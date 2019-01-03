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Московский листок

Борьба "жёлтых жилетов" с коррупцией во власти дала и нам плоды: Кузнецов выдан РФ

Опубликовано 03.01.2019 в разделе комментариев 1

коррупция франция подмосковье громов
Борьба "жёлтых жилетов" с коррупцией во власти дала и нам плоды: Кузнецов выдан РФ

Франция выдала России экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Это произошло спустя два года после того, как декрет об экстрадиции бывшего чиновника подписал глава французского правительства. Почему так долго тянула Франция? Видимо, пока не выросли в Париже баррикады борцов с коррупцией внутри Франции - снисходительна власть была к собратьям из Путинской России...

В России Кузнецов подозревается в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Речь идет о мошенничестве и растрате на 14 млрд руб. Ущерб, как указывают в Генпрокуратуре, был причинен предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании «Мособлтрансинвест». 

Выдачи Кузнецова Москва добивалась с 2013 года. Именно по запросу России бывший чиновник был задержан в районе города Сен-Тропе.

Напомним, еще в 2009-м году мы публиковали сведения о том, что "Один из крупнейших субъектов Российской Федерации - Московская область (далее по тексту - МО) находится в критическом финансовом положении. Сложившаяся ситуация является следствием коррупционной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц правительства Московской области (далее по тексту - ПМО), прежде всего: вице-губернатора МО Пантелеева А.Б., 1-го заместителя ПМО - министра финансов ПМО Кузнецова А.В., заместителя председателя ПМО - министра транспорта ПМО Кацыва П.Д. Данные должностные лица обладают значительными административными ресурсами, опираются на финансовую поддержку представителей крупного бизнеса, собственных и подконтрольных компаний, а также широкие связи в правоохранительных и административных органах. За время работы в ПМО данные лица, злоупотребляя должностными полномочиями, фактически сосредоточили в своих руках основные рычаги управления МО.

Ключевыми членами команды губернатора Громова Б.В. также являлись: 1-й заместитель председателя ПМО Пархоменко И.О., 1-й заместитель председателя ПМО Горностаев А.В., министр строительства ПМО Серегин Е.В., министр имущественных отношений ПМО Бодунков А.Ф., руководитель ГУ МО «Мосавтодор» Косенков И.И., депутат Государственной Думы РФ Саблин Д.В., министр здравоохранения ПМО Семенов В.Ю., министр ПМО - постоянный представитель губернатора МО в Московской областной Думе Андреев М.А., министр по делам территориальных образований ПМО Чернов В.А., советник губернатора, член Совета Федерации РФ Тарло Е.Г., а также ряд других политиков и предпринимателей. При этом указанные лица занимают второстепенное положение по сравнению с участниками группы «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв». 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1544 написал 03.01.2019 18:33
Громов такой же Вор , как и Кузнецов?
Но Громов на свободе, хотя и преступник?
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