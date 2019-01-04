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Московский листок

Сила силу ломит, или коммунистический блокбастер

Опубликовано 04.01.2019 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

Сила силу ломит, или коммунистический блокбастер

Тема ностальгии по Советскому Союзу всплывает периодически. И «левые», подобные М. Шевченко, заглатывают наживку мгновенно. Разве что вместо старого Сванидзе молодой Исаев для разнообразия меню в том же эфире «Комсомолки», и тому подобное. И невдомек Максиму Леонардовичу, почему федеральная трибуна появляется по щучьему велению в этом случае.

Потому что, разумеется, ЭТО ЛОВУШКА! Смысл оперативно-тактической комбинации заключается в раздувании патерналистских, инертных, немощных настроений среди трудящихся; так как после этой подготовки, можно не сомневаться, последует нокаут - якобы выходит, что народ лишь консервативное быдло по сравнению с «динамичными» и «молодыми либералами». Мол, не ошибается тот, кто ничего не делает и не идет вперед – а раз так, терпите Путина-Чубайса с компанией. Красиво, ничего не скажешь.

Но именно социализм является реальным порывом В БУДУЩЕЕ! Социализм - это молодость, смелость, самостоятельность, новаторство, прогресс! Это гигантское любопытство, что впереди, и стремление к этому. Поэтому расшумевшаяся ностальгия, тем более с подачки администрации, от лукавого.

Даже точнее сказать: Союз-то нужен, но еще более дерзновенный и великий! Лучше, чем прежде. Поэтому «либеральной предприимчивости» надо противопоставить реальную и рабочую предприимчивость. Что, либероиды, хотите песни о конкуренции?.. Они есть у нас. Только называются не сладко вашему уху – ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ посредством аренды муниципальной и государственной собственности (всего комплекса отношений в связи с этим), повсеместного кооперативизма, и отмены найма рабочей силы и в них. Только подряд и субподряд – иначе никакой аренды. Тогда и посмотрим, кто эффективнее.

А в том виде, в каком эта тема подается нынешними опросами и соответствующими службами, об этом и речи нет. Мол, выпускайте пар в свисток вместо реальной работы, и снижайте градус недовольства таким образом. Нет уж, увольте. Надо идти вперед. Да, с учетом прошлых достижений и ошибок – но вперед, а не назад. Поэтому все эти ностальгические махинации явно подозрительны.

***

Но все же очень кратко, но надо показать общую картину для несведущих. Никуда не денешься; потому что в ряды «левых» приходит молодежь, а у многих из них голова забита таким мусором, что азы марксизма подобны рождению заново.

Никакого «разделения властей» при социализме нет и быть не может. Буржуазия нагородила эту ахинею, чтобы замаскировать свою диктатуру. И ведь, к сожалению, эта дурилка картонная работает до сих пор.

Для примера стоит взять тот же центробанк как основу экономики. Мало того, что буржуазный центробанк не зависит фактически от парламента всяческими увертками «разделения» - но первый, как в США, может контролироваться частными лицами НАПРЯМУЮ через акционерное участие с квазиконтролем со стороны президента. Конечно, история ФРС лишь крайний случай буржуйской палитры, но базовая метода очевидна. Даже если народу удастся прорвать первую линию обороны и выбрать или нормальный парламент, или нормального президента, или обоих сразу (второе пришествие Христа случится быстрее) – то и в этом случае почти несменяемый Конституционный Суд и центробанк могут отбить очень многие попытки контроля. А пока будет меняться конституция, вооруженные силы с полицаями на фоне экономического хаоса, спровоцированного центробанком (или на фоне подачек, это уже тактика), сделают переворот.

Поэтому реальная демократия и «разделение властей» несовместимы. Или одно – или другое. Тот же центробанк должен быть лишь подразделением министерства финансов. Министерство финансов подчиняется председателю правительства – а правительство вместе с полицаями и вояками подчиняется Верховному Совету напрямую. Все! А всяких президентов вообще в утиль. Нужны они, как собаке пятая нога. И при этом и Верховный Суд, и Генеральная прокуратура подчиняются напрямую также Верховному Совету и следят за правительством как глаза и уши народных избранников. Если те же вояки склоняются к тоталитаризму, мигом по голове. Таким образом, кого выбрал народ – от того все и пляшет. Стоит лишь отозвать неугодных, и всю систему власти можно взять под контроль почти мгновенно.

Но тогда почему рухнул Советский Союз, если все было прекрасно? А почему проходит детство, и начинается юношество?!.. Почему проходит утро, и наступает день?!.. Почему первая ступень ракеты должна отсоединиться, чтобы лететь дальше?!.. По простейшей причине – первый и несовершенный этап развития выдыхается, и должен начинаться второй и более совершенный. А вот в чем конкретно взросление и улучшение – это и есть базовый и насущный вопрос. Вот чем надо заниматься Шевченко сотоварищи в первую очередь, а не переливать из пустого в порожнее.

