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Московский листок

В Бразилии началась своя декоммунизация и люстрация

Опубликовано 03.01.2019 в разделе комментариев 1

декоммунизация бразилия люстрация
В Бразилии началась своя декоммунизация и люстрация

Новое правительство Бразилии намерено уволить высокопоставленных госслужащих, которые придерживаются левых взглядов, заявил глава гражданской канцелярии президента Оникс Лорензони журналистам 3 января. 

"Нет никакого смысла в том, чтобы они оставались, цитирует его ТАСС. - Нам хватает мужества сделать то, на что не решилось правительство, ушедшее 31 декабря, то есть с самого начала провести "генеральную уборку". 

"Потому что это единственный способ претворить в жизнь наши идеи и сделать то, за что проголосовала большая часть бразильского общества - остановить социалистические и коммунистические идеи, которые за 30 лет привели нас к сегодняшнему хаосу", - подчеркнул Лорензони. 

В тот же день официальное издание бразильского правительства Diario oficial обнародовало президентский указ об увольнении более 300 сотрудников гражданской канцелярии главы государства. 

Если кто-то из них захочет вернуться и работать с новым правительством, он должен будет пройти собеседование, чтобы подтвердить как профессиональную квалификацию, так и совпадение в политических взглядах с новоявленным руководством страны. В зависимости от полученной информации будет принято решение о дальнейшей карьере каждого из служащих, пояснил Лорензони. 

"Все министерства получили разрешение действовать аналогичным образом", - добавил глава гражданской канцелярии президента. При этом он заверило, что предложенная практика не является "охотой на ведьм". 

"Чтобы не охотиться на ведьм, мы сначала снимаем их с должности, а потом разговариваем, - объяснил Лорензони. - Мы очистим Бразилию от ПТ" (левая Партия трудящихся, которая находилась у власти с 2003 по 2016 годы). 

Бразилию возглавил "тропический Трамп" 

28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал ультраправый политик Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию страны. 1 января он вступил в должность главы государства. Его мандат рассчитан на четыре года. 

Cоперник Болсонару во втором туре - кандидат от ПТ Фернанду Аддад - набрал 45%. После объявления предварительных результатов голосования он заявил, что уйдет в оппозицию. 

63-летний Жаир Болсонару - первый крайне правый политик, который пришел к власти после 1985 года, когда закончилось правление военной хунты. В ходе предвыборной кампании Болсонару неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания. За его крайне правые взгляды его иногда называют "тропическим Трампом". 

Болсонару известен презрительными высказываниями в адрес защитников прав женщин и сексуальных меньшинств, а также оскорблениями иммигрантов и представителей национальных меньшинств. В частности, в одном из интервью он заявил, что женщина должна получать меньшую зарплату, чем мужчина, потому что может забеременеть и уйти в декрет. 

Также Болсонару выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием и неоднократно высказывался в защиту времен военной диктатуры. При этом многие сторонники Болсонару считают его спасителем страны, и убеждены в том, что он обеспечит безопасность Бразилии, поддержит традиционные ценности, а также будет выступать против легализации абортов.

От редакции: Помнится, такой знаменитый персонаж публичной политики, как Зюганов, любил в нулевых пробасить авторитетно: "маятник качнулся влево..." (имея в виду Венесуэлу и её Боиварианскую революцию прежде всего). Уж не знаю, насколько далеко была продумана эта метафора и что она вообще должна была донести до аудитории - но она работала, убеждала. Раз качнулся, значит, и впереди движение - но куда? "Короткометражность" любых метафор в политической риторике на примере данной изобличается разом: ведь маятник качается равномерно, и значит, насколько бы далеко он ни уходил влево, настолько же он вскоре вернётся вправо, иначе бы "часы Истории" не шли...

Так что нынче папе Зю самое время пробасить "маятник качнулся вправо" - ведь и Венесуэле сейчас нелегко, и в этот нелёгкий час из неё находят уместным выкачивать нефть господа, котрых так уважает Зюганов - Сечин и Ко... Взамен, правда, силовигархия готова устроить там авиашоу - мол, наши "белые лебеди" сядут где-нибудь. Но это шоу на пару дней и новостей. И пока в Венесуэле кризис, в Бразилии правый президент-реакционер вот-вот повторит все подвиги Пиночета. Любопытно, какие на эту тему сделает завяления ЦК КПРФ. Когда я сидел в ЦК (2006-2007) на Малом Сухаревском, когда наш "хвост" под командованием товарища Куликова повиливал этой собакой - коммунистическая, партийная солидарность была на высоте, и ЦК периодически выпускал заявления, их переводили, и они звучали своевременно и достойно. Но до солидарности ли с левыми в какой-то Бразилии господам системным оппозиционерам в Москве? Ведь маятник качнулся вправо и здесь, и им всётяжелее даётся их хлеб и сидится на двух стульях, доверия народа подрастеряли...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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Всего комментариев к статье: 1
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чушь
какой та Коля написал 03.01.2019 23:33
Откуда в этой Венесуэле левые? Обычные американские марионетки.
Бразилия аналогично.
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