунистическая пропаганда патриарха Кирилла (5)
Дорогу до Крымского моста надо назвать именем Путина (22)
Российские олигархи обеднели почти на $6 млрд в 2018 году (10)
Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 18 (12)
Дерипаска отыграется на поставках двигателей ВСУ за отобранный "Русский алюминий" (6)
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека погибли (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Судите сами, вы же сами с усами...
Дарья Митина Дарья Митина: Предупреждаю:
Дарья Митина Дарья Митина: К вчерашней дате
Дарья Митина Дарья Митина: Здрасьте, приехали:)))
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание!!! Истoрический календарь oт КЛИO!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss