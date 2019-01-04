Новогоднее наступление

В современной России, когда власть окончательно сформировала бандитски - воровской капитализм с новогодним приветствием к народу выступает президент. Первые годы люди ждали и смотрели обращение президента Путина, который записывался в парке Кремля и без головного убора. Всё надеялись, что президент не только будет поздравлять и желать здоровья, но и улучшения жизни. Терпели 19 лет и вот нынешнее поздравление уже смотрели не все. Очевидно президент подморозил содержимое головы и перестал соображать. Я примерно знал о чём скажет президент и как обычно в десять часов на боковую. Решил прочитать утром в интернете. Утром рано, как обычно встаю в 6 часов нашёл поздравление и кое что законспектировал. Оставил доработать после обеда. И вот открываю интернет, а там пустота. Всё исчезло даже то, что читал утром, остались одни комментарии либеральных граждан. Возможно есть в социальных сетях, но я ими не пользуюсь. Мне это чтиво и не нужно. Думаю, что убрали не зря. Там читать нечего, одна болтовня. Чтобы не раздражать народ и убрали. А теперь и в других сетях убрали не только само поздравление, но и комментарии. Вообще порядочный бы человек от этого бы застрелился. А дума после каникул примет закон по которому чиновников нельзя критиковать в интернете. Согласна и В.Матвиенко. Её не критикуют, а просто пишут о стоимости её нарядов.

Приведу некоторые выдержки. "Мы с волнением и надеждой ждём наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием, и пониманием, что вот оно, новогоднее волшебство, и создаёт его наша душевная щедрость". О каком волнении и надежде говорит президент? Да, волнение было и осталось от повышения пенсионного возраста, от роста цен и новых налогов, об отсутствии медицины для простого российского человека, от того, что теперь коррупционеров садить не будут, а только штрафовать. Значит воровство бюджетных средств возрастёт. При этом Медведев и Силуанов говорят, что экономика в стране должна развиваться с налогов, которые собираются с нищего народа. Нефтяные средства пойдут на инвестиции за бугор. На какие цели народу знать не положено. Теперь уже волнение перешло в стресс, что приближает человека к могиле. Где это президент увидел восторженные глаза малышей? У нас в посёлке ничего подобного не заметил. Наоборот на радио "Комсомольская правда" обсуждали вопрос о том, что никакого деда мороза не было и не будет. Это обман малышей. Вопрос встал только о том, в каком возрасте об этом сказать. Сейчас дети рождаются, если конечно без патологии, уже знают, что никакого деда мороза не бывает. Это выдумки взрослых, чтобы нищие отвлекли малыша от проблем. А богатые просто поиздеваются над нищетой и покажут как надо жить в нынешней России.

Особенно рады родители и бабушки с дедушками. Так рады, что хлеба приличного взять негде. И я не шучу. К нам в посёлок иногда такой хлеб привозят, что его есть противно и старушки если есть возможность едут в город за хлебом, хотя хозяин один. Зарплаты родителей и пенсии стариков тоже радуют на фоне зарплат и пенсий чиновников, и депутатов с их дворцами, квартирами оборудованными под музеи. Радости нет предела.

Действительно ваша душевная щедрость создала волшебство с ограблением народа. Как по волшебной палочки, бах и 5 лет отобрали, а рабочих мест нет. Топилин говорит, что рабочие места есть, но не говорит о зарплате. Миллион рублей за 10 лет, а сам за месяц и никакой разницы ни президент, ни премьер не видят. Ваша душевная щедрость обогатила всего несколько тысяч чиновников, для которых вы приготовили 630 миллиардов рублей. На счёт щедрости вы их имели ввиду? Теперь правительство открывает программу по переобучению предпенсионеров. Если предполагаемого пенсионера оставляют на прежнем рабочим месте, то его не надо переобучать, надо оборудование или станок сменить и он в силу физических возможностей будет работать и дальше. А если программа рассчитывает на то, что будущего пенсионера уйдут с прежнего места работы, то вряд ли кто - то примет его на работу. Это пустая трата средств и запудривание мозгов. Например, у наших врагов в Польше наоборот уменьшают срок выхода на пенсию. Значит они глупее нас. Возможно народ потихоньку попробует испытать счастье в Польше. А почему бы и не попробовать.

"Она (душевная щедрость) востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен, ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия". Такое сказать не у каждого хватит совести. На телевидении каждый день в рекламных роликах показывают малыша, которому нужна дорогостоящая операция более 3 - миллионов рублей. Родители просят нищий народ помочь собрать такую сумму. Родители за всю жизнь таких денег не накопят. И люди помогают. А где милосердный президент? Или он говорит о народе. Чиновники живут в другой стране и их проблемы народа не интересуют. Всё сказано правильно, однако в реальности всё наоборот. В помощи сегодня нуждается минимум половина страны. Неужели президент не знает, что творится с медициной в столице. Народ приходит к зданию министерства здравоохранения и его встречает гвардия Золотова и хорошо встречает. А что творится за пределами Москвы? Практически медицина стала недоступна простому человеку, за счёт которого живут миллионы чиновников.