***

Демократия нужна не просто так. Это политическая форма экономического содержания в виде равных условий для экономического соревнования и распределения по труду. Демократия нужна как инструмент для достижения главной цели – демонополизации, уничтожения ведомственных и местнических перекосов, и опять-таки распределения по труду с достойными общественными фондами потребления.

И советская система демократии – ГИГАНТСКОЕ МИРОВОЕ ОТКРЫТИЕ в этом смысле. Наподобие колеса или добывания огня. Большинство депутатов существует именно на неосвобожденной основе, то есть возвращается по месту работы после сессий, и живет жизнью всех граждан. И если политика меньшинства на штате бьет по их зарплате, как и всех трудящихся, они могут собраться на пленарную сессию (или внеочередную с инициативой одной трети и так далее) и переизбрать хоть все штатное меньшинство скопом. Просто и гениально. Тогда опять вопрос – ну и в чем недоработка, коль Союз рухнул?!..

Не падайте со стула... но в раздутом рабочем классе. Проблема в экстенсивном росте города, который и сам не ам, и другим не дам. Ведь научно-техническая революция вызывает ротацию труда скорее рано, чем поздно. Если привезти станок с ЧПУ, то пять токарей на старых станках не нужны. Их надо или переучивать на другие специальности; или отправлять в далекие местности, где даже таких токарей не хватает. Но если эти рабочие авторитетны и в большинстве?!.. А если не желают ни переучиваться, ни уезжать, так как оные и есть власть по принципу диктатуры пролетариата?!.. Тогда они скажут – идите нахрен со своим ЧПУ. После дождичка в четверг. А я не для того ломал шею Колчаку или Гитлеру, чтобы на старости лет переучиваться.

Поэтому старая техника идет в деревню, ломается через каждый километр, урожайности нет, а налоги взимаются все равно, как в эпоху первичной индустриализации; но тогда условия труда дерьмо, потребительский рынок трещит по швам, крестьяне бегут в город толпами, коль там несложная работа, но с гарантированной зарплатой (да собственный телевизор с унитазом) – город разбухает, деревня исчезает, потребительский рынок трещит по швам окончательно и бесповоротно, коль деньги не находят продукт; скрытая и открытая инфляция раскручивается по спирали, и приходит Гайдар и говорит – надо отпускать цены и дать свободу частной собственности. Уставший в доску народ соглашается – и капитализм побеждает. А с чего все началось?!.. Город и рабочий класс не захотели поработать над самим собой. Они выбрали экстенсивный путь с удушением НТР вместо интенсивного. И нечего тень на плетень наводить. За что боролись – на то и напоролись.

Поэтому вот вам выбор: или интенсивный путь развития с переучиванием и переездом - или нынешний капитализм. Кстати, вот в чем гигантский опыт ельцинско-путинского периода, и о чем говорилось в «Итоги года и российские «левые». А коль уже очень много российских трудящихся где интуитивно, а где осознанно поняли это – теперь и надо говорить о возможности начал социализма! Да, теперь это – назрело! Теперь – вполне возможно! Теперь страдать о капитализме наподобие «либералов» - наоборот, быть тормозом человечества.

Итак, деревня и кооперативное движение как ее основа должны, наоборот, плодиться и зарабатывать по труду. Город должен усохнуть до интенсивных границ. Тогда и избирателей будет больше в сельской местности, в конце концов, и они будут голосовать соответствующе; но что и приведет к балансу умственного и физического труда. И еще раз – представлять автора этаким эсеровским ревнителем очень даже неверно. Вполне может быть – да так и будет – что через очередные сто лет будет слишком много деревни в том понимании исторического прогресса. Опять ситуация будет типа царизма начала двадцатого века, когда немногочисленный, но сверхграмотный рабочий класс будет запалом взрыва повсеместной научно-технической революции. Но вот писал бы автор эти строки именно в то время – тогда и обзывали бы хоть «эсером», хоть «меньшевиком», хоть «буржуйским прихлебателем», хоть еще как. А сейчас выгляните в окно – поэтому все же о демонополизации.

Советская власть должна плодить кооперативы как ОСНОВНОЙ ПРОТИВОВЕС всяким монополистическим перекосам. Буквально метать, как рыба икру. Разумеется, государственная монополия не чета олигархической – но один черт, не мытьем, так катанием, ведомственные перекосы вполне возможны, и могут угробить все дело. Отсюда советские органы должны предоставлять хорошие условия кооперативному движению в виде субсидий, аренды, передачи имущества и так далее и тому подобное; и автор говорил об этом не раз. Но! И кооператив не имеет право на наем рабочей силы ни в коем случае – и поэтому обвинители в эсеровщине могут успокоиться. Иначе это приведет опять к падению спроса, кризисам и монополизации путем централизации и концентрации.

Это сложная история в зависимости от зрелости революционного процесса. И чтобы не запутаться, давайте предположим, что урюпинский советский муниципалитет появился уже при путинизме. Разумеется, чтобы конкурировать с местными царьками-акционерами, нужно создавать как минимум строительный, транспортный, жилищно-коммунальный и торговый кооператив. Но с непременным условием - оные не имеют право нанимать рабочую силу. То есть, или участие в управлении и распределении прибылей путем внесения пая и собственной работы и так далее – или подряд с индивидуальным предпринимателем, если временная работа. Да начхать; пусть индивидуальный предприниматель роет собственными руками сто метров под траншею. Но, с одной стороны, он будет повязан обязанностями контракта, поэтому будет пахать как надо – но с другой стороны, тот же контракт даст ему железные права по достойному заработку, что поднимет спрос и опять-таки желание работать творчески. Чтобы он сам видел, где его прибыль, где амортизация, где социальные налоги, и как все это дело правильно организовать. Когда пахать сутками, а когда нужно и отдохнуть.

То есть, получается в тысячу раз круче, чем у хваленых «либеров». Почти каждый трудящийся становится или членом кооператива – или индивидуальным предпринимателем. Тогда хваленого бизнеса будет, хоть ложкой ешь. Ну и, разумеется, аренда-субсидии от муниципалитета на нормальных и равных условиях, но и с должным контролем. И кто победит в конкуренции в таких условиях?!.. Угадай с одного раза. Сила силу ломит! Такая система сломает не только местных «либеров», но и международных. То есть, смотря в перспективе, вся советская система, дополненная (улучшенная, повзрослевшая) с помощью кооперативных организаций и соответствующих общественных и политических организаций (вполне возможно, появится вторая партия, «зацикленная» на интересах деревни); и с соответствующей страстной заинтересованностью в выборах и деятельности советских органов, коль это бьет по карману – такая система будет эффективнее хваленых «Эпплов», «Боингов», а уж про Грефов с Чубайсами и говорить нечего.

Да, это потребует высокопрофессиональной работы оставшихся рабочих на интенсивной основе. Водоканалы, электросети, теплостанции, машиностроение, перевозки должны работать тютелька в тютельку. Отсюда гигантская роль фабзавкомов, что также улучшит советскую систему по сравнению с прежним «девственным» состоянием. Но базовая мысль ясна – сила силу ломит. Советская власть создает демонополизацию путем мощного кооперативного движения; а демонополизация, в свою очередь, обогащает Советскую власть. И вновь по спирали вверх. Поэтому не такие уж буржуи могущественные при должном подходе. Отнюдь.

***

Созрел современный рабочий класс для понимания социалистической интенсификации вместо нынешнего капитализма?.. Абсолютно! Созрели широкие трудовые массы для кооператорства и умного индивидуального предпринимательства?.. Абсолютно! Созрела интеллигенция для создания модернизированной Советской власти?.. А вот насчет этого как бы сказать помягче. Пока партий много – толку мало. Ностальгии больше, чем стремления вперед.

К примеру, развитие регионов с развитым «провинциальным» кооперативизмом потребует создания уже Российского Социалистического Союза с советскими республиками вместо нынешних бесправных областей и краев. Но для нынешних «левых» это – табу. Уделаются со страха.

Не в конкретных фамилиях дело, но те же Шевченко, Удальцовы, Кагарлицкие, Тюлькины и так далее – вы, собственно, что хотите-то?!.. Реставрацию Союза или его более лучший, более зрелый вариант?!.. Но тогда одни общие слова в ваших программах. Ностальгия вперемежку с болтологией. К примеру, программа РКРП зациклилась на производственных выборах. Но если не будет фабзавкома, а всем будет крутить тот же директор – тогда и производственные выборы станут профанацией скорее рано, чем поздно. В частности, кто будет решать сложнейшие вопросы увольнений по поводу НТР?.. Опять только администрация?.. Или подобные вопросы каждого завода будем решать через производственные выборы вплоть до Верховного Совета?!.. Сомнительно. И так далее и тому подобное.

А вот в сказанном выше сила силу ломит. Пусть тезисно, но все же. И советские республики признаются ясно и четко; ведь без их мощи защитить местный кооперативизм и создать атмосферу демонополизации фактически невозможно. Иначе город опять сожрет деревню, а столицы провинцию. Так вы на чьей стороне-то, Шевченко сотоварищи?!.. Людям нынешняя сила нужна, а не прошлая. Поэтому да пребудет с вами сила – и чем скорее, тем лучше.

Ах да, это же блокбастер. Поэтому выше только первая часть – «Цель». Будет и вторая, если не сглазить – «Метод».



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