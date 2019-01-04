"Национальное достояние" взрывает Россию

Утечка бытового газа, взрыв, обрушение подъезда десятиэтажного дома, чуть ли не полсотни погибших... После трагедии в Магнитогорске у вас не возникает ощущения, что все мы, небогатые жители многоэтажек, являемся в определённой мере заложниками? К примеру, нынешней осенью активисты в моем подъезде собирали подписи под обращением к властям, как раз связанным с ситуацией, что соседка, психически больная пожилая одинокая женщина, не контролирует своё поведение и не способна соблюдать технику безопасности. Но грохнуло не у нас, а на Урале.

По данным РИА "Новости" за 2017-2018 годы в России произошло не менее 44 взрывов бытового газа в жилых домах, пострадали около полутора сотен человек, несколько десятков погибли. На сайте компании "Газовый вектор" приводится более подробная статистика: "Общее число взрывов газовых баллонов в 2018 году достигло цифры 311,что более чем в 5 раз превышает число взрывов в 2013 году, когда принималось большинство документов по эксплуатации газовых баллонов. 46 взрывов произошло в многоквартирных домах от 5 до 25 этажей". То есть каждый год бешеный прирост ЧП! Уже более 300 мощных взрывов, громыхает чуть ли не ежедневно, идёт настоящая война, а в это время спецслужбы ищут "экстремистов", постящих картинки в интернете! Сумасшедший дом какой-то.

Эксперт в сфере ЖКХ, член Торгово-промышленной палаты РФ К.Крохин считает, что в последние десятилетия полностью деградировала система газового надзора. По его мнению, именно данное обстоятельство является главной причиной роста числа подобных аварий, которые стали теперь регулярными. Необходимо заметить, что уровень безответственности, пофигизма, мизантропии в современном обществе и без того зашкаливает, а полное отсутствие контроля превращает бытовой газ в пороховую бочку, поджечь которую может любой неадекват. В России только официально зарегистрированных 26 тысяч самоубийц, 612 тысяч психически больных, 640 тысяч наркоманов, 1,5 миллиона алкоголиков, но численность латентных "шизиков" и психопатов, безусловно, на порядок больше.

В таких условиях полагаться исключительно на надзор бессмысленно. Если нападают на сотрудников "Скорой помощи" (по информации Минздрава, за последние шесть лет произошло 1226 случаев их травматизма при нападении), то не поздоровится любому безоружному инспектору. Проверки возобновить могут, но они всё равно будут не столь частыми, чтобы вернуть гражданам чувство защищённости. В многоквартирных жилых домах не следует полагаться на человеческий фактор, а нужно обязательно иметь техническое оборудование, позволяющее незамедлительно выявить неисправность и предотвратить катастрофу. И оно уже должно было быть установлено, и заплатить за установку должен был поставщик - "национальное достояние" "Газпром", благо средств у него предостаточно.

Однако вместо обеспечения безопасности владельцы и руководители предприятия до сих пор предпочитали направлять гигантские сверхдоходы монополии в собственные карманы. Если в 2005г. семнадцать членов правления получили суммарный годовой доход в 367 млн.руб., в 2010г. - 1 млрд.87 млн., то в 2015г. уже 2млрд. 703млн., а в 2018г. 3млрд. 268млн. Любопытно, что рост пропорционален динамике взрывов бытового газа. Аппетиты "капитанов бизнеса" растут несмотря на то, что в прошлом году прибыль компании обвалилась в 4 раза, упав до минимального за 15 лет уровня. Продавая природные богатства России её гражданам за баснословные барыши, "Газпром" и правительство совершенно не удосужились позаботиться о безопасности людей, если не считать щедро зажигаемые ими церковные свечи.

... "Газпром" всегда усиленно добивался имиджа "социально ответственной компании мирового уровня". Не совсем, конечно, ничто человеческая жизнь в современной России. Родственники погибших в Магнитогорске, как повелось, получат компенсации. Миллион-два за раздавленного ребёнка или раздавленных мужа, жену, брата. На всех пострадавших 2% от годового дохода топ-менеджеров "национального достояния". У нас же демократическое, правовое и социальное государство. Не абы что.