Сегодня слушал по радио передачу В.Ворсобина с учёным Академии наук о лекарствах и медицине. Оказывается сегодня в России нет медицины, есть антимедицина. Поликлиники рекламируют такие препараты, которые нигде не проходили исследование. Жадность денег доводит мнимых медиков до того, что они в белых халатах выставляют себя на экранах с целью того, что они отвечают за этот препарат и дерут бешеные деньги. Так говорил учёный Академии наук А.Паничев если я правильно понял фамилию. (Смысл передал верно).Наша вина в том, что старый человек доверчив и конечно не может проверить годность рекламируемого препарата. Да и молодому вряд ли удастся найти справедливость. С работы не уйдешь, а чтобы докопаться нужны недели и денег у простого человека нет ни времени. А вот проверяющих в стране, как говорил у Соловьёва Даниленко, 150 организаций. И чем они занимаются никто не знает, только догадываются.

Даже частные клиники не решают проблем. У них одна задача, как можно больше и быстрее вынуть из карманов пациентов последние гроши. Об этом пишут и говорят открыто доктора медицины, однако президент глух и нем. Неужели он не слышал доктора Л.Бокерия, который пишет, что только за две недели задержано 367 медицинских работников от врачей до министров за организацию преступного сообщества совместно с аптеками. Одни выписывали дорогие пустышки, другие их продавали и это длилось 12 лет. Больных ограбили на миллиарды. Многим помогли уйти в мир иной. Больной принимает лекарство а улучшения нет, пока сообразит, что его просто надули наступает конец. Вот это и есть ваше милосердие, гражданин президент.

Мне и моим землякам не понятна роль В.Скворцовой. Что она сделала для коренного улучшения медицинской помощи населению. Разогнали врачей, опустели многие добротные здания, в которых ранее до оптимизации принимали больных. Правда она собиралась совершенствовать образование врачей по средствам интернета. Некого учить, врачей просто нет. В прошлом году она много говорила о строительстве онкоцентров и перинатальных, которые оборудованы самым современным оборудованием. А Печатников разворовывал бюджет медицинских учреждений столицы. Да разве он один. При этом смертность детей увеличивается, не решён вопрос с онкобольными. Поздно больной добирается до врачей, когда уже вылечить не представляется возможным. В стране повсюду нет настоящей диспансеризации. Всё делается формально, а иногда некоторые анализы и за деньги. Нет врачей кругом очереди. Онкология в стране растёт и растёт быстрее чем вы готовите врачей, которые от большой зарплаты разбегаются неизвестно куда. Сегодня показывают Скворцову склонившуюся над кроваткой больного мальчика из Магнитогорска. Чем она может помочь? Она не практик, за её спиной стоит доктор Рошаль и принимает решение о процессе лечения. Зачем рисоваться??? Она показывает Путинское милосердие, которое не стоит и гроша. Одно отвращение.

"Под Новый год все обычно загадывают желание, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались. Но добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой". Красиво сказано, однако в действительности всё наоборот. Уже никто и ничего не загадывают. Большинству ясно, что будет в будущем году. Доллар уже перевалил за 69 рублей, радость - то какая, начинают дорожать продукты. Сыр скакнул сразу на 20 рублей. НДС уже в действии. Это надо же я должен загадывать, чтобы мои родственники были здоровы. А зачем медицина? Правильно сегодня на неё уже надежды нет, но и загадыванием здоровье не поправишь. Чему радоваться если клуб в посёлке стоит более 20 лет без отделки. Подвели под крышу и на пудовый замок. Бывают в посёлке чиновники областные и местные и думаешь зачем приезжали. Ничего не меняется. Путин перед новым годом проводил в Питере большое совещание о культуре и напомнил, что 2020 год будет объявлен годом народного творчества. Обратил внимание на сельские регионы. Надо и там развивать культуру. И кто послушал его? Да он и сам понимает, что говорит в пустоту для дураков. Сегодня чиновникам не до культуры им бы не потерять, то что хапнули ранее. Санкции - то обещают ещё ужесточить.

Президент говорит, что добиться лучшего можно лишь собственными усилиями. Да это действительно так. Тогда вы не мешайте. Задавили налогами и поборами народ ваши опричники. С кем же народ будет слаживаться? С Силуановым, Орешкиным, а может с Чубаисом, Усмановым, Абрамовичем, Дерипаска?... Они как и вы далеки от народа. Миллиарды вывезли за рубеж народные и вы их не остановили. Может вы, гражданин президент, обратите внимание на народ?

Статисты переданные министерству экономического развития стали врать ещё больше. Смертность растёт, практически нет доступной медицины, а бюджет медиков неизвестно как расходуется. Нет порядка ни в одной отрасли государства, а вы о какой - то слаженности.

Читайте, граждане чиновники, что говорит и пишет доктор экономических наук В.Иноземцев."Есть только большая ложь. Это единственный язык, на котором власть собирается в 2019 году общаться с населением". Можно добавить, что она и в 2018 так же разговаривала с народом. А если сказать правду, то она вообще не разговаривает с народом. Разговор идёт в одну строну с трибун и с кабинетов, без обратной связи. Это не разговор, это пропаганда.