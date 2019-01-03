Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Братва в погонах обиделась на замначальника первого курса Карагандинской академии МВД

Опубликовано 03.01.2019 в разделе комментариев 2

криминал казахстан позор полицаи
Братва в погонах обиделась на замначальника первого курса Карагандинской академии МВД

Дисциплинарная комиссия МВД приняла решение об увольнении заместителя начальника первого курса Карагандинской академии МВД Тастайбекова за размещение в интернете видеоролика, в котором он назвал своих коллег "бандой" и "братвой". 

Он уволен из органов внутренних дел "по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу". 

"Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения", - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Казахстана Алмас Садубаев на своей странице в Facebook. 

Ранее в социальных сетях Казахстана появилось видео, на котором мужчина в полицейской форме поздравляет коллег с наступающим новым годом. "Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями... Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, так как мы - братва, грубо говоря - банда!" - говорит мужчина на видео. 

По данным МВД Казахстана, видео снято 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса. По данному факту проводилась служебная проверка.

Отметим, что голос правды,прорвавший в речуге "братка" - вполне подтверждает информацию которую правозащитники и социалисты Казахстана распространяют годами, но в Рунете она мало кого интересует.

По сообщениям родственников заключенных, в учреждении СИ 16 г. Караганды, например, в августе минувшего года произошла массовая акция протеста осужденных, которые вскрыли себе животы и вены. В итоге их всех изолировали в отдельном бункере. Данные сведения были предоставлены правозащитнику Елене Семеновой. 

Поводом к акции протеста послужило массовое избиение 30 июня солдатами отбывающих свой срок в учреждении и транзитников. По словам самих заключенных, сотрудники МВД в камуфляжной форме и черных масках, участвовавшие в экзекуции, требовали от них называть их «господами». Если заключенные отказывались, то их снова избивали и выгоняли в продол, где издевательства продолжались. Весь пол здания учреждения был залит кровью. 

Массовые избиения проходили стандартно в рамках «обысковых мероприятий», когда деревянные полы камер вскрывались в поисках мобильных телефонов, которые заносились и продавались заключенным самими сотрудниками учреждения. 

Материалы по теме:

Назарбаев возложил цветы пособнику Гитлера

Умер один из лидеров забастовки в Жанаозене

Пытки в Казахстане и не думают прекращать (видео)

В Темиртау вновь избит наш автор Станислав Войцеховский 

Полицаи пьют и насилуют, в Иркутске, как в Уфе, и далее везде

Карагандинского профсоюзного деятеля Дмитрия Синявского жестоко избили наймиты капитала



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1544 написал 03.01.2019 13:01
ползал по земле сионист-козел Дзержинский, который организовал банду подонков под названием ЧК по массовому уничтожению славян?
его фамилией опоганены многие города униженной России?
Ответить
гопота ряженная да еще и обиженная. в детстве все обижали, вот и поперлись в полицаи - мстить
Отметим, что голос правды написал 03.01.2019 12:38
ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА С ЧИНОВНИКАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ РЕАЛЬНЕЕ
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года. это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 20% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% за акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные... Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
ПУШКА ИНФРАЗВУКОВАЯ
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ С ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
Подробности читайте: https://varfolomejj.livejournal.com/369.html и https://planejj.livejournal.com/263.html
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можете ли вы прожить на 11 тысяч в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека погибли
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека...
02.01.2019
Максим Калашников сердечно поздравляет зрителей и говорит о 2019-м
Максим Калашников сердечно поздравляет зрителей и ...
31.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Братва в погонах обиделась на замначальника первого курса Карагандинской академии МВД (2)
Погибших на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске насчитывают всё больше (5)
Декриминализация проституции в КНР и аннексия Тайваня - шаги в одном направлении (2)
Китай впервые - первый в космосе (15)
Антикоммунистическая пропаганда патриарха Кирилла (8)
Дорогу до Крымского моста надо назвать именем Путина (28)
Российские олигархи обеднели почти на $6 млрд в 2018 году (11)
Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 18 (12)
Дерипаска отыграется на поставках двигателей ВСУ за отобранный "Русский алюминий" (8)
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, три человека погибли (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Судите сами, вы же сами с усами...
Дарья Митина Дарья Митина: Предупреждаю:
Дарья Митина Дарья Митина: К вчерашней дате
Дарья Митина Дарья Митина: Здрасьте, приехали:)))
Дарья Митина Дарья Митина: Внимание!!! Истoрический календарь oт КЛИO!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss