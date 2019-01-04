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Московский листок

Мошенник столетия возвращен в Россию со смешными долгами

Опубликовано 04.01.2019 в разделе комментариев 3

деньги кузнецов
Мошенник столетия возвращен в Россию со смешными долгами
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.

Кузнецова обвиняют в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершённых преступлений (9 преступлений).

Указывается, что Кузнецовым и сообщниками причинён ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.

***

А вот с этого места, если можно, подробней!

То, что Кузнецов с 2008 в бегах и в междунарождном розыске, ни от кого не скрывался, и при этом выдан только сейчас - само по себе загадочно. Такое чувство, что в России не очень хотели, чтобы он оказался перед российским судом. Почему?

Кузнецов, бывший министр финансов области оказался замешан в крупном коррупционном скандале, поставившим Подмосковье на грань банкротства: долг областного правительства и компаний Подмосковья достиг 82 процентов от всех доходов областного бюджета.

Понятно, что Кузнецов никак не мог провернуть такое дело в одиночку, даже будучи министром финансов - у него просто не было таких полномочий. Ему необходима была санкция минимум на уровне губернатора и поддержка в силовых структурах очень высокого уровня, да и без кремля обойтись не могло.

И на финал Кузнецову инкриминируется жалких 14 миллиардов рублей? То есть по нынешнему курсу 200 миллионов долларов. Сумма, конечно, внушительная, но на 85 процентов областного бюджета совсем не похоже. Бюджет Московской области в этом году почти 470 миллиардов рублей, то есть 14 миллиардов никак не могут составлять 85 процентов областного бюджета, а их потеря никоим образом не модет привести к банкротству второй по размеру субьект Российской Федерации.

Ранее Кузнецову вменяли куда большую сумму, что-то около 20 миллиардов долларов!

Складывается впечатление, что ему разрешали жить за границей до тех пор, пока сумма долгов не уменьшилась до безобидного размера, а основные обязательства не были выполнены перед отдельными уважаемыми людьми - разумеется, по схемам, которые никак не подразумевают возврата денег в Россию. Эти деньги как бы исчезли, и их как бы нет. Но они, надо полугать, где-то очень даже материализовались из ниоткуда - чистые деньги не очень чистых людей.

Какова тут доля правительства Франции или аффилированных с ним лиц, разумеется, тоже не произносится. Франция не выдавала России Кузнецова в течение 11 лет как бы совершенно бескорыстно.

Ну а теперь, после того, как необходимые обязательства выполнены, Кузнецов больше никому не интересен - можно выдавать, пусть сами русские с ним и разбираются...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Виктор + написал 04.01.2019 00:44
Будет плохо вести себя - покончит жизнь самоубийством в тюрьме посредством задержки дыхания. Возможен обширный инфаркт. При хорошем поведении - восемь лет условно.
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если этот мелкий путинский паразит мошенник столетия, то кто тогда сам путин и его банда?
А мошенник тысячелетия это путин написал 04.01.2019 00:23
если этот мелкий путинский паразит мошенник столетия, то кто тогда сам путин и его банда?
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(без названия)
стоик1545 написал 04.01.2019 00:12
Громов такой же Вор , как и Кузнецов?
Но Громов на свободе, хотя и преступник?
Теперь Громову надо ликвидировать Кузнецова, пока тот не дал показания?
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