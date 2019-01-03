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Московский листок

Трамп похвалил Брежнева за ввод войск в Афганистан, но спутал моджахедов с талибами

Опубликовано 03.01.2019 в разделе комментариев 0

сша ссср перестройка афганистан трамп
Трамп похвалил Брежнева за ввод войск в Афганистан, но спутал моджахедов с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной распада СССР стала война в Афганистане. Об этом он рассказал в среду, 2 января, в эфире телеканала Fox News. «Россия была Советским Союзом. Это Афганистан сделал ее Россией, потому что они разорились, сражаясь в Афганистане», — отметил американский лидер. 

Он добавил, что Москва поступила правильно, когда начала эту военную кампанию из-за террористической угрозы, исходящей от талибов. Трамп также отметил, что ситуацию в Афганистане регулируют, помимо США, Россия, Индия и Пакистан.

29 декабря сообщалось, что Вашингтон оставит свои войска в Исламской Республике, хотя до этого СМИ распространяли слухи о выведении части американской армии оттуда. За 10 лет пребывания советских войск на территории Афганистана (1979-1989), по официальным данным, погибли более 15 тысяч военнослужащих СССР. Ранения получили более 53 тысяч человек, в результате более 10 тысяч из них остались инвалидами. Гражданская война в Афганистане продолжилась и после вывода советских войск.

От редакции: Вот, казалось бы, что-то приятное для трампнашистов (ежели такие ещё остались) прозвучало - похвалил капиталист Трамп товарища Брежнева за здравый ум, за поддержку дружественных сил в Афганистане. Но всё портит дилетантизм. Всё-таки порою нет-нет - да пожалеешь, что Збигнев Бжезинский покинул наш лучший из миров. Вот он бы точно не дал Трампу ошибиться: не было тогда талибов, были лишь моджахеды, поддерживаемые США и Пакистаном. Движение "Талибан", запрещённое в РФ, возникло лишь в первой половине 90-х - как итог отступления Советской армии. И вот тут Трамп почти прав: эта самая проигранная война, не в финансовом плане, а в психологическом, и стала в 1989-м одним из последних звонков для КПСС.

Проигрывать войны опасно прежде всего в идеологическом плане: сразу стали раздаваться голоса, лишь дублирующие "голоса" - что, мол, за такой интернациональный долг? Идите вы к чёрту с вашей коммунячей догматикой - нас уже пролетарии всех стран не интересуют, и тем более их объединение, нас интересуют наши денежки в комсомольских банках, кооперативчики, варёночки, жвачки и кассеты, ну и всё такое прочее. "На хвосте" ограниченный контингент под предводительством генерала Громова, вёз в СССР капитализм. А тот же "Рэмбо в Афганистане" (и тут не наш "Афганский излом" с Микеле Плачидо рассказал миру о войне в Афганистане) - стал итогом поражения, поражения идеологического, а не "геополитического", как его теперь именуют. Отступив из Афганистана, КПСС, советская элита (уже вполне готовая стать классом-для-себя, новым правящим в "новой России") как бы приняла окончательно правила игры империализма, по которым страна "которая стала называться Россией" из сверхдержав перекочевала сразу в сырьевые колонии, стала страной-бензоколонкой для Евросоюза, который и вырос-то из обломков соцлагеря, без горбачёвских отступлений не возник бы.

Кстати, мемуары ЦРУшников проливают свет на то, почему Горби так последовательно сдавал позиции соцлагеря не только в Европе, но и близ США - он в том же самом 1989-м дал отмашку готовить свержение Фиделя Кастро, что до сих пор России, стране-предательнице (и СССР и его стран-сателлитов), кубинцы простить не могут. А Горби ходит себе целёхонький, получает огромную пенсию и буржуйские донации в свой фонд - и восседает среди зрителей на Красной площади, одобряя присоединение Крыма... Это он-то - который вёл к развалу всю страну!

Так что советникам Трампа, конечно, и пресс-службе надо учить матчасть, но мыслит он в верном направлении (хоть и пытаясь этими "метафорами" всего лишь оправдать свою политику отступления из Сирии). Нет, не надорвался экономически СССР в Афганистане - он и в 1990-м имел такой ВВП, которого потом РФия не видывала на всех сроках и Ельцина, и Путина и Медведева. Надорвался СССР идеологически: потерял смысл применения оружия в высших своих государственных целях, смысл пребывания в соцлагере подрастерял, социалистическую правду в ходе гласности утратил советский народ, наш Союз (и тем утратил вскоре самого себя), вектор мировой революции стал смешон и чужд тем, кто унаследовал этот космодром, эту стартовую площадку в коммунизм для всего мира... Вот и перешли сразу же к конверсии, консервации космодромов, проектов, всего социума. 

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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