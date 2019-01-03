Братва в погонах обиделась на замначальника первого курса Карагандинской академии МВД

Дисциплинарная комиссия МВД приняла решение об увольнении заместителя начальника первого курса Карагандинской академии МВД Тастайбекова за размещение в интернете видеоролика, в котором он назвал своих коллег "бандой" и "братвой".

Он уволен из органов внутренних дел "по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу".

"Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения", - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Казахстана Алмас Садубаев на своей странице в Facebook.

Ранее в социальных сетях Казахстана появилось видео, на котором мужчина в полицейской форме поздравляет коллег с наступающим новым годом. "Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями... Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, так как мы - братва, грубо говоря - банда!" - говорит мужчина на видео.

По данным МВД Казахстана, видео снято 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса. По данному факту проводилась служебная проверка.

Отметим, что голос правды,прорвавший в речуге "братка" - вполне подтверждает информацию которую правозащитники и социалисты Казахстана распространяют годами, но в Рунете она мало кого интересует.

По сообщениям родственников заключенных, в учреждении СИ 16 г. Караганды, например, в августе минувшего года произошла массовая акция протеста осужденных, которые вскрыли себе животы и вены. В итоге их всех изолировали в отдельном бункере. Данные сведения были предоставлены правозащитнику Елене Семеновой.

Поводом к акции протеста послужило массовое избиение 30 июня солдатами отбывающих свой срок в учреждении и транзитников. По словам самих заключенных, сотрудники МВД в камуфляжной форме и черных масках, участвовавшие в экзекуции, требовали от них называть их «господами». Если заключенные отказывались, то их снова избивали и выгоняли в продол, где издевательства продолжались. Весь пол здания учреждения был залит кровью.

Массовые избиения проходили стандартно в рамках «обысковых мероприятий», когда деревянные полы камер вскрывались в поисках мобильных телефонов, которые заносились и продавались заключенным самими сотрудниками учреждения.

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