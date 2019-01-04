Ключевая ставка Банка России и выплаты заработной платы: что причина, а что следствие роста цен

Совершенно необоснованно ряд экономистов критикует Банк России за высокую ключевую ставку и видят в ней причину инфляции и роста цен. На самом деле, ключевая процентная ставка служит только индикатором рынка, она сама зависит от инфляции, причина которой – рост выплат по заработной плате и увеличение денежной массы в экономике.

Здесь надо сразу оговориться, что рост цен и инфляция – два разных явления, так как у них разная природа, но инфляция имеет своим следствием и рост цен, что приводит к смешению обоих явлений. Вот в чем их различия.

Причиной подорожания может быть рост себестоимости производства либо временный недостаток товара на рынке. Например, рост себестоимости может быть вызван истощением месторождения, тогда затраты на добычу полезных ископаемых возрастают и вызывают повышение цен природного сырья. Недостаток товаров на рынке может быть вызван сезонностью производства, например, весной дорожают овощи и фрукты из-за их недостатка. Импортные товары могут подорожать в связи с введением ввозных пошлин.

Причиной инфляционного подорожания служит рост денежной массы и обесценивание денежной единицы, что так же проявляется ростом цен.

Разница во влияние на рынок в том, что рост цен – явление локальное, проявляется временным подорожанием товарных групп и отдельных товарных позиций. Инфляция – явление всеобщее и проявляется ростом цен на продукцию всех отраслей производства и импорт.

Ключевая процентная ставка Банка России – это новый инструмент денежного рынка, который пришел на смену директивной ставке рефинансирования. Инструмент был введен в действие решением совета директоров Банка России 13 сентября 2013 г. Решение было оформлено документ под названием «О системе процентных инструментов денежно-кредитной политики Банка России».

Ставка рефинансирования, которая применялась с 1992 г., вводилась в действие телеграммами Центрального банка, а с 2008 г. Указаниями ЦБ, в которых говорилось, что с такого-то числа устанавливается такая-то ставка. Это и означает директивный характер установления, когда механизм принятия решения неизвестен участникам рынка.

Ключевая процентная ставка также имеет конкретное цифровое значение, а также 2-х процентный коридор, по одному проценту выше и ниже ставки, в пределах которого происходит аукционная, т.е. публичная, продажа денежных средств на срок от 1 до 6 дней под залог ценных бумаг. Это можно проиллюстрировать таким примером. Сегодня действует ключевая ставка в размере 7,75% годовых, а продажи и покупки на аукционной основе происходят в пределах от 6,75% до 8,75% годовых. Таким образом, ключевая ставка является скорее индикатором денежного рынка, а само предоставления кредитов Центральным банком происходит на конкурентной рыночной основе.

Рыночный характер ключевой процентной ставки не может подвергаться сомнению. Поэтому, критика ЦБ со стороны академика РАН С. Глазьева, депутата Государственной Думы Е. Федорова и профессора кафедры международных финансов МГИМО В. Катасонова за высокую ключевую ставку, которая якобы приводит к высокой инфляции, вызывает только недоумение.

Высокая ставка ЦБ не является причиной инфляции, а сама зависит от нее. И эта причина инфляции находится у всех перед глазами – это высокие темпы роста выплат по заработной плате.

Заработная плата входит в себестоимость товаров и услуг, именно ее рост повышает затраты производителей и приводит к росту цен – это первый механизм подорожания. Второй механизм подорожания заключается в том, что выплаты по заработной плате растут быстрее, чем объем производства, и подорожание уже происходит за счет обесценения денежной единицы.

Например, в 2017 выплаты по зарплате увеличились на 7,2%, а индекс промышленного производства увеличился только на 3,8%. Значит, масса денег в обращении выросла больше, чем объем производства, следовательно, избыточная масса денег привела к обесценению рубля, что и послужило дополнительному росту цен за счет инфляции.

Так как ключевая процентная ставка не влияет на рост выплат по заработной плате, то она не может быть причиной инфляции, а может быть только ее индикатором.

Чтобы остановить инфляцию в России требуется ввести государственное нормирование заработных плат. Тогда на смену инфляции придет дефляция, а при постоянной зарплате ее покупательная способность будет только повышаться за счет роста производительности общественного труда. При нормировании заработной платы исчезнет также социальное расслоение населения и его бедность.