Погибших на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске насчитывают всё больше

На начало ночи 3 января в Магнитогорске на месте обрушения взорванного подъезда 10-этажно жилого дома номер 164 по проспекту Карла Маркса спасатели обнаружили тела 33 погибших (6 детей, 16 женщин и 11 мужчин). На данный момент 21 тело опознано, обнародованы 19 имен погибших, среди них двое детей.

Судьба еще 8 человек остается неизвестной. И найти их местоположение под завалами становится все труднее. Всего с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 39 человек, из них 33 человека погибли, а шесть были госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Из шести погибших детей пока опознаны две девочки. Это Милана Крамаренко и Ульяна Антилова, им обеим было примерно по 2 года.

Судьба еще двух детей остается неизвестной. По предварительным данным приведенным уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Ириной Буториной, как минимум еще двое детей могут гипотетически оставаться под завалами. "Мы официально используем формулировку, что судьба этих детей нам пока не известна, никаких подробностей не даем, чтобы не вызывать излишние вопросы", - сообщила Буторина.

Состояние шести госпитализированных медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Одного из них - 10-месячного Ваню Фокина, который 30 часов провел под завалами, срочно отправили в Москву с закрытой черепно-мозговой травмой, внутренними повреждениями, переломами, обморожениями конечностей и общим переохлаждением.

Ранее на сайте администрация Магнитогорска и МЧС по Челябинской области был опубликован возможный список пропавших без вести граждан, которые могли находиться в доме 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске в момент его частичного обрушения. Этот список постоянно обновляется - из него вычеркивают тех, чьи тела были извлечены из-под завалов, а также имена людей, нынешнее местонахождение которых было подтверждено. На данный момент, по данным МЧС, остается неизвестной судьба 20 человек.

Первые похороны погибших пройдут 4 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации. Будут похоронены те погибшие, чьи личности уже официально установлены.

Власти опровергают версию теракта и связь взрыва дома со взрывом маршрутки

Обрушение подъезда дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, однако местные издания накануне вечером сообщили, что это мог быть теракт. Обрушение многоэтажки связали с последующим взрывом автомобиля "Газель", в котором погибли три человека.

Как сообщили источники в силовых структурах, на третьем этаже во взорванном подъезде дома 164 по проспекту Карла Маркса перед Новым годом снял квартиру некий выходец из Средней Азии. Он хранил там взрывчатку и планировал совершить теракт, предположительно в торговом центре. По версии местных СМИ, взрыв в доме был связан со взрывом автомобиля "Газель", который сгорел в ту же ночь. В этой машине якобы были трое предполагаемых террористов. Была проведена спецоперация по их захвату, но преступники стали отстреливаться. В перестрелке взорвались газовые баллоны, которыми была оснащена "Газель", а один подозреваемый сумел скрыться.

В Сети появилось и видео горящей маршрутки, на котором слышна стрельба, взрывы и вновь стрельба. Сообщалось, что силовики подозревали, что взрыв 31 декабря также мог быть делом рук террористов.

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